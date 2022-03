ProLogium

ProLogium Technology ernennt neuen internationalen Entwicklungsleiter

Taipeh, 23. März 2022 (ots/PRNewswire)

Gilles Normand, ein 35-jähriger Renault-Veteran, wird zum EVP für internationale Entwicklung ernannt

ProLogium Technology gibt die Ernennung von Führungskräften bekannt, um auf das schnelle Wachstum der Elektrofahrzeugindustrie zu reagieren und das nachhaltige Geschäft der Gruppe auf den weltweiten Märkten zu stärken. ProLogium Technology gibt die Ernennung von Gilles Normand zum Executive Vice President, International Development, mit sofortiger Wirkung bekannt. Herr Gilles Normand wird direkt an Vincent Yang, Chief Executive Officer und Gründer von ProLogium Technology, berichten.

In dieser neu geschaffenen Position wird Herr Gilles Normand die Strategie von ProLogium zur Ausweitung der Marktdurchdringung in Europa (ohne Deutschland) und Asien (ohne China) vorantreiben und gleichzeitig Partnerschaften und Pläne entwickeln, um das Engagement des Unternehmens mit Partnern, Kunden und der Gemeinschaft zu teilen. Gilles Normand erklärte: „Ich bin sehr motiviert durch diese neue strategische Herausforderung zu einer Zeit, in der der globale EV-Markt in eine bedeutende Wachstumsphase eintritt. Besonders beeindruckt hat mich die Reife von ProLogium bei der Beherrschung der Solid-State-Batterie-Technologie. Ich freue mich darauf, mit dem Team zusammenzuarbeiten, um weiterhin strategische Partnerschaften zu schließen, die darauf abzielen, die sich ständig ändernden Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen. Wir werden unsere Führungsposition in bestehenden und neuen Märkten weiter ausbauen und unseren Kunden spannende Festkörperbatterielösungen der nächsten Generation anbieten."

„Der Managementwechsel, den wir heute bekannt geben, spiegelt die kontinuierliche Entwicklung von ProLogium und unserer globalen Geschäftsstrategie wider", sagte Vincent Yang, Chief Executive Officer und Gründer von ProLogium Technology. „Herr Gilles Normand ist eine transformative Führungspersönlichkeit, die maßgeblich zur Stärkung und Neubelebung neuer Geschäftsfelder und Teams beigetragen hat. Da er über mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung in der Geschäftsentwicklung und Marktexpansion verfügt, bin ich zuversichtlich, dass er die Innovation weiter vorantreiben und die globale Marktpräsenz verbessern wird."

Gilles Normand begann seine Laufbahn bei Renault 1988 in der Abteilung Produktplanung, bevor er in die Abteilung Vertrieb und Marketing wechselte. Im Jahr 1998 wurde er zum Vizepräsidenten für die kommerzielle Koordination von Renault Mercosur ernannt. Im Jahr 1999 wechselte er zu Nissan in Japan, wo er für den Vertrieb und das Marketing in Lateinamerika und der Karibik zuständig war. Im Jahr 2009 wurde er zum Corporate Vice President ernannt, der für Afrika, den Nahen Osten und Indien für Nissan und Infiniti zuständig ist. Im Jahr 2012 wurde Gilles Normand SVP, Vorsitzender der Region Asien-Pazifik und Mitglied des Renault Management Committee. Im Jahr 2017 wurde er zum SVP, Electric Vehicle Business, ernannt und entwickelte ein umfassendes Verständnis für die zukünftige Entwicklung von Elektrofahrzeugen und deren Wachstumschancen.

INFORMATIONEN ZU PROLOGIUM TECHNOLOGY

ProLogium Technology wurde 2006 gegründet und ist ein innovatives Energieunternehmen, das sich auf die Forschung, Entwicklung und Herstellung von Festkörperbatterien konzentriert und Batterielösungen der nächsten Generation für Elektrofahrzeuge in Verbrauchermärkten und industriellen Anwendungen anbietet. Durch jahrelang erprobte Kerntechnologien erfüllt ProLogium die Anforderungen an Batterien wie extreme Sicherheit, hohe Energiedichte und niedrige Kosten. Mit seiner automatisierten Pilotproduktionslinie hat ProLogium fast 8.000 Musterzellen für Festkörperbatterien an globale Automobilhersteller für Tests und Modulentwicklung geliefert. ProLogium Technology ist derzeit der weltweit einzige Hersteller von Festkörperbatterien, der die Massenproduktion erreicht hat und weiterhin die globale Batterieinnovation auf dem Weg zu einer vollständig elektrischen, nachhaltigen Zukunft inspiriert. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.prologium.com

Original-Content von: ProLogium, übermittelt durch news aktuell