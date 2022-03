FoliuMed Holdings

FoliuMed wird größter Exporteur von medizinischem Cannabis von Kolumbien nach Australien

Limburg, Deutschland, 28. März 2022 (ots/PRNewswire)

FoliuMed, ein Unternehmen für medizinisches Cannabis mit einer Produktionsstätte in Limburg und Anbau in Südamerika, hat die bisher größte Lieferung von medizinischem Cannabis von Kolumbien nach Australien exportiert. Australien ist mit über 100.000 Patienten nach Deutschland der zweitgrößte Markt für medizinisches Cannabis außerhalb Nordamerikas. „Das ist die erste von zwei Lieferungen, die es unserem Kunden ermöglichen, etwa 5 Prozent der australischen Nachfrage zu weniger als der Hälfte der Kosten im Vergleich zur heimischen Produktion zu decken", erklärt Oliver Zügel, Gründer und CEO von FoliuMed.

Da die australischen Löhne und Energiepreise zu den höchsten der Welt gehören, ist die Produktion von erschwinglichem medizinischem Cannabis eine Herausforderung. Das ist insbesondere ein Problem für Patienten, die über 200 australische Dollar für eine verschreibungspflichtige Monats-Dosis bezahlen. Anders als in Deutschland, wo Cannabis von der Krankenkasse übernommen wird, bezahlen Patienten in Australien ihre Medizin aus eigener Tasche. „Das beschränkt den Zugang zu medizinischem Cannabis auf Wohlhabende oder diejenigen, die das Risiko eingehen, es auf dem Schwarzmarkt billiger zu besorgen", so Zügel.

Die Lieferung von Foliumed besteht aus pharmazeutischen Cannabis-Extrakten, die am kolumbianischen Standort des Unternehmens angebaut werden. „Aufgrund idealer klimatischer Bedingungen ist unser Energieverbrauch minimal. Zudem bauen wir die Pflanzen biologisch am Fuße der Anden an", erklärt FoliuMed-Mitbegründer und Latam-CEO Diego Felipe Navarro. „Unsere Teams in Kolumbien und Deutschland arbeiten seit über einem Jahr mit unseren Kunden, den Gesundheitsbehörden und der kolumbianischen Regierung zusammen, um sicherzustellen, dass wir die strengen Qualitätsstandards der australischen Arzneimittelbehörde TGA einhalten."

Die TGA hat kürzlich die Qualitätsanforderungen an Importe von medizinischem Cannabis weiter erhöht. Sie sind nun vergleichbar mit Anforderungen an pharmazeutische Produkte in Australien und Europa. „Da unsere deutsche Niederlassung EU-GMP-zertifiziert ist, können wir den australischen Importeuren eine vollständige Palette an erschwinglichen Lösungen bieten, die den neuen Vorschriften entsprechen", so Zügel.

Über FoliuMed

FoliuMed ist ein internationales Cannabisunternehmen mit EU-GMP-Produktionsstätten in Deutschland und eigenem biologischem Anbau in Kolumbien. Es bietet ein breites Spektrum an erschwinglichen und hoch wirksamen Medizinalcannabis-Produkten „made in Germany". Das Unternehmen ist weltweit einer der wenigen Hersteller von EU-GMP-konformen Cannabis Weichgel-Kapseln. FoliuMed beliefert Kunden in acht Ländern auf drei Kontinenten und arbeitet auch als Auftragshersteller und White-Label-Produzent für führende Cannabisunternehmen in Deutschland, Australien, den USA und Südamerika.

