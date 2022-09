Illumina, Inc.

Neueste Forschungsergebnisse auf dem ESMO-Kongress 2022 zeigen die Bedeutung umfassender genomischer Profilerstellung für Krebspatienten

San Diego (ots/PRNewswire)

Die Vorträge werden zeigen, wie genomische Signaturen und Sequenzierung der nächsten Generation die Versorgung von Krebspatienten verbessern können

Illumina, Inc. (NASDAQ: ILMN), ein weltweit führender Anbieter von DNA-Sequenzierungs- und Array-Technologien, gab heute bekannt, dass auf der diesjährigen Jahrestagung der European Society of Medical Oncology (ESMO), die vom 9. bis 13. September in Paris stattfindet, mehrere Forschungsabstracts zum Thema Onkologie vorgestellt werden. Die Abstracts unterstreichen den Wert der Sequenzierung der nächsten Generation (NGS) und der onkologischen Assays von Illumina für die Krebsforschung und die Patientenversorgung.

„Für Onkologen besteht die Priorität für jeden Patienten darin, die beste Therapie so früh wie möglich anzubieten", sagte Dr. Phil Febbo, Chief Medical Officer von Illumina. „Es gibt immer mehr Belege dafür, dass mit Hilfe einer umfassenden genomischen Profilerstellung, die auch krebsübergreifende und immuntherapeutische Biomarker umfasst, die größte Zahl von Patienten identifiziert werden kann, die am meisten von einer gezielten Therapie profitieren."

Illumina hat es sich in der Onkologie zur Aufgabe gemacht, Leben zu retten, indem es eine personalisierte Krebsbehandlung durch Genomik ermöglicht. Dabei arbeitet das Unternehmen mit Kunden in zentralisierten und firmeneigenen Pathologielabors zusammen, um ein umfassendes genomisches Profiling (CGP) von Gewebe- und Flüssigbiopsien durchzuführen, um Patienten auf den schnell wachsenden Katalog gezielter Medikamente und Immuntherapien abzustimmen.

CGP ist ein NGS-Ansatz, bei dem mit einem einzigen Test Hunderte von Genen untersucht werden - einschließlich relevanter Krebs-Biomarker, wie sie in medizinischen Leitlinien und klinischen Studien festgelegt sind -, um die Tumortherapie zu steuern. Pathologen und Onkologen setzen CGP zunehmend ein, um ihre Fähigkeiten zur Identifizierung verwertbarer Biomarker zu verbessern, mit denen Patienten besser auf präzise Therapien und klinische Studien abgestimmt werden können. Studien zeigen, dass Patienten, die eine genomische Übereinstimmung mit Biomarker-gesteuerten zielgerichteten Therapien oder Immuntherapien erhalten, bessere klinische Ergebnisse erzielen.

Für den ESMO-Kongress 2022 angenommene Abstracts Eine Möglichkeit, Einblick in das Tumorgenom zu erhalten, ist die Identifizierung der Mutationen, die bei der Bewertung der homologen Rekombinationsdefizienz (HRD) verwendet werden. Der HRD-Status hat sich als wichtiger Biomarker bei Tumoren mit einem hohen Maß an DNA-Schäden, wie z. B. Eierstockkrebs, herausgestellt. Um jedoch ein genomisches Profil von Eierstockkrebstumoren mit Indikationen für PARP-Inhibitoren zu erstellen und das Ansprechen auf diese Behandlungen vorherzusagen, müssen die Labors den HRD-Status in diesen Tumoren zuverlässig bewerten. Die Kombination der HRD-Bewertung mit einem einzigen, umfassenden Assay, wie dem TruSight™ Oncology 500 (TSO 500) HRD-Forschungstest, zur Bewertung eines breiten Spektrums von Biomarkern liefert schneller Ergebnisse als iterative Tests und bietet einen hochauflösenden, umfassenden Überblick über das Tumorgenom. Diese beiden Abstracts zeigen, wie Labors CGP und HRD kombinieren, um einen leistungsstarken Test anzubieten:

Analytical performance of a next-generation sequencing (NGS) assay kit for assessing homologous recombination deficiency (HRD) from solid tumor samples (925P) : Dies ist eine Posterpräsentation über eine Studie, die in Zusammenarbeit mit Merck und Myriad Genetics durchgeführt wurde. Die Daten bestätigen die Leistungsfähigkeit des TSO 500 und zeigen seine hohe analytische Sensitivität und Spezifität bei der Erkennung von BRCA1- und BRCA2-Varianten (5-10 % Nachweisgrenze) sowie seinen genauen genomischen Instabilitäts-Score (GIS) für die Bewertung des HRD-Status bei Eierstockkrebs. Die Ergebnisse zeigen eine hohe (>95 %) Konkordanz bei der Bestimmung von BRCA-Varianten und eine hohe Übereinstimmung (R = 0,98) der GIS mit dem Test der Referenzmethode. Dieser Assay bietet Laboren eine effiziente, interne Lösung mit nur einem Arbeitsablauf und einer begrenzten Probengröße, die die klinische Forschung unterstützt und den Zugang zu klinischen Studien für potenzielle Präzisionstherapien erweitert.

