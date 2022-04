The Conqueror

THE CONQUEROR KOOPERIERT MIT WARNER BROS. CONSUMER PRODUKCTS, UM DIE ULTIMATIVE VIRTUELLE FITNESS-HERAUSFORDERUNG, INSPIRIERT DURCH DEN HERRN DER RINGE, ZU PRÄSENTIEREN

Fünf Herausforderungen, fünf Medaillen – Folge Frodo und Sam auf dem Pfad nach Mordor

The Conqueror Virtual Challenges, ein internationales Ereignis für virtuelle Fitness-Events mit Spielcharakter, kündigt heute zusammen mit Warner Bros. Consumer Products eine brandneue Serie von aufeinanderfolgenden virtuellen Herausforderungen an, die vom Universum der beliebten DER HERR DER RINGE-Filmtrilogie inspiriert sind.

An der Kreuzung von Fitness und Fantasie findet die kostbare virtuelle Erfahrung in Mordor statt, bei der die Teilnehmer die gleichen Strecken zurücklegen wie ihre Lieblingshobbits. Der Anreiz? Die Teilnehmenden verdienen sich am Ende jeder Herausforderung eine lohnende, maßgeschneiderte Medaille und schließen die Sammlung von fünf Pfaden ab, vom friedlichen Bag End bis zum feurigen Mount Doom.

Sportbegeisterte und Fans der kultigen Filmreihe sind eingeladen, Frodo und Sams Suche vom Auenland bis hin zur dunklen Umgebung von Mordor zu verfolgen. Eine speziell angefertigte Karte von Mittelerde wurde in die App The Conqueror Challenges integriert, in der Anwender auf eine spannende Reise zur Zerstörung des Einen Rings mitgenommen werden.

Teilnehmende müssen eine Herausforderung bestehen, um eine weitere freizuschalten, indem Sie Ihren Fortschritt in der App verfolgen und protokollieren – sei es beim Laufen, Radfahren, Schwimmen oder einfach nur beim Gehen über die Challenge-Distanz. Jede Herausforderung wird von Geschichten und Postkarten von genau den Orten begleitet, an denen Frodo und Sam während ihrer Reise waren.

Niemand kann ohne Begleitung in DER HERR DER RINGE erfolgreich sein und die Bündelung der Kräfte wird auch bei diesen Herausforderungen geschätzt. Die Conqueror Challenges App hat eine neue Sonderfunktion für die Gründung einer Gemeinschaft mit mindestens zwei Mitgliedern eingeführt.

Sobald Teilnehmende das Auenland beendet haben, wird die Medaille zusammen mit einem schön gestalteten Ring geliefert. Die Herausforderung besteht darin, sie geheim zu halten, sie sicher zu verwahren, denn sie muss bis zur letzten Herausforderung aufbewahrt und buchstäblich in die Feuer der Medaille von Mordor geworfen werden – sie wird eine spezielle Seite auf der Vorderseite haben, auf die der Eine Ring gelegt werden kann. Gamification in Reinkultur!

„Wir freuen uns sehr, den weltweiten Start der virtuellen Challenge-Serie HERR DER RINGE anzukündigen. Jeder liebt die kultige Filmtrilogie und wir wollten unsere virtuelle Challenge-Community auf ein episches Abenteuer mitnehmen, bei dem sie den Einen Ring vom Auenland zum Schicksalsberg bringen. Es ist eine echte Verbindung zwischen Fitness und Fantasy und wir freuen uns darauf, die Fans in die Welt von Mittelerde eintauchen zu lassen", sagt Adam El-Agez, CEO von The Conqueror Virtual Challenges.

Ab heute können Teilnehmende sich für die Challenges in Form eines einzelnen Eintrags (ein Code für den Zugang zu einer Challenge) oder als Bündel (alle fünf Challenges zusammen) anmelden.

Dies ist eine limitierte Veranstaltungsreihe. Die Challenges werden nur für eine bestimmte Zeit zur Verfügung stehen. Einzelheiten zur Anmeldung für die Challenges - einzeln oder als Bündel – und die verfügbaren Entfernungen finden Sie auf der speziellen Landing Page, die hier aufgerufen werden kann.

INFORMATIONEN ZU THE CONQUEROR CHALLENGES The Conqueror Challenges sind eine Reihe von virtuellen Fitness-Events, an denen alle auf der Welt überall und jederzeit teilnehmen können. Conqueror Challenges hat über 400.000 Menschen aus über 100 Ländern geholfen, motiviert zu bleiben und sich bei jedem Training selbst herauszufordern, das Äquivalent der Strecke berühmter Routen und Trails auf der ganzen Welt zurückzulegen. Weitere Informationen finden Sie auf www.theconqueror.events.

Informationen zu Warner Brothers Consumer Products Warner Bros. Consumer Products (WBCP), Teil von WarnerMedia Global Brands and Experiences, erweitert das starke Portfolio des Unternehmens an Unterhaltungsmarken und Franchises in das Leben von Fans auf der ganzen Welt. WBCP arbeitet weltweit mit den besten Lizenznehmern zusammen, um ein preisgekröntes Sortiment an Spielzeug, Mode, Wohnaccessoires und Verlagsprodukten zu entwickeln, das von den größten Franchises von WarnerMedia inspiriert ist: DC, Wizarding World, Looney Tunes, Hanna-Barbera, Game of Thrones, Cartoon Network und Adult Swim. Mit innovativen globalen Lizenz- und Merchandising-Programmen, Einzelhandelsinitiativen und Werbepartnerschaften ist WBCP eines der führenden Lizenz- und Handelsunternehmen der Welt.

