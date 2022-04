Geekbuying

NAVEE feiert ersten Jahrestag

Shenzhen, China (ots/PRNewswire)

Das aufstrebende ökologische Kettenunternehmen von Xiaomi, NAVEE, feiert im April seinen ersten Jahrestag. Als neue Marke wächst NAVEE schnell und hat sein erstes E-Scooter-Modell, den N65, schon bald nach seiner Geburt auf den Markt gebracht.

Der NAVEE N65 e-Scooter bietet ein hohes Maß an Leistung und lässt die Fahrer sicherer und intelligenter reisen. Durch den Einsatz eines großen Akkus und einer Energierückgewinnungstechnologie hat es einen Durchbruch bei der Reichweite erzielt und eine maximale Reichweite von 65 km erreicht. Die Nutzer müssen sich nicht mehr die Mühe machen, ihre Roller jeden Tag aufzuladen. Für eine einfachere Aufbewahrung wurde das Faltsystem erneuert, das es ermöglicht, den Lenker zu drehen und ihn sauber am Faltvorbau auszurichten. Ein weiteres Highlight ist der 500W starke Motor, der eine Höchstgeschwindigkeit von 25km/h und eine Steigung von bis zu 25% unterstützt, während die meisten Konkurrenten eine solche Leistung nicht bieten können. Das Bremssystem des NAVEE N65 ist sicherer und fortschrittlicher als eine herkömmliche Scheibenbremse. Er verfügt über ein vorderes E-ABS und eine hintere Scheibenbremse, die den Roller schnell und sicher stoppen können, sowie über 10-Zoll-Reifen, die Hindernisse leicht überqueren können und auch auf holprigen Straßen sanft abrollen, was zu einer gemütlichen Fahrt führt. Der NAVEE N65 wurde mit Blick auf Komfort und Funktionalität entwickelt und verfügt über ein 17 cm breites Trittbrett mit einer rutschfesten Silikonmatte, auf der der Fahrer bequem stehen kann, sowie ein intelligentes LED-Dashboard, das über eine App gesteuert werden kann. Darüber hinaus ist keine Installation erforderlich, was dem Endnutzer eine mühelose Erfahrung ermöglicht.

Der N65 Scooter zeigt, dass NAVEE eine innovative und benutzerorientierte Marke ist, die in der Lage ist, durch ihr Fachwissen in Forschung und Entwicklung Spitzentechnologien zu entwickeln, die an vielen technologischen Fronten überlegen sind und ihre Vision zum Leben erwecken.

NAVEE veranstaltet vom13. bis26.April ein großes Fest. Es handelt sich nicht nur um eine Feier zum ersten Jahrestag, sondern auch um eine Dankesfeier für die Unterstützer. Während des Festes gibt es tolle Angebote, Werbegeschenke, Verlosungen und Geschenke. Der NAVEE N65 Scooter hat ein Sonderpreis von nur 569,99 €. Der Preis wird noch günstiger, wenn die Käufer bei der Verlosung einen Preis erhalten.

Sehen Sie es sich an:

Global Store Geekbuying

https://promotion.geekbuying.com/promotion/navee_anniversary_sale?utm_source=NAVEE BRAND&utm_medium=BIC

Deutscher und französischer Store Geekmaxi

https://www.geekmaxi.com/promotion/navee-anniversary-sale/?utm_source=NAVEE BRAND&utm_medium=BIC

Polnischer Laden Geekbuying.pl

https://www.geekbuying.pl/promocje/navee_wyprzedaz_jubileuszowa/?utm_source=NAVEE BRAND&utm_medium=BIC

Original-Content von: Geekbuying, übermittelt durch news aktuell