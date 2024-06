Dstny

Dstny gewinnt den prestigeträchtigen Computable Award „IT Project of the Year" mit Standaard Boekhandel

Brüssel (ots/PRNewswire)

Dstny wurde mit dem Computable Award für das „IT Project of the Year" für seine innovative All-in-One-Cloud-Plattform für Geschäftskommunikation ausgezeichnet, die das Unternehmen bei Standaard Boekhandel implementiert hat. Diese Auszeichnung wurde während der ICT-Messe Cybersec Europe in Brüssel verliehen.

Computable verlieh am Donnerstag, den 30. Mai 2024 zum neunten Mal seine prestigeträchtigen Auszeichnungen in elf Kategorien. Trotz starker Konkurrenz wurde Dstny in der Kategorie „IT Project of the Year" ausgezeichnet. Die Expertenjury lobte den umfassenden Ansatz von Dstny, der die Geschäftskommunikation von Standaard Boekhandel verändert und hybrides Arbeiten unterstützt.

Standaard Boekhandel hatte zuvor Mobilfunk- und Festnetztelefonie bei verschiedenen Anbietern, was zu einer ineffizienten Verwaltung und einem Mangel an Übersicht führte. Das Beantragen, Kündigen und Ändern von Abonnements war zeitaufwändig. Darüber hinaus konnten Anrufe an Festnetznummern auf Mobiltelefonen nicht entgegengenommen werden, was die Erreichbarkeit des Unternehmens beeinträchtigte - ein echtes Problem in Zeiten des hybriden Arbeitens. Außerdem waren die physischen Telefonzentralen an zwei Standorten schwer zu warten und verfügten nicht über moderne Funktionen und Integrationsmöglichkeiten.

Die Implementierung der All-in-One-Cloud-Plattform von Dstny stellt sicher, dass die Mitarbeiter nun sowohl über ihre Mobil- als auch über ihre Geschäftsnummer auf jedem Gerät und zu jeder Zeit erreichbar sind. Anrufe werden automatisch an einen Kollegen weitergeleitet, wenn sie nicht angenommen werden, sodass die Kunden immer jemanden erreichen.

„Die Cloud-Plattform für Geschäftskommunikation von Dstny wird von 653 Mitarbeitern in allen Niederlassungen von Standaard Boekhandel genutzt. Das 2023 abgeschlossene Projekt hat zu einer höheren Kundenzufriedenheit, einer kosteneffizienten Implementierung und Wartung sowie einer verbesserten Effizienz und Produktivität durch eine bessere Zusammenarbeit geführt", so Christopher De Wachter, Leitender System- und Netzwerkadministrator bei Standaard Boekhandel.

Thomas Wouters, Vertriebsleiter Dstny Belgien: „Wir fühlen uns geehrt, diese prestigeträchtige Auszeichnung zu erhalten. Unsere Zusammenarbeit mit Standaard Boekhandel zeigt, wie wichtig integrierte Kommunikationslösungen für moderne Unternehmen sind. Diese Auszeichnung bestätigt unser Engagement für die Bereitstellung innovativer Kommunikationsmittel, die Unternehmen helfen, effizienter und effektiver zu arbeiten."

Informationen zu Dstny

Dstny ist ein führender europäischer Anbieter von Cloud-basierten Kommunikationslösungen für Unternehmen. Mit mehr als 3,5 Millionen Nutzern vereinfacht Dstny die Kommunikation für Unternehmen, Partner und Dienstleister mit Produkten, die als Service in allen Formaten bereitgestellt werden, einschließlich Sprache, Video und Chat. Mit einem grundsätzlich für mobile Dienste optimierten Design und einfacher Integration ermöglichen die innovative Technologie und die starken lokalen Partnerschaften von Dstny die Bereitstellung außergewöhnlicher Benutzererlebnisse. Dstny hat seinen Hauptsitz in Brüssel und beschäftigt ca. 1000 Mitarbeiter in 7 europäischen Ländern.

Original-Content von: Dstny, übermittelt durch news aktuell