Abu Dhabi organisiert größte Messe für Jagd- und Reitsport und Kulturerbe im Nahen Osten und Afrika

Der Emirates Falconers Club hat mit den Vorbereitungen der Abu Dhabi International Hunting and Equestrian Exhibition (ADIHEX 2022) begonnen, die vom 26. September bis zum 2. Oktober stattfinden soll. Es handelt sich um die größte Veranstaltung ihrer Art in der Region Naher Osten und Afrika, die sich mit ihrer letzten Ausgabe, der ADIHEX 2021, regional und international etabliert hat: 680 Unternehmen und Marken aus 44 Ländern hatten daran teilgenommen.

2021 nahmen mehr als 105.000 Besucher aus 120 Nationen an der Veranstaltung teil und es wird erwartet, dass die kommende Ausgabe noch größer wird.

Laut den Ausstellern sind die Hauptgründe für die Teilnahme an ADIHEX Networking, Steigerung des Direktverkaufs, Treffen mit neuen Vertretern und Partnern, der Abschluss von Geschäften, der Eintritt in neue Märkte, Kontaktaufnahme mit Spezialisten in verschiedenen Branchen, die Steigerung der Markenbekanntheit und die Einführung innovativer neuer Produkte.

Die Besucher der ADIHEX waren im vergangenen Jahr sehr zufrieden mit der Vielfalt der angebotenen Produkte und Dienstleistungen sowie mit den mehr als 80 Aktivitäten und Veranstaltungen der Messe.

Im Rahmen der ADIHEX 2021 hatten zudem mehr als 120 Workshops stattgefunden, und sie war Gastgeber von rund 90 Referenten und mehr als 800 offiziellen Falknerei-Vertretern sowie nachhaltigen Jagdverbänden und -institutionen aus der ganzen Welt.

Seine Exzellenz Majid Ali Al Mansouri, Vorsitzender des Höheren Organisationskomitees der ADIHEX, Generalsekretär des Emirates Falconers Club, drückte seinen aufrichtigen Dank und seine Wertschätzung für die große Unterstützung aus, die der Messe von ihren Hoheiten, den Scheichs, gewährt wurde, sowie für alle lokalen Anstrengungen, die dazu beitragen, das Falknerei-Erbe zu fördern und es in die Herzen der Menschen weltweit zu tragen.

Zu den prominentesten Veranstaltungen zählen die Versteigerungen von Falken, Pferden und Kamelen sowie der schönsten Falken aus Nachzuchten und der Saluki-Schönheitswettbewerb (arabischer Jagdhund). Hinzu kommen pädagogische und ökologische Aktivitäten und Heimatshows für Pferde, Greifvögel und Polizeihunde, die Familien Spaß und Lernmöglichkeiten bieten und die Veranstaltung auch als Familienfest attraktiv machen.

Das reichhaltige und umfassende Angebot der ADIHEX zeigt sich in ihren 11 verschiedenen Sektoren. Dazu gehören: Kunsthandwerk, Reitsport, Falknerei, Jagdtourismus und Safari, Jagd- und Campingausrüstung, Jagdwaffen, Förderung und Erhaltung der Umwelt und des Kulturerbes, Outdoor-Freizeitfahrzeuge und -ausrüstung, Veterinärprodukte und -dienstleistungen, Angelausrüstung und Wassersport sowie Medien.

