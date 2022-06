Rossell Techsys

Boeing und Rossell Techsys - eine Partnerschaft mit 100.000 Auslieferungen, die weiter Bestand hat

Bengaluru, Indien (ots/PRNewswire)

50.000 Auslieferungen für Apache, den modernsten Mehrzweck-Kampfhubschrauber der Welt

Rossell Techsys gab heute den Abschluss von 100.000 Lieferungen an Boeing für seine verschiedenen Plattformen bekannt, darunter allein 50.000 Lieferungen für die Apache-Plattform. Die strategische Partnerschaft wird weiter ausgebaut, da Rossell Techsys Kabelbäume und elektrische Schalttafeln für den AH-64 Apache sowie Kabelbäume für verschiedene andere Boeing-Plattformen wie V-22 Osprey, CH-47 Chinook, F-15 und F/A-18 Super Hornet, T-7 Red Hawk, KC 46A und MQ-25 herstellt.

Rossell Techsys hat diese Teile in seinem hochmodernen Kompetenzzentrum (COE) in Devanahalli, Bangalore, hergestellt. Herr Torbjorn (Turbo) Sjogren, Vice President, International Government & Defence, Boeing Global Services; Herr Ashwani Bhargava, Senior Director, India Supplier Management; Herr Rishab Gupta, Director, Rossell India Ltd. und weitere Führungskräfte von Boeing und Rossell Techsys waren anwesend, um den Meilenstein der Auslieferung zu feiern.

„Dies ist ein wichtiger Schritt im Rahmen des kontinuierlichen Engagements von Boeing und Rossell Techsys, fortschrittliche und qualitativ hochwertige Komponenten in Indien herzustellen", sagte Torbjorn (Turbo) Sjogren, Vice President, International Government and Defence, Boeing Global Services. „Unsere Zusammenarbeit mit Zulieferern in Indien trägt dazu bei, die globale Lieferkette von Boeing weiter zu stärken und das indische Ökosystem für Luft- und Raumfahrt und Verteidigung zu entwickeln", fügte er hinzu.

Rossell Techsys, ein langjähriger Partner von Boeing, hat einen weiteren Meilenstein erreicht: Von einem Start-up-Unternehmen im Jahr 2011 hat Rossell Techsys einen Riesensprung zu einem wichtigen Zulieferer im Rahmen der indischen Vision „Aatmanirbhar Bharat" gemacht, die Indigenisierung und Eigenständigkeit in der Rüstungsproduktion fördert. Das Unternehmen ist auch eine Partnerschaft mit Boeing für seine CSR-Initiativen im Rahmen von „Skill India" eingegangen und bietet Möglichkeiten für Menschen mit Behinderungen, die allesamt wesentlich zu diesem Meilenstein beigetragen haben.

„Unser Ziel ist es, in Indien hergestellte Produkte von höchster Qualität für die Welt zu liefern. Diese Errungenschaft ist ein Beispiel für unser Engagement für ein „Aatmanirbhar Bharat" und dafür, mehr Möglichkeiten für die Luft- und Raumfahrt und die Verteidigung in Indien zu schaffen. Wir schätzen unsere Partnerschaft mit Boeing und die Ermutigung, an vielen prestigeträchtigen Boeing-Plattformen zu arbeiten", sagte Rishab Gupta, Direktor von Rossell Techsys.

„Indische Zulieferer sind ein integraler Bestandteil der globalen Lieferkette von Boeing, und Rossell Techsys fertigt und liefert wichtige Komponenten für die wichtigsten Verteidigungsplattformen von Boeing mit Qualität und Präzision", sagte Ashwani Bhargava, Senior Director, Supply Chain Management, Boeing India. „Wir arbeiten eng mit unseren Zulieferern in Indien zusammen, um die Gesundheit der Lieferkette zu unterstützen, neue Wege zur Förderung von Innovationen zu finden und unseren Kunden einen größeren Mehrwert zu bieten", fügte er hinzu.

Über Rossell Techsys

Rossell Techsys ist die Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsabteilung von Rossell India Limited, einem börsennotierten Unternehmen. Das Unternehmen betreibt in Bangalore eine hochmoderne LEED-Gold-zertifizierte Anlage mit einer Fläche von 225.000 Quadratmetern und bietet kundenspezifische Entwicklungs- und Fertigungsdienstleistungen in den Bereichen elektrische Verdrahtung und Verbindungssysteme, elektronische Systeme und Systemintegration, Prüfgeräte und After-Market-Produktsupport. Please visit https://www.rosselltechsys.com

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1833192/Boeing_Rossell_Techsys_Partnership.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1770256/Rossell_Techsys_Logo.jpg

Original-Content von: Rossell Techsys, übermittelt durch news aktuell