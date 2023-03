Dstny

Der europäische Anbieter von Unternehmenskommunikation Dstny übernimmt Flexfone in Dänemark und schafft damit einen der führenden B2B UCaaS-Anbieter auf dem dänischen Markt

Brüssel, 30. März 2023 (ots/PRNewswire)

Die Übernahme des in Dänemark ansässigen und cloud-nativen Unternehmens Flexfone ist für die Wachstumsstrategie von Dstny insgesamt und für unsere Ambitionen, in allen europäischen Märkten der Hauptanwärter im Bereich der Geschäftskommunikation zu sein, von entscheidender Bedeutung.

Dstny, ein führender europäischer Anbieter von Unternehmenskommunikation, freut sich, die Übernahme von Flexfone A/S bekannt zu geben, einem Cloud-Kommunikations-Herausforderer in Dänemark, der B2B-Kunden Cloud-PBX und VoIP-Telefonie anbietet. Mit ihrem vollständig digitalen Ansatz, benutzerfreundlichen Kommunikationssystemen und einem gut verteilten Netz von mehr als 100 Partnern sind sie auf dem dänischen Markt sowohl schnell wachsend als auch äußerst wettbewerbsfähig.

„Mit der Aufnahme von Flexfone in unsere Gruppe erwerben wir nicht nur einen bedeutenden Akteur auf dem dänischen Markt, sondern auch ein Unternehmen, das Dstnys Engagement für flexible, leicht verständliche und benutzerfreundliche Kommunikationssysteme teilt. Wir freuen uns sehr, außergewöhnliche Talente in unserer Gruppe begrüßen zu dürfen. Flexfone zeichnet sich auf dem dänischen Markt durch seine Kompetenz bei der Vereinfachung, Automatisierung und Schaffung von Systemen aus, die es Partnern und Kunden leicht machen, mit ihnen in Kontakt zu treten", sagt Daan De Wever, CEO der Dstny Group.

Flexfone zeichnet sich als innovativer und sehr erfahrener Betreiber von Telekommunikationsdiensten aus, der über ein Netzwerk von qualifizierten und engagierten Partnern verfügt. Mit 45 Mitarbeitern und voll automatisierten Prozessen für eine einfache Skalierbarkeit sind sie gut positioniert, um die partnergesteuerten Dstny-Aktivitäten in Dänemark zu führen.

„Die gesamteuropäische Vision, die Dstny vertritt, passt perfekt zu Flexfones Ambitionen, und durch den Beitritt zu Dstny erhalten wir Zugang zu Technologien und Fähigkeiten, die unsere Position als Innovationsführer auf dem dänischen Markt stärken werden – jetzt und in Zukunft", sagt Lars Aagaard, CEO Flexfone.

Informationen zu Dstny

Dstny ist ein führender Anbieter von cloudbasierten Kommunikationslösungen für Unternehmen. Mit mehr als 3 Millionen Nutzern vereinfacht Dstny die Kommunikation von Unternehmen, Partnern und Dienstleistern mit interaktiven Tools, die als Service in allen Formaten, einschließlich Sprache, Video und Chat, bereitgestellt werden. Die innovative Technologie und die starken lokalen Partnerschaften von Dstny ermöglichen ein außergewöhnliches Nutzererlebnis, das sich durch ein mobiles Design und eine einfache Integration auszeichnet. Dstny hat seinen Hauptsitz in Brüssel, beschäftigt 1.000 Mitarbeiter in 7 europäischen Ländern und erzielt einen Jahresumsatz von 250 Millionen Euro.

Weitere Informationen finden Sie auf www.dstny.com

Informationen zu Flexfone

Flexfone wurde 2011 gegründet und ist ein dänischer cloud-basierter Kommunikationsanbieter, der eine Cloud-PBX-Plattform für über 50.000 Nutzer bereitstellt.

Mit einer eigens entwickelten Plattform, die sich auf das Benutzererlebnis konzentriert, verkauft Flexfone seine Produkte exklusiv über ein landesweites Vertriebsnetzwerk, wodurch starke lokale Kundenverbindungen gewährleistet werden. Das Unternehmen bietet ein flexibles und unkompliziertes Preismodell an, das alle Funktionalitäten ohne Vertragsbindung einschließt und so das Vertrauen in das Produkt unterstreicht. Die 45 Mitarbeiter von Flexfone mit Sitz in Skanderborg bedienen über 100 Wiederverkäufer und 50.000 Nutzer.

Weitere Informationen finden Sie auf www.flexfone.dk

