International Security Alliance Secretariat

EXPO 2020 Dubai veranstaltet ISALEX 2.0, die weltweit erste Übung zur Strafverfolgung im Metaverse

Dubai, Vae, 24. März 2022 (ots/PRNewswire)

- ISALEX 2.0 bringt Strafverfolgungsteams aus neun Mitgliedsstaaten der Internationalen Sicherheitsallianz (ISA) zu einer VR-gestützten virtuellen Übung zusammen

- 50 Sicherheitsexperten befassen sich drei Tage lang mit Bedrohungsszenarien rund um Cyberkriminalität, Drohnen und Social Media

Als Weltpremiere hat heute die virtuelle Cybersicherheitsübung der Internationalen Sicherheitsallianz - ISALEX 2.0 - begonnen. Sie wird auf der EXPO 2020 Dubai stattfinden und ist die erste Übung ihrer Art im Metaverse. Die einzigartige Simulation zielt darauf ab, die Cybersicherheit zu stärken und gleichzeitig sicherzustellen, dass die Mitglieder der Allianz bereit sind, zukünftigen Bedrohungen durch innovative, zukunftsgerichtete Lösungen zu begegnen.

50 Vertreter von Innenministerien und Strafverfolgungsbehörden aus neun ISA-Mitgliedsstaaten werden an ISALEX 2.0 teilnehmen, wo sie sich mehreren realen Sicherheitsszenarien stellen werden. Die Teams werden in Operationssälen und Kommandozentralen in allen teilnehmenden Ländern eingesetzt. Sie werden sowohl in der virtuellen Realität als auch über Videokonferenzen kommunizieren. Das Innenministerium der VAE hat im Rahmen der Expo 2020 eine eigene Einsatzzentrale eingerichtet.

Die Übung gilt als erstes virtuelles Cybersicherheitsexperiment, bei dem die Teams mit einer Vielzahl ungeplanter Szenarien konfrontiert werden, in denen Sicherheitsbedrohungen modelliert werden, um die Realität zu simulieren. Die virtuellen und realen Szenarien erfordern Koordination, Entscheidungsfindung unter Druck und eine schnelle Bewertung von Bedrohungen sowie Risikominderung. Die Übung wird auch das Krisenmanagement in all seinen Formen umfassen, einschließlich der strategischen Kommunikation über traditionelle und soziale Plattformen.

Major Hamad Khatir, Direktor der Abteilung für internationale Operationen im Innenministerium der Vereinigten Arabischen Emirate, sagt: „Die VAE stehen an vorderster Front, wenn es darum geht, die Bedrohungen der nächsten Generation für die Sicherheit zu bekämpfen, und ISALEX 2.0 ist ein spannender Schritt in die Zukunft. Es zeigt, wie wichtig praktische Erfahrungen in einer VR-Umgebung sind, um das Training der Polizei in Echtzeit zu unterstützen, den Austausch von Wissen und Expertise zu erleichtern und die internationale Zusammenarbeit zu fördern. Heute führen wir die Strafverfolgung in das Metaversum - aber letztlich werden wir die Vorteile in der realen Welt ernten."

Die diesjährige ISALEX knüpft an den Erfolg der ISALEX19 an, die 2019 in Abu Dhabi stattfand - eine gemeinsame internationale Übung, die den Erfahrungsaustausch und den Austausch von Best Practices zwischen den Mitgliedern der Allianz erleichterte. Der Schwerpunkt der Ausgabe 2019 lag auf Terrorismusbekämpfung, Krisen- und Katastrophenmanagement, Kommunikation und Zivilschutz.

Die Internationale Sicherheitsallianz (ISA)

Die Internationale Sicherheitsallianz wurde 2017 offiziell von den Vereinigten Arabischen Emiraten und Frankreich ins Leben gerufen und bringt Innenministerien aus Bahrain, Israel, Italien, Marokko, Senegal, Singapur, der Slowakei und Spanien zusammen. Sie fungiert als Arbeitsgruppe, die sich für die Sicherheit und den Wohlstand der Bevölkerung einsetzt. Die ISA zielt darauf ab, die Zusammenarbeit, den Wissensaustausch und die Partnerschaften zu globalen Sicherheitsfragen wie grenzüberschreitende organisierte Kriminalität, Grenzkontrolle, Radikalisierung und gewalttätiger Extremismus zu verbessern. Das Sekretariat der ISA, das im Innenministerium der VAE angesiedelt ist, ist für die Koordinierung aller Aktivitäten verantwortlich - von strategischem und technischem Engagement auf hoher Ebene bis hin zu Live-Übungen, Schulungen und gemeinsamen Operationen - und kann so dynamisch auf die neuen Sicherheitsbedrohungen in der Welt reagieren.

