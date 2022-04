EcoFlow Europe s.r.o.

EcoFlow DELTA Pro wird zu Deutschlands beliebtestem Technologieprodukt gekürt

EcoFlow, das branchenführende Unternehmen für tragbare Stromversorgungs- und erneuerbare Energielösungen, ist unter den Preisträgern des Deutschland Favorit 2022, einer prestigeträchtigen Auszeichnung, die Experten- und Publikumsmeinungen vereint. EcoFlow gewann in der Kategorie „Elektronik und Technologie", wo die Lösung als eines der vertrauenswürdigsten Verbrauchertechnologieprodukte auf dem deutschen Markt ausgezeichnet wurde.

Deutschland Favorit ist ein Preisverleihungsprogramm, das von dem international renommierten Informationstechnologieunternehmen Statista und dem SZ-Institut, Eigentümer einer der größten Tageszeitungen in Deutschland Süddeutsche Zeitung (Süddeutsche Zeitung), initiiert wurde. Die öffentliche Meinung wird mit Empfehlungen eines Expertenrats zusammengeführt und macht „Deutschland Favorit" zu einem vertrauenswürdigen Verbraucherführer.

EcoFlow DELTA Pro ist die weltweit erste umweltfreundliche tragbare Batterie für den Hausgebrauch und stellt den ersten Schritt in der ehrgeizigen Vision des Unternehmens dar, eine robuste, kohlenstoffarme und erneuerbare Energielösung für Privatpersonen, Haushalte und die Industrie gleichermaßen anzubieten. In Verbindung mit Zubehör aus dem EcoFlow-Ökosystem, wie z. B. Zusatzbatterien, Solarmodulen und einem Smart-Home-Panel, kann DELTA Pro eine Notstromversorgung von bis zu einer Woche sicherstellen.

Vorgestellt auf der Kickstarter im vergangenen Jahr, sammelte die EcoFlow DELTA Pro während ihrer zweimonatigen Crowdfunding-Kampagne über 10 Millionen Euro und brach damit den Kickstarter-Rekord als meistfinanziertes technisches Projekt. DELTA Pro wurde seitdem von der Fachpresse für ihre bahnbrechende Produktentwicklung ausgezeichnet. Letztes Jahr wurde sie vom TIME-Magazin als eine der ‚100 besten Erfindungen' geehrt.

Seit der Markteinführung in Deutschland im August 2020 hat EcoFlow aufgrund ihrer hohen Qualität und der steigenden Nachfrage nach erneuerbarer Energie schnell bei den hiesigen Verbrauchern an Boden gewonnen. EcoFlow beherrscht mehr als 60 % des Marktes für transportable Energieversorgungsanlagen in diesem Land.

„Wir fühlen uns zutiefst geehrt, dass wir von Branchenexperten und den Menschen in Deutschland als einer der Gewinner des Deutschland Favorit 2022 ausgewählt wurden. Wir sind dankbar für die Unterstützung, die wir von der deutschen Gemeinschaft erhalten haben, und werden auch weiterhin hervorragende Produkte anbieten", erklärte Ryan Xing, der Regionalleiter von EcoFlow Europe.

„Ich habe die DELTA Pro zusammen mit den EcoFlow-Solarmodulen seit etwa zwei Monaten im Einsatz. Die Systeme haben eine großartige Leistung gezeigt, und EcoFlow ist mit ihrer Kapazität, ihrer Langlebigkeit und ihrem Aussehen eine preiswerte Option auf dem Gebiet der Speicherlösungen für erneuerbare Energien", so ein EcoFlow-Benutzer in einer unveröffentlichten Kundenumfrage.

EcoFlow ist ein Unternehmen für tragbare Stromversorgungen und Lösungen für erneuerbare Energien. Seit seiner Gründung im Jahr 2017 hat EcoFlow mit seinen DELTA- und RIVER-Produktlinien von tragbaren Kraftwerken und umweltfreundlichem Zubehör Kunden in über 100 Märkten weltweit eine sorgenfreie Stromversorgung ermöglicht. EcoFlow hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Art und Weise, wie die Welt auf Energie zugreift, neu zu erfinden, indem es leichtere und langlebigere, saubere, leise und erneuerbare Energiespeicherlösungen entwickelt. Die Produkte von EcoFlow sind jetzt in 40 Ländern und Regionen Europas erhältlich, unterstützt von einem Netz von über 400 lokalen Einzelhändlern.

