mCaffeine

Bewertung von 1000 CR nach Serie-C-Finanzierung mit 240 CR: mCaffeine wird weltweit größte D2C-Marke für Körperpflege mit einem einzigen Inhaltsstoff

Mumbai, Indien, 30. März 2022 (ots/PRNewswire)

Indiens erste und größte Marke für mit Koffein angereicherte Körperpflegeprodukte will vegane und tierversuchsfreie Produkte weltweit vermarkten und ihre internationale Präsenz 2022 ausbauen

Die in Mumbai ansässige Pep Technologies Pvt. Ltd., dem mCaffeine (Indiens größte mit Koffein angereicherte Körperpflegemarke) gehört, hat heute bekannt gegeben, in einer Serie-C-Finanzierungsrunde den Betrag von 2,4 Milliarden indischen Rupien (240 Crore) aufgebracht zu haben. Diese neue Investitionsrunde, die von Paragon Partners unter Beteiligung von Singularity Growth Opportunities Fund, Sharrp Ventures und den bestehenden Investoren Amicus Capital Partners und RPSG Capital Ventures geleitet wurde, bewertet das Start-up nun mit 10 Milliarden indischen Rupien (1000 Crore). Damit ist mCaffeine die weltweit höchstbewertete D2C-Beautymarke mit einem Inhaltsstoff.

Die Marke kündigte außerdem ihren Vorstoß in die globalen Märkte an. Bald will die Marke ihre Präsenz in etwa 12 Ländern auf der ganzen Welt erweitern, einschließlich der GCC-Länder im Nahen Osten, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten, und schließlich nach Katar, Bahrain, Oman und Kuwait. Die Marke hat auch Pläne, sich in Teilen Europas und den Vereinigten Staaten niederzulassen.

Tarun Sharma, CEO und Mitbegründer von mCaffeine, kommentiert die jüngsten Entwicklungen: „Die jüngste Finanzierungsrunde wird es uns ermöglichen, unsere F&E-Fähigkeiten zu erweitern, während wir unsere Markenbekanntheit stärken und unsere Marketing- und Vertriebsbemühungen (sowohl online als auch offline) in allen Regionen verstärken. Wir planen, kleine Marken aus der Schönheitsindustrie (auf der ganzen Welt) mithilfe des mCaffeine-Frameworks zu übernehmen/zu erwerben und uns so noch stärker aufzustellen. Unsere einheimischen Produkte aus Indien sind alle bereit, sich auf der ganzen Welt zu behaupten. Die Produkte sind tierversuchsfrei, vegan, SLS- und parabenfrei und haben sich unter verschiedenen klimatischen Bedingungen bewährt. Mit der Präsenz unserer Marke in den jeweiligen Regionen werden die Produkte speziell für diese Regionen und die Bedürfnisse der Verbraucher in diesen Ländern entwickelt und formuliert."

Informationen zu mCaffeine:

Die 2016 gegründete Marke, die von Tarun Sharma, Vikas Lachhwani, Vaishali Gupta, Mohit Jain und Saurabh Singhal mitbegründet wurde, konzentriert sich mit Premium-Massenangeboten auf den Lebensstil der Millennials. Die mCaffeine-Produkte sind Bestseller in mehreren Kategorien bei Amazon und Nykaa. Derzeit ist mCaffeine in vier großen Kategorien vertreten: Gesichtspflege, Haarpflege, Körperpflege und Lippenpflege. Außerdem betreibt die Marke mehr als 5000 Geschäfte in Indien und hat weltweit in drei Länder expandiert.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1775622/mCaffeine_Founders.jpg

Original-Content von: mCaffeine, übermittelt durch news aktuell