Al Hamra

Exklusives Inselleben wird wahr mit Start von Al Hamras 1 Mrd. AED teurem Falcon Island in Ras Al Khaimah

Ras Al Khaimah, Vae, 17. März 2022 (ots/PRNewswire)

Al Hamra, das führende Lifestyle-Entwicklungs- und Investitionsunternehmen in Ras Al Khaimah - Vereinigte Arabische Emirate, hat ein exklusives Luxusvillenprojekt auf einer Insel innerhalb der preisgekrönten Wohnanlage Al Hamra Village gestartet.

Der Start von Falcon Island bekräftigt die zukünftigen Entwicklungspläne und die Vision von Al Hamra und dem Emirat Ras Al Khaimah. Das idyllische Inselprojekt bietet einen atemberaubenden Blick auf den Arabischen Golf, die Lagune, den Golfplatz und den voll ausgestatteten Jachthafen mit dem Hajar-Gebirge im Hintergrund. Die sichere und lebendige Gemeinschaft, die für Privatleben, Urlaub und Ferien konzipiert wurde, ist sowohl auf dem Land- als auch auf dem Seeweg erreichbar und verfügt über ausreichend Parkplätze für Autos und Anlegemöglichkeiten für Boote und Yachten.

Als Investition in ein perfektes, entspanntes Leben oder als Vermögenswert, der im Laufe der Jahre beträchtliche Renditen einbringen kann, wobei der Immobilienwert angesichts des Wirtschaftswachstums von Ras Al Khaimah steigt, soll Falcon Island innerhalb von zwei Jahren in Phasen fertiggestellt werden. Die Nordinsel wird als Phase 1 vorgestellt und besteht aus 240 Villen mit zwei bis sieben Schlafzimmern und Preisen ab 1,2 Millionen AED. Die Villen bieten 120 bis 650 m2 Wohnfläche mit 2 bis 7 Schlafzimmern mit eigenem Bad und fügen sich in die grünen, bis zu 1.000 m2 großen Grundstücke ein, von denen einige über einen eigenen exklusiven Strand und private Pools verfügen.

Falcon Island liegt in der Nähe eines Weltklasse-Golfplatzes und eines 3-Meilen-Korridors mit Al Hamra's Luxus-Hotelportfolio, einschließlich Waldorf Astoria Ras Al Khaimah und Ritz Carlton Al Hamra Beach. Es liegt in der Nähe von Al Hamra Marina und Yacht Club. Zu den weiteren Annehmlichkeiten gehören ein Schwimmbad nur für Damen, ein voll ausgestatteter Fitnessraum, ein Gemeinschaftszentrum, Wanderwege und ein Tennisplatz.

Benoy Kurien, CEO der Gruppe, Al Hamra, sagte: „Das Falcon-Island-Projekt wurde entwickelt, um ein alltägliches Bedürfnis auf außergewöhnliche Weise zu erfüllen und in jeder Hinsicht Exklusivität zu bieten. Dies steht im Einklang mit unserer Vision, Ras Al Khaimah viele Neuerungen und Bestleistungen zu bringen, um das Wirtschaftswachstum, die Tourismusstrategie und die Lebensqualität des Emirats zu unterstützen. Unsere Gemeinden haben Menschen aus über 100 Ländern beherbergt und damit einen globalen Lebensstil nach Ras Al Khaimah gebracht"

Weitere Informationen erhalten Sie per E-Mail: kommunikation@alhamra oder rufen Sie 800 AL HAMRA an. Video: Falkeninsel

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1767802/Al_Hamra.jpg

Original-Content von: Al Hamra, übermittelt durch news aktuell