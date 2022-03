Tianyuan Construction Group

Tianyuan Construction Group schließt Chinas größtes und längstes Brückenanhebungsprojekt ab

Linyi, China, 25. März 2022 (ots/PRNewswire)

Das Ingenieursprojekt an der Yihe-Brücke an der Peking-Straße zum Überqueren des Flusses wird in diesem Jahr abgeschlossen

Die Tianyuan Construction Group, eines der 500 führenden chinesischen Bauunternehmen, wird Anfang April die Renovierung der Yihe-Brücke an der Peking-Straße in Linyi in der Provinz Shandong abschließen und damit Chinas größtes und längstes Brückenanhebungsprojekt nach Fläche bzw. Länge zum Abschluss bringen.

Die an der Peking-Straße im Süden der Stadt gelegene Yihe-Brücke war 1.210,72 m x 23 m groß und hatte eine Hubhöhe von 1.050 Metern. Nach der Renovierung werden die Maße 1.792 x 52 m betragen.

„Der erfolgreiche Abschluss des Ausbaus der Yihe-Brücke an der Peking-Straße wird die Verkehrssituation zwischen dem Beicheng New District und dem Bezirk Hedong erheblich erleichtern", erklärte Li Baoqiang, der Verantwortliche für den Ausbau bei der Tianyuan Construction Group.

Der Umbau umfasst das gleichzeitige Anheben von zwei neuen 15 Meter breiten Brückenteilen auf der Nord- und Südseite der Yihe-Brücke. Die gesamte obere Konstruktion der alten Brücke wird um 2,57 Meter angehoben. Das Anheben der nördlichen und südlichen Abschnitte wurde im November 2021 bzw. Februar 2022 abgeschlossen.

Derzeit wird der Deckbalken des südlichen Abschnitts aufgestockt, was voraussichtlich Anfang April fertiggestellt werden soll. Das gesamte Projekt soll vor dem 1. Oktober 2022 abgeschlossen werden und dann sicherstellen, dass der Verkehr auf beiden Seiten des Yi-Flusses reibungslos verläuft und die regionale Wirtschaft antreibt.

Die größten Herausforderungen

Um die Sicherheit während des Anhebens der Brücke zu gewährleisten und die Stabilität zu gewährleisten, wurden 19 Sätze Begrenzer auf dem Brückendeck installiert, die eine vertikale und horizontale Verschiebung des Trägerkörpers während des Anhebens verhindern.

Die Yihe-Brücke an der Peking-Straße wurde durch einen alternativen Hebevorgang angehoben. Bei diesem Vorgang werden zwei Sätze von Hebern mit Hilfe einer Stütze synchron angehoben. Diese Methode ermöglicht ein kontinuierliches Anheben des gesamten Ausbaus, was Effizienz und Kontrolle gewährleistet. Darüber hinaus wurde eine SPS-Hydraulik-Synchronsteuerung integriert, um die Synchronisation und die strukturelle Sicherheit zu gewährleisten.

Gründe für die Brückenanhebung

Die Yihe-Brücke an der Peking-Straße ist ein Verkehrsknotenpunkt, der die Bezirke New Beicheng und Hedong miteinander verbindet, und es ist wichtig, dass sie gut und sicher funktioniert. Für die Reparatur und Wartung von Brücken ist die Brückenanhebung unerlässlich.

Im November 2019 wurden auf der Yihe-Brücke an der Peking-Straße dynamische und statische Belastungstests durchgeführt. Die Tests zeigten, dass die Brücke die Anforderungen an die Tragfähigkeit erfüllte und über ausreichende Sicherheitsreserven verfügte. Daher musste die alte Brücke nicht abgerissen werden.

Um die Anforderungen an den Hochwasserschutz zu erfüllen, bei dem die Mindesthöhe des Bodenbalkens 0,8 Meter über dem 100-jährigen Hochwasserniveau von 72,36 Meter liegen muss, musste auch der Überbau der alten Brücke um 2,57 Meter angehoben werden.

Darüber hinaus wird die aktuelle Brücke von einem 30 Meter breiten einfachen Stützkastenträger getragen. Da sich unter der Brücke jedoch viele Pfeiler und Säulen befinden, wurde stattdessen ein 60 Meter breiter Träger für eine bessere Sicht empfohlen.

