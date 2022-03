Starlizard Integrity Services

Moldauischer Fußballverband und Starlizard Integrity Services kämpfen erneut gegen Spielmanipulation

London, 22. März 2022

Der moldauische Fußballverband (FMF) und Starlizard Integrity Services (SIS) haben eine neue 12-monatige Partnerschaft zur Bekämpfung der Spielmanipulationen in Moldawien angekündigt.

Im vergangenen Jahr hatte es bereits eine erfolgreiche Partnerschaft zwischen den beiden gegeben, als SIS den FMF bei einer erfolgreichen Untersuchung zur Bekämpfung von Spielmanipulationen unterstützte. Als Ergebnis dieser Untersuchung war der moldauische Fußballverein FC Floresti im Januar 2022 aus der höchsten Liga des Landes herabgestuft worden.

SIS kombiniert tiefe Einblicke in das Verhalten von Wettmärkten mit detaillierter Analyse und Recherche von Leistungsdaten auf dem Spielfeld und ist daher ideal dafür positioniert, mutmaßliche oder potenzielle Spielmanipulationen zu erkennen. Im Rahmen der erneuerten Vereinbarung wird SIS dem FМF weiterhin kostenlos einen speziellen Warndienst zur Verfügung stellen und den Dachverband über verdächtige Wettmuster oder fragwürdige Leistungen von Mannschaften oder Spielern im moldauischen Fußball informieren. Darüber hinaus wird SIS bereit sein, spezifische Vorwürfe der Spielmanipulation in Moldawien zu untersuchen, und bei solchen Untersuchungen eng mit dem FMF zusammenarbeiten.

Evgheni Zubic, Integritätsbeauftragter des FMF, erklärte: „Wir freuen uns, weiterhin mit Starlizard Integrity Services zusammenzuarbeiten, die sich als wertvoller Partner und wichtiger Verbündeter im Kampf gegen Spielmanipulationen erwiesen haben. Wir haben bereits enorm von der tiefgreifenden Kenntnis der Wettmärkte und der Expertise des Unternehmens beim Erkennen verdächtiger Wettmuster und des Team- oder Spielerverhaltens profitiert. Die Verlängerung des Abkommens mit SIS wird es uns ermöglichen, auf unserer erfolgreichen Zusammenarbeit aufzubauen und unsere Bemühungen, den moldauischen Fußball sauber zu halten, weiter zu verstärken."

Affy Sheikh, Leiter von Starlizard Integrity Services, erläuterte: „Der FMF hat sich dazu verpflichtet, die Integrität des moldauischen Fußballs zu wahren, und wir haben das Privileg, ihn in diesem Bestreben weiter zu unterstützen. Es ist ein weiteres Beispiel für unsere erfolgreichen Arbeitsbeziehungen mit Sportverbänden auf der ganzen Welt, wo wir unsere Überwachungs-, Analyse- und Alarmdienste im Rahmen unserer eigenen Verpflichtung, den Fußball und den Sport im Allgemeinen von Spielmanipulation zu befreien, kostenlos zur Verfügung stellen."

Informationen zum moldauischen Fußballverband

Der moldauische Fußballverband ist der Dachverband des Fußballs in der Republik Moldau, der vor 30 Jahren mit dem Ziel gegründet wurde, den Fußball in Moldawien zu fördern, zu schützen und weiterzuentwickeln. Er organisiert alle Fußballligen des Landes, einschließlich der moldauischen Nationalliga und der Fußballnationalmannschaft.

Informationen zu Starlizard Integrity Services

Starlizard Integrity Services (SIS) ist die spezialisierte Integritätsabteilung von Starlizard, einer in London ansässigen Sportwetten-Beratung. Das detaillierte Verständnis von Sport und sportlicher Leistung von Starlizard sowie seine aktive Beteiligung an Wettmärkten bieten eine einzigartige Perspektive, die es dem Unternehmen ermöglicht, Wettmärkte und Sportwettbewerbe besser als jeder andere richtig einzuschätzen. Starlizard produziert seit 2010 unabhängige Integritätsdienste für Sportverbände und -gremien. Die 2017 eigens eingerichtete Ressource SIS konzentriert sich spezifisch auf diese Arbeit. SIS kombiniert seine tiefen Einblicke in das Verhalten von Wettmärkten mit einer detaillierten Analyse und Recherche der Leistungsdaten auf dem Spielfeld und ist daher ideal dafür positioniert, verdächtige Spiele und Wettmuster zu erkennen. Weitere Informationen finden Sie unter www.starlizardintegrity.com

