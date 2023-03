Builder.ai

Builder.ai wird in die jährliche Liste der innovativsten Unternehmen der Welt für 2023 von Fast Company aufgenommen

London, 2. März 2023 (ots/PRNewswire)

Führende KI-gestützte App-Entwicklungsplattform reiht sich ein in die Reihen von OpenAI, Disney, Tiffany & Co. und mehr

Builder.ai wurde in die prestigeträchtige jährliche Liste der innovativsten Unternehmen der Welt für 2023 von Fast aufgenommen und sicherte sich Platz 3 in der Kategorie „Künstliche Intelligenz".

Die diesjährige Liste hebt die Unternehmen hervor, die in ihren jeweiligen Branchen an der Spitze stehen und den Weg für die Innovationen von morgen ebnen. Diese Unternehmen setzen den Standard mit einigen der größten Errungenschaften der modernen Welt. Zusätzlich zu den 50 innovativsten Unternehmen der Welt werden 540 Organisationen aus 54 Branchen und Regionen ausgezeichnet.

„Wir sind begeistert, von Fast Company als führender Innovator anerkannt zu werden, vor allem im Bereich der KI", sagte Sachin Dev Duggal, Gründer und Chief Wizard von Builder.ai. „Wir glauben, dass jedes Unternehmen, jeder Unternehmer die Möglichkeit haben sollte, sein wahres Potenzial zu entfalten. Wir räumen immer wieder mit dem Vorurteil auf, dass die Entwicklung einer App zu schwierig sei – dass sie nur für einige wenige mit Programmierkenntnissen geeignet sei. Diese Wahrnehmung schränkt die Kreativität ein und verhindert, dass gute App-Ideen jemals umgesetzt werden. Wir sind hier, um die Softwareentwicklung so einfach wie eine Pizzabestellung zu machen und die Träume der nächsten 100 Millionen App-Entwickler zu verwirklichen, und es ist ein tolles Gefühl, dafür anerkannt zu werden."

Builder.ai wurde 2016 gegründet und hat seinen Hauptsitz in London, Vereinigtes Koenigreich. Builder.ai ist eine führende KI-gestützte App-Entwicklungsplattform, die es jedem mit einer Idee ermöglicht, eine App zu entwickeln. Das Unternehmen wächst von Jahr zu Jahr um mehr als 300 % und hat allein im letzten Jahr über 40.000 Funktionen an Kunden verkauft.

Der Schlüssel zum Erfolg von Builder.ai ist die Aufschlüsselung der Software in ihre Funktionen. Egal, ob sie für einen Unternehmer oder ein großes Unternehmen entwickelt wurde, die meisten Apps enthalten die gleichen Grundfunktionen (wie Login, Warenkorb oder Push-Benachrichtigungen). Builder.ai verfügt über eine Bibliothek mit mehr als 500 dieser wiederverwendbaren Funktionen, die sich wie Lego zusammenstecken lassen. Seine Kunden nutzen einige der beliebtesten Apps der Welt als Basis für ihre Idee und fügen dann beliebige Funktionen hinzu oder entfernen sie. Dies verkürzt die Zeit für die Erstellung der App, da der Code gleich bleibt und sich nur der letzte Schritt der Anpassung ändert. Zur Builder.ai-Plattform gehört auch Natasha, die weltweit erste KI-gestützte Software-Produktmanagerin, die dabei hilft, die Idee im Kopf eines Kunden in einen Lieferplan für seine App umzusetzen.

Im Jahr 2022 schloss Builder.ai seine Series-C-Finanzierungsrunde unter der Leitung von Insight Partners mit 100 Millionen US-Dollar ab, wodurch sich die Gesamtfinanzierung des Unternehmens auf 195 Millionen US-Dollar erhöhte. Ende letzten Jahres ging das Unternehmen eine Partnerschaft mit Etisalat VAE ein und ermöglichte seinen Kunden den Zugang zum Studio Store®-Produkt von Builder.ai, das eine Reihe von vorgefertigten Apps enthält, die kleinen und mittleren Unternehmen helfen sollen, einen digitalen Ansatz zu verfolgen. Mit vereinten Kräften ermöglichen sie KMUs die Skalierung ihrer Software, die zugänglich, kostengünstig und effizient ist.

Die Redakteure und Autoren von Fast Companyhaben die Unternehmen ausfindig gemacht, die rund um den Globus die größten Fortschritte machen. Sie beurteilten auch die Nominierungen, die sie über ihr Bewerbungsverfahren erhalten haben.

The World's Most Innovative Companies ist das Markenzeichen-Franchise von Fast Company und eine der am meisten erwarteten redaktionellen Arbeiten des Jahres. Sie bietet einen Blick aus erster Hand auf die inspirierenden und innovativen Bemühungen von Unternehmen aus allen Bereichen der Wirtschaft.

„Was für ein seltsames und aufregendes Jahr, in dem wir die innovativsten Unternehmen dieses Jahres ehren. Die diesjährige Liste enthält einige der bahnbrechendsten Pioniere, die unsere Welt tagtäglich verändern, von Traditionsunternehmen wie McDonald's bis zu Emporkömmlingen wie MrBeast und Institutionen wie der NASA. Jeder auf dieser Liste macht etwas ganz, ganz anderes, und doch haben sie alle eines gemeinsam: Innovation", sagte der Chefredakteur von Fast Company, Brendan Vaughan.

Fast Company wird am 19. und 20. April seinen dritten jährlichen Gipfel der innovativsten Unternehmen (Innovative Companies Summit) veranstalten. Das virtuelle Gipfeltreffen feiert die innovativsten Unternehmen der Wirtschaft und bietet einen Einblick in die neuesten Wirtschaftstrends und die Voraussetzungen für Innovationen im Jahr 2023. Die Ausgabe (März/April 2023) der innovativsten Unternehmen von Fast Company ist hier online, als App über iTunes und ab dem 14. März am Kiosk erhältlich. Der Hashtag lautet #FCMostInnovative.

