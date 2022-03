SPEAK

Europäisches Startup startet „SPEAK For Ukraine" für die Integration von Flüchtlingen aus der Ukraine in ganz Europa

Lissabon, Portugal, 28. März 2022 (ots/PRNewswire)

Diese internationale Plattform bringt Flüchtlinge, Freiwillige und Organisationen zusammen, um auf die dringende Notwendigkeit der Integration von Flüchtlingen zu reagieren, indem sie emotionale Unterstützungsgruppen und das Erlernen lokaler Sprachen weithin zugänglich macht

SPEAK For Ukraine wurde am 12. März, 16 Tage nach Beginn des Krieges in der Ukraine, ins Leben gerufen, um auf die Notwendigkeit zu reagieren, die mittlerweile über 2,8 Millionen Menschen zu integrieren, die das Land verlassen mussten.

Diese Plattform verbindet Freiwillige mit Organisationen sowie mit Menschen, die nach ihrer Ankunft in ihrem Gastland Unterstützung benötigen, um die Sprachbarriere zu überwinden und ein informelles Unterstützungsnetz aufzubauen. In diesen ersten Tagen wurden bereits Hunderte von Anmeldungen aus über 60 Städten weltweit registriert.

Gestartet in Zusammenarbeit mit der Vertretung der Europäischen Kommission in Portugal & Associação Be Human und mit der Unterstützung von Fundação Ageas wird diese Plattform folgendes ermöglichen:

Flüchtlinge aus der Ukraine sollen freien und einfachen Zugang zu Sprachgruppen haben, in denen sie die Sprache des Aufnahmelandes erlernen können, sowie zu Gruppen für emotionale Unterstützung, die ihnen und ihren Familien bei der Integration in ihre Gemeinschaften helfen.

sollen freien und einfachen Zugang zu Sprachgruppen haben, in denen sie die Sprache des Aufnahmelandes erlernen können, sowie zu Gruppen für emotionale Unterstützung, die ihnen und ihren Familien bei der Integration in ihre Gemeinschaften helfen. Freiwillige können Flüchtlinge aus der Ukraine unterstützen, indem sie Sprachgruppen leiten, die Landessprache vermitteln und Organisationen beim Übersetzen und/oder Dolmetschen aus dem Ukrainischen oder Russischen in eine Vielzahl von Sprachen unterstützen.

können Flüchtlinge aus der Ukraine unterstützen, indem sie Sprachgruppen leiten, die Landessprache vermitteln und Organisationen beim Übersetzen und/oder Dolmetschen aus dem Ukrainischen oder Russischen in eine Vielzahl von Sprachen unterstützen. Organisationen und die Zivilgesellschaft können Flüchtlinge an andere Stellen verweisen oder dabei helfen sich in ein Netzwerk von freiwilligen Übersetzern/Dolmetschern einzuschreiben und Zugang zu Gruppen für emotionale Unterstützung zu erhalten.

„Mit SPEAK For Ukraine wollen wir die Arbeit ergänzen, die SPEAK bereits zur Integration von Flüchtlingen und Migranten im Hinblick auf die Sprachbarriere in den verschiedenen Städten der Welt leistet, in denen SPEAK aktiv ist", sagt Hugo Menino Aguiar, Mitbegründer und CEO von SPEAK. „Mit dieser Plattform haben wir eine Lösung für die Integration nicht nur auf individueller Ebene, sondern auch auf der Ebene der Familie geschaffen. Auf diese Weise stellen wir sicher, dass die Familien die Sprachbarriere überwinden und ein informelles Unterstützungsnetz in ihrem Gastland aufbauen können, indem wir unsere Gemeinschaft auf die Nachbarländer der Ukraine ausweiten, in denen SPEAK noch nicht aktiv vertreten ist. Gleichzeitig wollen wir sicherstellen, dass Organisationen in ganz Europa, die mit Flüchtlingen arbeiten, bei SPEAK For Ukraine die gesamte sprachliche und integrationsbezogene Unterstützung finden, die sie benötigen."

Neben der Sprachbarriere reagiert SPEAK For Ukraine auch auf die unmittelbaren Kommunikationsbedürfnisse, indem es ein internationales Netzwerk von Übersetzern und Dolmetschern aktiviert, und auf den Bedarf an psychologischer Unterstützung für diejenigen, die dem Krieg in der Ukraine entkommen sind. In Zusammenarbeit mit der Associação Be Human können Flüchtlinge kostenlose und qualitativ hochwertige Gruppen zur emotionalen Unterstützung in Anspruch nehmen, die ihnen bei der Überwindung eines Traumas helfen.

„Die derzeitige humanitäre Krise erfordert eine konzertierte Reaktion von öffentlichen, privaten und sozialen Einrichtungen. Ein mittel- bis langfristiger Plan, der Soforthilfe und strukturierte Unterstützung für die schrittweise Integration von Flüchtlingen in die portugiesische Gemeinschaft umfasst, ist von größter Bedeutung. Dieses Projekt steht für all das! Ich möchte hinzufügen, dass die Geschwindigkeit, mit der das SPEAK-Team dieses spezielle Programm entwickelt hat, das sich auf die Integration dieser Flüchtlinge konzentriert und die Arbeit anderer Flüchtlingsorganisationen erleichtert, lobenswert ist. Es erfüllt uns mit großem Stolz, dass die Fundação Ageas dieses Projekt von SPEAK unterstützt!", fügt João Machado, Vorsitzender des Verwaltungsrats der Fundação Ageas, hinzu.

Zur Bedeutung psychologischer Unterstützung fügt Maria Palha, Gründerin von Be Human, hinzu, dass „die unsichtbaren Wunden, die das Miterleben eines Krieges mit sich bringt, unsere Generationen überdauern. Die Schaffung eines emotionalen Unterstützungsprogramms zur kurz-, mittel- oder langfristigen Vorbeugung von akutem Stress und psychischen Problemen ist von größter Bedeutung."

Sofia Moreira de Sousa, Leiterin der Vertretung der Europäischen Kommission in Portugal, unterstreicht: „Das Erlernen der Landessprache, der Aufbau persönlicher Beziehungen und die Schaffung eines Unterstützungsnetzes sind für eine echte Integration unerlässlich. Das ist die Wirkung von SPEAK. Die Europäische Kommission arbeitet unermüdlich an mehreren Fronten, um diesen schrecklichen Krieg zu beenden, seine Folgen zu bewältigen und diejenigen zu schützen und aufzunehmen, die in der Europäischen Union Zuflucht suchen. Die Zusammenarbeit mit SPEAK For Ukraine bietet eine konkrete Möglichkeit zur Freiwilligenarbeit, eine Möglichkeit zur Unterstützung von Menschen, die einen Neuanfang machen, und ist ein Ansporn für die Welle der Solidarität der Portugiesen und anderer Europäer."

Zusätzliche Informationen:

Sie können alle Neuigkeiten zu dieser Initiative auf folgender Website verfolgen speakforukraine.org (PT | EN | UA | RU) oder über den Hashtag #SPEAKforUkraine.

Informationen zu SPEAK

SPEAK ist ein Startup-Unternehmen, das 2014 in Portugal gegründet wurde, um die soziale Ausgrenzung von Migranten und Flüchtlingen zu bekämpfen. Die Organisation hat eine Gemeinschaft von 52.000 Menschen in 23 Städten. SPEAK war einer der Gewinner der europäischen Google Impact Challenge und gewann den dritten Platz beim Chivas Venture Tournament 2019. Weitere Informationen finden Sie unter www.speak.social.

