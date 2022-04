EcoFlow Europe s.r.o.

EcoFlow erhält vier Auszeichnungen des iF Design Award 2022

Berlin, Deutschland (ots/PRNewswire)

Die Jury zeichnete die Produkte DELTA Pro, DELTA Max, 400W Solar Panel und Smart Generator aus

EcoFlow, ein Unternehmen für tragbare Stromversorgungs- und erneuerbare Energielösungen, gab heute vier Produkte bekannt, die bei den diesjährigen iF Design Awards ausgezeichnet wurden. Die Gewinner sind DELTA Pro, DELTA Max, 400W Solar Panel und Smart Generator, die jeweils in der Disziplin „Produkt" ausgezeichnet wurden.

Seit fast 70 Jahren gelten die iF Design Awards als Maßstab für exzellentes Design. Die Jury des Preises würdigt jedes Jahr Designleistungen in vielen Disziplinen: Produkt-, Verpackungs-, Kommunikations- und Service-Design, Architektur und Innenarchitektur sowie Fachkonzept, User Experience (UX) und User Interface (UI). Dies ist die erste Teilnahme von EcoFlow an den iF Design Awards seit der Verleihung von drei Auszeichnungen im Jahr 2019.

„Wir fühlen uns geehrt, dass EcoFlow-Produkte von der Jury des renommierten iF Design Awards ausgezeichnet wurden", sagte Thomas Chan, R&D Director bei EcoFlow. „EcoFlow glaubt, dass alle Teil einer nachhaltigen und kohlenstoffneutralen Zukunft sein können. Das ist es, was uns motiviert, jeden Tag weiter zu innovieren."

Die vier Gewinnerprodukte wurden erstmals im Juli 2021 auf Kickstarter im Rahmen einer Crowdfunding-Kampagne vorgestellt, die bis heute das meistfinanzierte Tech-Projekt auf Kickstarter ist. DELTA Pro Portable Power Station, 400W Solar Panel und Smart Generator sind Schlüsselkomponenten des anpassbaren DELTA Pro-Ökosystems ‒ der ersten integrierten Lösung für erneuerbare Energien, die Stromerzeugung, -speicherung und -nutzung umfasst. Die DELTA Max Portable Power Station ‒ eine skalierte Version der DELTA Pro ‒ bietet eine Basiskapazität von 2016 Wh, die auf 6048 Wh erweitert werden kann. Dies reicht für den Notstrombedarf einer durchschnittlichen Familie für zwei Tage.

Informationen zu EcoFlow

EcoFlow ist ein Unternehmen für tragbare Stromversorgungen und Lösungen für erneuerbare Energien. Seit seiner Gründung im Jahr 2017 hat EcoFlow mit seinen tragbaren DELTA- und RIVER-Powerstation und umweltfreundlichem Zubehör Kunden in über 100 Märkten ein beruhigendes Gefühl gegeben. EcoFlow hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Art und Weise, wie die Welt auf Energie zugreift, neu zu erfinden, indem es leichtere und langlebigere, saubere, leise und erneuerbare Energiespeicherlösungen entwickelt. Die Produkte von EcoFlow sind inzwischen in 40 Ländern und Regionen Europas erhältlich, unterstützt durch ein Netz von über 400 lokalen Einzelhändlern.

