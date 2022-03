ELSA

ELSA, der KI-gestützte Englischtrainer, bietet seine App Ukrainern auf der ganzen Welt kostenlos an, um bei der globalen Integration behilflich zu sein

San Francisco, 23. März 2022 (ots/PRNewswire)

Rund 2,6 Millionen Ukrainer sind aufgrund des anhaltenden Konflikts seit Ende Februar in die Nachbarländer geflohen. Die Flüchtlinge, die dauerhaft oder vorübergehend Schutz suchen, sind mit einer Reihe von Problemen konfrontiert, wie z.B. Sprachbarrieren. Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf der Einreise und der Aufnahme von Menschen, die vor dem Krieg in der Ukraine fliehen. ELSA bietet Ukrainern auf der ganzen Welt ein kostenloses Abonnement für drei Monate an, um ihnen bei der Bewältigung der sprachlichen Herausforderungen zu helfen.

Sprache ist Kultur, und sie kann der Schlüssel zur Integration von Flüchtlingen in ihren neuen Gemeinschaften sein. Seit dem Einmarsch in der Ukraine haben Untersuchungen gezeigt, dass die Zahl der Installationen der 10 wichtigsten Sprachlern-Apps in den ersten neun Tagen des März von 90.000 im Februar um 47% auf 132.000 gestiegen sind.

Das Erlernen der Sprache des Aufnahmelandes kann für die Flüchtlinge zahlreiche Vorteile haben: von einem besseren Zugang zum Arbeitsmarkt über die Anerkennung durch die übrige Gemeinschaft bis hin zu einem Gefühl der Zugehörigkeit für die Flüchtlinge selbst. Je besser die Sprachkenntnisse sind, desto wahrscheinlicher ist es, dass die Flüchtlinge bei ihrer Ankunft in einer neuen Gemeinschaft Zugang zu guten Arbeitsplätzen und guter Bildung haben.

ELSA, English Language Speech Assistant, ist ein KI-gestützter Englischtrainer, der den Nutzern hilft, verschiedene Aspekte ihrer Sprache zu verbessern, vom Rhythmus über die Intonation bis hin zur Wortwahl. Die Empfehlungsmaschine der App ist so konzipiert, dass die Nutzer immer das Gefühl haben, etwas zu lernen, das für sie und ihre speziellen Erfahrungen relevant ist, anstatt mit einem allgemeinen Lehrplan zu lernen.

„Unser tiefstes Mitgefühl und unsere Sorge gelten den Millionen von Menschen, die davon betroffen sind", sagte Vu Van, CEO von ELSA. „In dieser schwierigen Zeit wollen wir so viel wie möglich tun, um den Millionen von vertriebenen Ukrainern zu helfen, Kommunikationslücken zu überbrücken und neue Verbindungen zu knüpfen."

Über Elsa

Gegründet im Jahr 2015 von Stanford-Absolventin Vu Van und Dr. Xavier Anguera, einem Veteranen der Spracherkennung und KI, istELSA ein im Silicon Valley ansässiges Unternehmen, das proprietäre Spracherkennungstechnologie und künstliche Intelligenz einsetzt, um Sprachschülern zu helfen, ihre englische Aussprache zu verbessern. Die Inspiration für ELSA, dem SXSWEdu-Gewinner von 2016entstand, als Vu feststellte, dass Aussprache und Akzent oft ein Hindernis für nicht muttersprachliche Mitarbeiter in der Wirtschaft darstellen. ELSA hat 27 Millionen Dollar an Kapital aufgebracht und wird von führenden VCs wie SIG, Gradient Ventures und Monks Hill Ventures unterstützt. Im Jahr 2021 wurde ELSA von CBInsights unter die Top 100 Artificial Intelligence Startups Redefining Industries gewählt. Das Unternehmen hat auch Niederlassungen in Portugal, Indien, Japan, Indonesien, Brasilien und Vietnam. Weitere Informationen finden Sie unter: www.elsaspeak.com und um die Vorteile des kostenlosen Abonnements zu nutzen, besuchen Sie diesen Link.

Original-Content von: ELSA, übermittelt durch news aktuell