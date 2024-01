Critical Path Institute

Critical Path Institute ernennt Dr. Klaus Romero zum neuen CEO und befördert Cécile Ollivier zur Vizepräsidentin für globale Angelegenheiten

Amsterdam (ots/PRNewswire)

Das Critical Path Institute (C-Path) hat Dr. Klaus Romero, M.D., M.S., FCP, zu seinem neuen geschäftsführenden Direktor ernannt und Cécile Ollivier, M.S., von Managing-Direktorin, Europa, zur Vizepräsidentin für globale Angelegenheiten befördert.

Romero kann auf eine beeindruckende Zeitspanne von über 16 Jahren bei C-Path zurückblicken, in denen er Schlüsselpositionen innerhalb des Unternehmens innehatte, darunter Chief Science Officer und Executive Director der Klinischen Pharmakologie und des Programms für Quantitative Medizin. Seine Schlüsselrolle bei der Gründung und Leitung des Programms für quantitative Medizin unterstreicht seine bedeutenden Beiträge zu den entscheidenden Initiativen von C-Path in der Arzneimittelentwicklung im Laufe der Jahre.

M. Wainwright Fishburn, Jr., Vorstandsvorsitzender von C-Path, kommentierte die Ernennung: „Dr. Romeros herausragendes Fachwissen und seine Führungsqualitäten haben uns auf unserem Weg zur Schaffung und Umsetzung bahnbrechender wissenschaftlicher und regulatorischer Wege entscheidend unterstützt. Seine strategische Vision passt perfekt zu C-Paths Mission, die Entwicklung neuartiger Therapien zu beschleunigen. Wir sind zuversichtlich, dass er die Organisation in ihrer nächsten Phase der globalen Wirkung und bahnbrechenden Innovation voranbringen wird.2

„Die Übernahme der Position des geschäftsführenden Direktors von C-Path ist eine große Ehre und gleichzeitig eine enorme Verantwortung", so Romero. „Ich verpflichte mich, die Tradition von C-Path in Bezug auf Exzellenz und Innovation fortzusetzen, um die Arzneimittelentwicklung zum Wohle der Bedürftigen zu verändern. Diese Verpflichtung hat ihre Wurzeln in meinen Anfängen bei C-Path, inspiriert durch die visionäre Mentorschaft und Führung des Gründers von C-Path, Dr. Raymond Woosley. Unsere gemeinsamen Bemühungen werden auch in Zukunft dazu beitragen, die Paradigmen der Arzneimittelentwicklung zum Wohle der Bedürftigen zu verändern."

Weitere Informationen zu Dr. Romeros Ernennung finden Sie unter diesem Link.

Cécile Ollivier ist seit ihrem Eintritt als Geschäftsführerin im April 2021 eine Schlüsselfigur bei C-Path. In ihrer neuen Funktion wird sie globale strategische Initiativen beaufsichtigen und sich dabei auf den Ausbau internationaler Kooperationen und die Entwicklung innovativer Ansätze zur Bewältigung komplexer Herausforderungen in der Arzneimittelentwicklung konzentrieren.

„Wir freuen uns sehr, die Beförderung von Cécile Ollivier zur Vizepräsidentin für globale Angelegenheiten bekannt geben zu können", sagte C-Path-Vorstandsmitglied Tomas Salmonson Ph.D., M.S. „Cécile Ollivier hat einen unschätzbaren Beitrag zu unseren europäischen Aktivitäten geleistet, und ihre umfassende Erfahrung in der globalen Arzneimittelentwicklung und Zulassungswissenschaft macht sie zur idealen Besetzung für diese erweiterte Rolle. Ihre Führungsqualitäten werden entscheidend sein, wenn wir unsere Mission fortsetzen, die Medikamentenentwicklung weltweit zu beschleunigen."

Mit mehr als 16 Jahren Erfahrung im Gesundheitssektor hat Ollivier einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung von Arzneimitteln für Kinder und seltene Krankheiten geleistet. Ihre Bemühungen wurden international anerkannt, unter anderem als Expertin der Internationalen Harmonisierungskonferenz (ICH) und als Leiterin der globalen Strategie für pädiatrische Extrapolation. Bevor sie zu C-Path kam, brachte Ollivier ihr Fachwissen bei der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) und in der Medizintechnikbranche ein, wo sie sich auf die Entwicklung digitaler Endpunkte in klinischen Studien konzentrierte.

„Ich fühle mich geehrt, diese neue Aufgabe zu übernehmen", sagte Ollivier. „Die Möglichkeit, die globale Gesundheitsversorgung weiter zu beeinflussen und Innovationen in der Arzneimittelentwicklung voranzutreiben, passt perfekt zu meiner Leidenschaft und Erfahrung. Ich freue mich darauf, mit unserem talentierten Team und unseren Partnern auf der ganzen Welt zusammenzuarbeiten, um das Leben von Menschen und Familien zu verbessern, die von Krankheiten mit ungedecktem Bedarf betroffen sind."

Weitere Informationen über die Beförderung von Ollivier finden Sie unter diesem Link.

Informationen zum Critical Path Institute

Das Critical Path Institute (C-Path) ist eine unabhängige, gemeinnützige Organisation, die 2005 als öffentlich-private Partnerschaft als Reaktion auf die Critical Path Initiative der FDA gegründet wurde. Die Aufgabe von C-Path besteht darin, Kooperationen anzustoßen, die bessere Behandlungen für Menschen weltweit ermöglichen. Als weltweit anerkannter Pionier in der Beschleunigung der Arzneimittelentwicklung hat C-Path zahlreiche internationale Konsortien, Programme und Initiativen ins Leben gerufen, an denen derzeit mehr als 1 600 Wissenschaftler und Vertreter von Regierungs- und Zulassungsbehörden, Hochschulen, Patientenorganisationen, Krankheitsstiftungen sowie Pharma- und Biotech-Unternehmen beteiligt sind. Der globale Hauptsitz von C-Path befindet sich in Tucson, Arizona, und die europäische Niederlassung von C-Path hat ihren Hauptsitz in Amsterdam, Niederlande, wobei sich die engagierten Teammitglieder in aller Welt befinden. Weitere Informationen finden Sie unter c-path.org.

rolivas@c-path.org

Original-Content von: Critical Path Institute, übermittelt durch news aktuell