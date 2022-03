Kigali International Finance Centre (KIFC)

Festigung der Rolle in der Finanzwelt: Ruanda erstmals Gastgeber der World Alliance of International Financial Centres (WAIFC)

Kigali, Ruanda, 24. März 2022 (ots/PRNewswire)

Im Rahmen der World Alliance of International Financial Centres (WAIFC) begrüßt das Kigali International Finance Centre (KIFC) zum ersten Mal führende Finanzzentren aus der ganzen Welt in Ruanda.

Die WAIFC wird ihre Vorstandssitzung während einer dreitägigen Veranstaltungsreihe in Kigali abhalten. Dazu gehören eine Ecosystem-Tour durch die Norrsken Foundation, bei der Fintech-Unternehmen ihre Geschäftsideen vorstellen, und ein Diskussionsforum zum Thema nachhaltige Finanzen.

Das KIFC nutzt das Treffen, um die Finanzzentren der Welt dazu aufzufordern, auch weiterhin umweltfreundliche Finanzen und Fintech in den Mittelpunkt ihrer zukünftigen Investitionen zu stellen.

Ruanda stützt seine unternehmerische Einstellung auf Nachhaltigkeit und macht entsprechende Fortschritte bei der Entwicklung einer CO2-neutralen und klimaresistenten Wirtschaft.

Das Land hat ein enormes Potenzial für erneuerbare Energien. 2019 hat Ruanda das Cleaner Production and Climate Innovation Center (CPCIC) gegründet, um die Umschulung der ruandischen Arbeitskräfte zu erleichtern, damit Nachhaltigkeit und grünes Wachstum an erster Stelle stehen.

Der CEO von Rwanda Finance Limited, Nick Barigye, erklärte:

„Es ist mir eine große Freude, unsere Kollegen aus der ganzen Welt in Ruanda begrüßen zu dürfen."

„Es ist eine historische Woche ist für unser Land. Dass die WAIFC ihre Vorstandssitzung in Kigali abhält, spiegelt die strategischen Erfolge wider, die Ruanda in kurzer Zeit erzielt hat. Dies ist der harten Arbeit unseres Teams, der Leitung unseres Vorstands unter der Leitung von Tidjane Thiam und unseren Stakeholdern zu verdanken."

„Trotz der Pandemie hat Ruanda unermüdlich daran gearbeitet, seine Gesetze und das regulatorische Umfeld zu reformieren und auf eine Weise zu innovieren, die nie für möglich gehalten wurde."

Heute nutzen wir die WAIFC-Plattform, um die anderen Finanzzentren aufzufordern, den Trend hin zu nachhaltigerer Finanzierung fortzusetzen. Hier in Ruanda wird die Sustainable Finance Roadmap für das KIFC entwickelt, um das Zentrum als regionale Drehscheibe für nachhaltige Finanzen zu positionieren. Sie soll im Laufe des Jahres veröffentlicht werden."

Dr. Jochen Biedermann, Geschäftsführer der World Alliance of International Financial Centres, erklärte:

„Es ist großartig, zum ersten Mal hier in Ruanda zu sein. Es ist eine große Anerkennung für das Team des KIFC und Nick Barigye, dass sie diese Vorstandssitzung schon so kurz nach ihrer Gründung ausrichten können."

„Die Arbeit, die hier in Kigali zur Modernisierung und Innovation geleistet wurde, war schnell, aber gründlich, und wir sind sehr gespannt darauf, welchen Weg Ruanda von hier aus weitergeht."

Informationen zum Kigali International Financial Centre (KIFC)

Das Kigali International Financial Centre ist ein Finanzplatz, der internationale Investitionen und grenzüberschreitende Transaktionen in Afrika ermöglicht. Das KIFC positioniert Ruanda als bevorzugte Finanzgerichtsbarkeit für Investitionen in Afrika und bietet Investoren ein attraktives Ziel mit einem rechtlichen und regulatorischen Rahmen, der den internationalen bewährten Verfahren entspricht.

Informationen zu Rwanda Finance Limited (RFL)

Rwanda Finance Limited ist die Agentur, die die Entwicklung Ruandas als bevorzugtes Ziel für internationale Investitionen und grenzüberschreitende Transaktionen in Afrika leitet. RFL arbeitet mit wichtigen Stakeholdern zusammen, um das Kigali International Financial Centre durch Investitionsförderung, politische Interessenvertretung und Aufschwung des Sektors zu entwickeln und zu unterstützen.

Informationen zur World Alliance of International Financial Centres (WAIFC)

Die WAIFC erleichtert die Zusammenarbeit zwischen Finanzzentren, den Austausch bewährter Verfahren und die Kommunikation mit der Öffentlichkeit.

