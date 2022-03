AQUARIS

AQUARIS bringt Blockchain in die aquatische Industrie

Tallinn, Estland, 21. März 2022 (ots/PRNewswire)

Das in Estland ansässige Unternehmen bereitet sich auf den Start vor

AQUARIS hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Macht der Blockchain und der Technologie für erneuerbare Energien zu nutzen, um Anreize für den Schutz der Ozeane und anderer Wasserressourcen zu schaffen. Diese technologische Revolution soll dazu beitragen, die Nachfrage zu decken und die Versorgungskrise zu überwinden.

Zu diesem Zweck überwacht AQUARIS die Verteilung der gebündelten Mittel an Meeresfrüchte, wasserbezogene Neugründungen und bestehende Unternehmen. Die Beitragsstrategie trägt dazu bei, die wichtigsten Akteure im Ökosystem der Meeresfrüchte und der Gewässer miteinander zu verbinden.

Die Energiekrise passt sich weltweit ständig an. Die Erdgaspreise brechen historische Rekorde, und solarbetriebene Unternehmen sind sehr begehrt. Die Modernisierung der Produktion mit Schwerpunkt auf Umweltfreundlichkeit ist einer der wichtigsten Trends in der heutigen Welt.

AQUARIS wird in der Anfangsphase der Anlage fast 100 Arbeitsplätze schaffen, nicht mitgezählt die Mitarbeiter, die sich um die Solarpaneele, die Bergbauausrüstung und die Logistik für den Produktversand kümmern werden. Dies sind nur die ersten Schritte der Unternehmensmodernisierung. Jedes weitere Projekt auf der AQUARIS-Plattform wird neue Beschäftigungsmöglichkeiten schaffen, wobei Tokenisierung und Optimierung allen zugute kommen. AQUARIS baut sein eigenes stabiles und profitables Ökosystem auf.

Der AQS-Token erleichtert die Teilnahme an Geschäften, indem er risikoscheuen Privatanlegern, die an einer Portfoliodiversifizierung interessiert sind, dabei hilft, in einem meist unsicheren Umfeld Vertrauen aufzubauen. Für die erste Produktion auf der AQUARIS-Plattform wurden bereits mehrjährige Verträge in Norwegen, dem Baltikum und Afrika unterzeichnet. Mit dem Aufbau eines Portfolios erfolgreich modernisierter und tokenisierter Unternehmen wird AQUARIS mit der Umsetzung von Projekten in Asien und Afrika (dem wichtigsten globalen Markt für Kryptowährungen) beginnen.

AQUARIS ermutigt Partner und frühe private Geldgeber, sich am Verkauf von AQUARIS NFT zu beteiligen, der am 24. März 2022 auf dem bekannten und seriösen Marktplatz OpenSea stattfinden wird. Anleger, die NFTs besitzen, werden von den Preisen für den Privatverkauf nativer Token und höheren Renditen profitieren, während sie AQS stapeln. Neuigkeiten darüber werden auf aquaris.io und den Social Media Seiten bekannt gegeben.

Treten Sie dem erfolgreichen Team bei, das das Risiko minimiert, indem es die Renditen an das reale Geschäft koppelt. Setzen Sie Ihre AQS ein und bauen Sie Vermögen auf, indem Sie bis zu 25 % APY erhalten.

