Call2Teams gewinnt 2022 SaaS Awards

London (ots/PRNewswire)

Das beste SaaS-Produkt für Kommunikation, Kollaboration oder Konferenzen.

Dstny Automate (ehemals Qunifi) wurde diese Woche mit seiner Lösung Call2Teams bei den internationalen SaaS Awards zum Gewinner des besten SaaS-Produkts für Kommunikation, Zusammenarbeit oder Konferenzen erklärt.

Anfang des Jahres gab Dstny die Übernahme des führenden britischen Spezialisten für die Integration von Microsoft Teams, Qunifi, bekannt, der jetzt Dstny Automate heißt. Der SaaS-Award 2022 unterstreicht, dass die Einheit ein wesentlicher Bestandteil der Dstny-Strategie im Bereich der Geschäftsintegration ist und ein perfektes Beispiel dafür, wie Dstny den Endbenutzern einen geschäftlichen Mehrwert bietet, indem es gut mit anderen zusammenarbeitet.

Call2Teams ist eine Unified Communications as a Service (UCaaS)-Lösung, die von Dstny Automate (ehemals Qunifi) entwickelt und gepflegt wird. Mit umfassender Interoperabilität und kontinuierlicher Innovation bietet Call2Teams Sprach-, Telekommunikations- und IT-Partnern eine führende Go-to-Market-Lösung für Voice-Enabling Teams. Call2Teams verfügt über eine mandantenfähige, mehrstufige Abonnementverwaltung, ist von Microsoft zugelassen und bietet Verschlüsselung und Sicherheit auf Unternehmensniveau.

Für den diesjährigen SaaS-Lobpreis, der bereits zum siebten Mal vergeben wird, gingen Hunderte von Bewerbungen aus der ganzen Welt ein, darunter aus Amerika, Australien, Europa und dem Nahen Osten.

Jeannie Arthur, CEO von Dstny Automate, sagte: „Es ist eine unglaubliche Ehre, diesen internationalen SaaS-Award für das beste Kommunikation, Zusammenarbeit oder Konferenz Produkt zu gewinnen. In den letzten Jahren hat sich die Art und Weise, wie Unternehmen Technologien einsetzen, um Remote-, Heim- und Hybridarbeit zu ermöglichen, stark verändert. Wir sind stolz darauf, mit den größten globalen Kommunikations- und Kollaborationsunternehmen zusammenzuarbeiten, um Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, ihre Stimme überall einzusetzen - im Büro, im Außendienst, an der Front oder zu Hause. Es ist auch eine große Ehre, mit einem unglaublichen Team von Menschen zusammenzuarbeiten. Mit einem Team, das über acht Zeitzonen verteilt ist, bin ich stolz auf das, was wir heute leisten, und gespannt darauf, was wir morgen leisten werden."

Die leitende Jurorin Annabelle Whittall kommentierte: „Die führenden Experten für Telefon-Middleware sind wirklich Call2Teams. Ein kreativer Weg zur Integration von Microsoft Teams in Ihr aktuelles Telefonsystem. Call2Teams hat es verdient, bei den SaaS Awards 2022 als Sieger hervorzugehen, da es eine einwandfreie Rationalisierung und eine hochmoderne Integration bietet!"

James Williams, Leiter der Abteilung für die Cloud Awards, sagte: „Call2Teams ist ein würdiger Gewinner der SaaS Awards, da es in einer sehr wettbewerbsintensiven Kategorie etwas wirklich Herausragendes bietet.

Die vollständige Auswahlliste für die SaaS Awards können Sie hier einsehen: https://www.cloud-awards.com/2022-saas-awards-shortlist/

Informationen zu den SaaS Awards

Die SaaS Awards sind ein Schwesterprogramm der Cloud Awards, die 2011 gegründet wurden. Der Schwerpunkt der SaaS Awards liegt auf der Anerkennung von Spitzenleistungen und Innovationen bei Softwarelösungen. Die Kategorien reichen von der besten SaaS-Lösung für Unternehmen bis zum besten UX- oder UI-Design in einem SaaS-Produkt.

Weitere Informationen zu den SaaS Awards finden Sie unter www.cloud-awards.com/software-as-a-service-awards/.

Informationen zu Call2Teams

Call2Teams ermöglicht die einfache Sprachaktivierung von Microsoft Teams in Verbindung mit bestehender Telefonie in Unternehmensqualität. Call2Teams ist ein Cloud-natives Middleware-Produkt, das zwischen einem beliebigen Telefonsystem, einer Telefonanlage oder einem SIP-Trunk-Anbieter und Microsoft Teams eingesetzt wird. Es wird keine Hard- oder Software benötigt - es ist nicht nötig, Nummern zu portieren, den Anbieter zu wechseln oder ein bestehendes Telefonsystem wegzuwerfen.

Mit skalierbaren Preisen pro Benutzer und Monat bietet Call2Teams Unternehmen eine kostengünstige, flexible und sofortige Lösung für das Tätigen und Annehmen von Anrufen in Microsoft Teams. Call2Teams ist weltweit verfügbar und kann in wenigen Minuten eingesetzt werden.

Weitere Informationen finden Sie unter www.call2teams.com.