High concordance of different molecular assays in the determination of HRD-associated GIS in high grade epithelial ovarian cancer (572P) : In diesem Abstract werden Daten vorgestellt, die aus der Zusammenarbeit zwischen Illumina und dem Institut für Pathologie der Technischen Universität München resultieren, bei der der TSO 500 HRD Assay eingesetzt wurde.

Groß angelegte Kohortenstudien zeigen, dass die CGP das Potenzial hat, relevante genetische Veränderungen in bis zu 90 % der Proben zu identifizieren. Illumina hat sich verpflichtet, CGP zu ermöglichen und die Forschung zu fördern, die für die Verwirklichung der Präzisionsmedizin in der Onkologie entscheidend ist, und Kooperationen sind von entscheidender Bedeutung, um die Evidenz für den klinischen Nutzen von CGP zu erhöhen. Drei Studien, die auf der diesjährigen Tagung vorgestellt werden, bauen auf dieser Evidenzbasis auf:

Tissue and liquid biopsy utilization in advanced NSCLC in a large community US practice (1162P) : Dies ist eine Poster-Präsentation aus einer realen Nutzwertstudie zwischen Illumina und Florida Cancer Specialists & Research Institute. Bei fortgeschrittenem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC) ist es von entscheidender Bedeutung, frühzeitig über Biomarker-Testergebnisse zu verfügen. Die Ergebnisse zeigten, dass 42 % der NSCLC-Patienten im Stadium IV sowohl einen Flüssigkeits- als auch einen Gewebetest erhielten und die Ergebnisse vor der Erstlinientherapie häufiger vorlagen (89,4 %) als bei denjenigen, die nur einen Gewebe- (67 %) oder Flüssigkeits- (72,5 %) Tumortest erhielten. Dies ist das erste Mal, dass eine große US-Gemeinschaftspraxis, in der die meisten Krebspatienten behandelt werden, Daten darüber vorgelegt hat, wie die Verwendung von Gewebe- und Flüssigbiopsietests eine schnellere Bearbeitungszeit, leitlinienkonforme Biomarker-Tests und Biomarker-Testergebnisse vor der Entscheidung über die Erstlinientherapie ermöglicht.

The IMPRESS-Norway trial: Improving public cancer care by implementing precision cancer medicine in Norway (503P) : In diesem Abstract werden Daten aus einer von Illumina unterstützten nationalen Studie in norwegischen Krankenhäusern vorgestellt, die das Potenzial und den Wert von CGP bei der Auswahl von Krebstherapien aufzeigen.

Exploring different strategies to incorporate germline analysis in tumor whole genome sequencing (1673P) : in diesem Abstract werden Daten aus der von Illumina unterstützten niederländischen WIDE-Studie (kurz für „whole-genome sequencing implementation in the standard diagnostics for every cancer patient") vorgestellt, die im Rahmen einer Zusammenarbeit zwischen der Hartwig Medical Foundation, dem Niederländischen Krebsinstitut und dem Universitätsklinikum Utrecht durchgeführt wurde.

Kürzlich bekannt gegebene CGP-Kooperationen Illumina baut sein breites Portfolio an Onkologie-Partnerschaften mit Branchenführern weiter aus, um die Krebsdiagnostik und Präzisionsmedizin voranzutreiben. Vor kurzem hat Illumina den nur für die Forschung bestimmten TSO 500 HRD-Test auf den Markt gebracht, der gemeinsam mit Merck entwickelt wurde und tiefere Einblicke in das Tumorgenom ermöglicht. Anfang dieses Jahres hat Illumina in Zusammenarbeit mit Bayer den ersten Anspruch auf eine Begleitdiagnostik für den TruSight Oncology Comprehensive (EU) Test erhoben, der eine gezielte Therapie mit Vitrakvi (Larotrectinib) von Bayer für Patienten mit NTRK-Fusionskrebs ermöglicht. Darüber hinaus haben Illumina und das Allegheny Health Network eine Zusammenarbeit gestartet, um die Auswirkungen der internen CGP zur Verbesserung der Patientenversorgung zu bewerten.

Informationen zu Illumina Illumina verbessert die menschliche Gesundheit, indem es die Kraft des Genoms freisetzt. Unser Fokus auf Innovation hat uns zu einem weltweit führenden Anbieter von DNA-Sequenzierungs- und Array-Technologien gemacht, der Kunden in den Bereichen Forschung, Klinik und Anwendung bedient. Unsere Produkte werden für Anwendungen in den Bereichen Biowissenschaften, Onkologie, reproduktive Gesundheit, Landwirtschaft und in anderen aufstrebenden Segmenten eingesetzt. Weitere Informationen finden Sie auf www.illumina.com und folgen Sie uns auf Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram und YouTube.

Investoren:

Salli Schwartz

US: +01 858 291 6421

IR@illumina.com

Medien:

Adi Raval

US: +01 202 629 8172

PR@illumina.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1891361/ESMO_Congress_2022.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1876671/Illumina_Logo.jpg

Original-Content von: Illumina, Inc., übermittelt durch news aktuell