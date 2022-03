Saudi Tadawul Group

Die saudische Tadawul Group gibt ihre Absicht bekannt, ein Bündel von Verbesserungen zur Entwicklung der Posthandelsinfrastruktur auf den Weg zu bringen

Riad, Saudi-Arabien, 23. März 2022 (ots/PRNewswire)

Das Bündel von Verbesserungen in den Tochtergesellschaften der Saudi Tadawul Group wird die kontinuierliche Entwicklung des saudischen Kapitalmarktes zu einem technologisch fortschrittlichen, vielfältigen und integrierten Kapitalmarkt unterstützen

Die Erweiterungen sind die größten in der Geschichte des saudischen Kapitalmarktes und sollen den Anlegern mehr Anlagemöglichkeiten und Zugang zu einer breiten Palette von Finanzinstrumenten und neuen Produkten bieten

Die Einführung dieser Verbesserungen ist Teil der laufenden Bemühungen der Tochtergesellschaften der saudischen Tadawul-Gruppe, systemische Risiken zu verringern und die Markteffizienz zu verbessern, was wiederum die Position des Landes als weltweit attraktives Investitionsziel stärkt

Diese Verbesserungen sind Teil der laufenden Bemühungen, die Infrastruktur des saudischen Kapitalmarktes auszubauen, um lokale und internationale Investoren anzuziehen

Die Verbesserungen werden am 3. April 2022 in Kraft treten

Die saudische Tadawul Group hat heute über ihre Tochtergesellschaften ihre Absicht bekannt gegeben, ein Bündel neuer Verbesserungen einzuführen, die darauf abzielen, die Post-Trade-Infrastruktur zu stärken und ihre Effizienz zu erhöhen, indem sie eine optimierte Handelserfahrung bieten und die Marktteilnehmer bei der Entwicklung einer breiten Palette von Wertpapierdienstleistungen unterstützen.

Die Ankündigung erfolgte auf dem saudischen Kapitalmarktforum, das zum ersten Mal von der saudischen Tadawul Group unter der Schirmherrschaft von S. H. Mohammed Elkuwaiz, der Vorsitzende der Kapitalmarktbehörde, veranstaltet wurde und bringt Emittenten, Investoren, Privatunternehmen, Regierungsbehörden und Finanzinstitute zu einem Tag des Dialogs zusammen, um den saudischen Kapitalmarkt voranzubringen.

Die neuen Verbesserungen werden von drei Tochtergesellschaften der saudischen Tadawul Group eingeführt: der Saudi Exchange, der Securities Clearing Center Company (Muqassa) und der Securities Depository Center Company (Edaa).

Ein Überblick über die Erweiterungen:

Saudische Börse: Die Einführung einer effizienteren Abwicklung des Auftragsflusses durch die Marktteilnehmer, wie z.B. ein verbessertes Verfahren für Leerverkäufe. Zu den weiteren Verbesserungen gehören Buy-in-Geschäfte, die an der Börse ausgeführt und noch am selben Tag (T+0) abgewickelt werden, sowie ein flexibler Abwicklungszyklus für Negotiated Deals, bei dem sich Käufer und Verkäufer auf einen Abwicklungszyklus von T+0 bis T+5 einigen können, je nach den Erfordernissen des Geschäfts, und schließlich zusätzliche Flexibilität bei der Handelserfahrung und den Abwicklungszyklen für außerbörslich gehandelte Wertpapiere.

Die Ausweitung der Clearingdienste auf Aktien, Sukuk und Anleihen sowie auf die Märkte für gehandelte Fonds, um einen umfassenderen Risikorahmen zu schaffen und die Einführung neuer Produkte und Dienstleistungen für Clearingmitglieder zu erleichtern. Zu den neuen nachbörslichen Dienstleistungen gehören die Berichtigung von Geschäften vor der Abrechnung, Geschäfte zu Durchschnittspreisen oder zu geteilten Preisen sowie andere Verbesserungen und Dienstleistungen. Edaa: Die Einführung eines neuen zentralen Wertpapierverwahrungssystems und von Nachhandelsdienstleistungen, die internationalen Standards entsprechen, um die Erfahrungen von Kapitalmarktinstitutionen, Verwahrern, Abwicklungsstellen und Anlegern zu verbessern. Zu den weiteren Verbesserungen gehören die durchgängige Verarbeitung von ISO-Nachrichten sowie die tägliche und Ad-hoc-Abstimmung und Berichterstattung von Teilnehmern und andere Verbesserungen.

Die Einführung dieser Verbesserungen, die die größten in der Geschichte des saudischen Kapitalmarktes sind, wird Anlegern und Marktteilnehmern eine breite Palette von Anlagemöglichkeiten bieten und den Zugang zu neuen und diversifizierten Finanzinstrumenten ermöglichen, um Risiken zu steuern und von Marktbewegungen zu profitieren. Es wird den Zugang der Anleger verbessern, die Instrumente des Risikomanagements optimieren und die Handels- und Nachhandelsdienstleistungen für auf dem saudischen Kapitalmarkt tätige Unternehmen wie Kapitalmarktinstitutionen und Banken verbessern, was Teil der allgemeinen Bemühungen ist, die Position des saudischen Kapitalmarkts als weltweit attraktives Investitionsziel zu stärken.

Ing. Khalid Al-Hussan, CEO der saudischen Tadawul Group, sagte: „Die Einführung dieser Verbesserungen der Marktinfrastruktur wird die finanzielle Stabilität und Integrität fördern und das Angebot unserer Gruppe stärken.

Diese Verbesserungen stellen ein neues Kapitel in der Entwicklung des saudischen Kapitalmarktes dar und bringen ihn in Einklang mit den weltweit besten Praktiken. Unser Ziel ist es, lokalen und internationalen Investoren eine Reihe von Investitionsmöglichkeiten zu bieten, die der saudischen Wirtschaft zugute kommen und ihre Position als attraktives globales Investitionsziel stärken."

Wael Al-Hazzani, CEO von Muqassa, kommentierte: „Die Verbesserungen werden Muqasaa in die Lage versetzen, mit der Aktivierung der zentralen Clearingdienste für den Hauptmarkt, den Parallelmarkt, Sukuk, Anleihen und börsengehandelte Fonds heute die vollständige Abdeckung aller börsengehandelten Produkte an der saudischen Börse erfolgreich abzuschließen. Muqassa wird die Einführung neuer Produkte und Dienstleistungen auf dem Markt ermöglichen und internationale Clearingdienste für alle an der saudischen Börse gehandelten Produkte einführen, was ein wesentlicher Schritt zur Entwicklung des Marktes und zur Verbesserung seiner Stabilität ist."

Die neuen Verbesserungen werden Saudi-Arabien als aufstrebenden Marktführer, als technologisch fortschrittliches und attraktives globales Investitionsziel und als Tor zur MENA-Region weiter vorantreiben.

