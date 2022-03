European Cargo Limited

European Cargo Limited kündigt Investition zur Beschleunigung des Wachstums an

Bournemouth, England, 28. März 2022 (ots/PRNewswire)

Am 22. Februar 2022 schloss European Cargo Limited („ECL") eine bedeutende Minderheitsbeteiligung von Priority 1 Logistics Holdings LLC ab, einer neu gegründeten Tochtergesellschaft von Priority 1 Holdings LLC („Priority 1") mit Sitz in den USA. Die Erlöse aus der Investition werden zur Tilgung von Drittschulden, zur Umrüstung der A340-Flotte von EAL auf Vollfrachtflugzeuge, zum Erwerb weiterer Flugzeuge, zur Durchführung umfangreicher Wartungsarbeiten und für Dividendenzahlungen an die Aktionäre verwendet.

Paul Stoddart, Vorsitzender von ECL, kommentierte: „Dies ist ein wichtiger Schritt für das Wachstum von European Cargo. Wir haben unsere Fluggesellschaft so aufgestellt, dass sie unseren geschätzten Frachtkunden eine zuverlässige Luftbrücke bietet, um die steigende Nachfrage nach Luftfracht zu befriedigen. Die Investition von Priority 1 in ECL wird uns helfen, nach einer der schwierigsten Perioden in der Geschichte der Luftfahrt aufgrund der Covid-Pandemie ein nachhaltiges, erfolgreiches und rentables Unternehmen aufzubauen. Die Partnerschaft mit Priority 1 verschafft uns zusätzliche finanzielle Mittel und ein umfassendes Fachwissen im Bereich der kommerziellen Luftfahrt. Dadurch können wir unsere Kapazität und sicherstellen, dass wir die schnell wachsenden Kundenanforderungen erfüllen können."

Douglas Brennan, geschäftsführender Vorsitzender von Priority 1, erklärte: „Die Ausweitung des Geschäfts von Priority 1 auf den Frachtmarkt ist äußerst interessant, da die Nachfrage nach zuverlässigen Luftfrachtflugzeugen aufgrund der starken Markttrends, einschließlich der wachsenden Bedeutung des elektronischen Handels und der zuverlässigen Lieferung von PPE in die ganze Welt, überdurchschnittlich hoch ist. Paul Stoddart und sein kompetentes Team bei ECL haben enorme Kapazitäten im Luftverkehr aufgebaut, und gemeinsam werden wir das Wachstum von ECL vorantreiben, um ein starkes globales Frachtunternehmen aufzubauen."

Das Kapital für die ECL-Investition wurde von Fonds bereitgestellt, die von Blackrock Financial Management Inc. verwaltet werden. Blackrock Financial Management Inc. hatte Priority 1 vor kurzem eine vorrangige Kreditfazilität zur Refinanzierung bestehender Schulden und zum Ausbau seiner einzigartigen Luftfahrtplattform zur Verfügung gestellt.

NatAlliance Securities, LLC fungierte als Berater für Priority 1 Logistics Holdings sowohl bei der Kapitalerhöhung als auch bei der Investition in ECL.

INFORMATIONEN ZU EUROPEAN CARGO LIMITED: Zu der 1989 von Paul Stoddart gegründeten European Aviation Group gehört European Cargo Limited (ECL), die eine einzigartige Flotte von Langstreckenflugzeugen des Typs Airbus A340 betreibt. Mit seinem schnellen und freundlichen Service hat European Cargo dazu beigetragen, Englands historischen internationalen Flughafen Bournemouth als zuverlässiges, kostengünstiges und strategisches Luftfrachtdrehkreuz zu etablieren.

INFORMATIONEN ZU PRIORITY 1 GROUP

Die 2017 von Douglas Brennan gegründete Priority 1 Group bietet globale Luftfahrtlogistiklösungen an, um einzigartige kommerzielle und staatliche Anforderungen in der Luft- und Raumfahrt sowie in der Verteidigungsindustrie zu erfüllen, einschließlich bemannter Nachrichten-, Überwachungs- und Aufklärungsdienste für die US-Regierung und ihre Partnerländer.

INFORMATIONEN ZU NATALLIANCE

NatAlliance Securities, LLC ist ein FINRA-registrierter Broker-Dealer mit Hauptsitz in Austin, Texas. NatAlliance ist eine Full-Service-Finanzboutique, die im Investmentbanking sowie im Handel mit Aktien und institutionellen Anleihen tätig ist.

Für weitere Informationen über NatAlliance wenden Sie sich bitte an Fred Bush unter fbush@natalliance.com.

Für Presseanfragen wenden Sie sich bitte an European Cargo Limited unter +1 44 1202 581 111 oder enquiries@european.aero

