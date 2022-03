Delta Investment Tracker

Der belgische Multi-Asset-Tracker Delta integriert weltweit als erste App einen mobilen NFT-Explorer

Gent, Belgien, 31. März 2022 (ots/PRNewswire)

Erste App, mit der Anleger Ihre NFTs gemeinsam mit dem Rest Ihres Anlageportfolios anzeigen können

Mit Delta lassen sich auch neue NFT-Kollektionen entdecken und durchsuchen

Der Investment Tracker Delta, seit 2019 Teil der Handelsplattform eToro, steigt als weltweit erste App in den Bereich der NFTs ein. Das ermöglicht Usern der App, neben ihren Aktien-, Krypto- und Fondsbeständen auch auf NFTs zuzugreifen.

Delta ist ein Multi-Asset-Explorer, der den Usern das umfassende Tracking über ihr Anlageportfolio gebündelt an einem Ort bietet. In der App ist es möglich, Kryptowährungen, Aktien, NFTs und Fonds zentral zu tracken und zu verwalten. Tools und Charts helfen dabei, in Echtzeit den Überblick über die Finanzen zu behalten sowie heute und in Zukunft fundierte Entscheidungen treffen zu können. Die hohe Usability trägt zur intuitiven Steuerung der App bei.

Die Nutzer können ihre Web3-Wallet mit der Delta-App verbinden und ihre NFTs zusammen mit ihren anderen Vermögenswerten im Blick behalten.1 Aktuell sind nur Ethereum-Wallets verfügbar. Das Angebot sei künftig aber auch um Multi-Chain erweiterbar. Die Nutzer können über die App nicht nur ihre eigenen NFTs einsehen, sondern auch über 18 Millionen weitere NFTs erkunden und verfolgen.

Nicolas Van Hoorde, CEO von Delta, erklärt: „Die meisten Kleinanleger jonglieren heute mit mehreren Finanz-Apps, was es ihnen sehr erschwert, sich einen genauen Überblick über ihre Investitionen zu verschaffen. Mit Verbindungen zu mehr als 5.000 Banken und Brokern ist Delta die erste App, die den Nutzern einen vollständigen Überblick über ihre Anlagen – einschließlich NFTs – an einem zentralen Ort bietet."

2021 war das Jahr, in dem die NFTs ihren Durchbruch erzielten. Einem aktuellen Bericht von NonFungible.com zufolge schnellte der Gesamtwert aller NFT-Transaktionen weltweit von 82,5 Millionen US-Dollar im Jahr 2020 um 21.350 % auf mehr als 17 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021 in die Höhe.

„Delta hilft den Usern, solide finanzielle Entscheidungen zu treffen, indem die App ihnen einen Überblick über ihr Vermögen verschafft und alle notwendigen Instrumente zur Analyse zur Verfügung stellt. Obwohl es sich bei NFTs nicht um klassische Anlagewerte handelt, sind wir davon überzeugt, dass NFTs ein Teil der Investments vieler Verbraucher sein werden und freuen uns daher sehr, sie in das Anlageportfolio der Delta App zu integrieren. Wir sind legen Wert auf unser ästhetisches Design und hoffen, dass unser neuer Explorer den Usern einen entscheidenden Mehrwert bietet, ihre NFTs zu tracken und über unsere App neue Produkte zu entdecken", fügt Nicolas Van Hoorde hinzu.

Am 13. April um 18 Uhr MEZ lädt Delta zu einem Live-Webinar über NFTs ein. Teilnehmen werden Delta-CEO Nicolas Van Hoorde und Bert Dries, alias Musketon, ein belgischer Erfinder, der durch den Verkauf seiner eigenen NFTs über Nacht zum Krypto-Millionär wurde. Die Anmeldung ist kostenlos und kann über delta.app/webinar erfolgen.

Delta ist seit 2019 Teil von eToro, dem führenden sozialen Investment-Netzwerk mit über 27 Millionen registrierten Nutzern.

Über Delta

Delta ist die einzige App auf dem Markt, die Anlegern einen Live-Überblick über ihr gesamtes Portfolio bietet. Die Smartphone-Anwendung aus Belgien ist sowohl mit Krypto-Wallets als auch mit Aktienportfolios verknüpft und fasst diese in einer praktischen und benutzerfreundlichen Übersicht zusammen, in der die Nutzer auf einen Blick den Gesamtwert ihrer Investitionen sehen können. Mit einem Team von 27 Mitarbeitern hat Delta seit 2017 mehr als 3,5 Millionen Anlegern weltweit geholfen, auf einfache Weise die richtigen Entscheidungen zu treffen. Seit 2019 ist Delta Teil von eToro, dem führenden sozialen Investment-Netzwerk.

Weitere Informationen: www.delta.app

