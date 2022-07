Illumina, Inc.

Illumina erhält als eines der ersten Unternehmen weltweit die Genehmigung für das wissenschaftsbasierte Netto-Null-Ziel

San Diego (ots/PRNewswire)

Die Science Based Targets-Initiative hat die Ziele von Illumina bestätigt, bis 2050 Netto-Null-Treibhausgasemissionen zu erreichen

Illumina, Inc. (NASDAQ: ILMN), ein weltweit führender Anbieter von DNA-Sequenzierung und Array-basierten Technologien, hat heute bekannt gegeben, als eines der ersten Unternehmen weltweit die Genehmigung ihrer Netto-Null-Ziele durch die Science Based Targets-Initiative (SBTi) erhalten zu haben. Das umfasst die Validierung der Ziele der Organisation zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen (THG) durch Illumina.

Die SBTi ist ein globales Gremium, das es Unternehmen ermöglicht, ehrgeizige Emissionsreduktionsziele im Einklang mit der neuesten Klimaforschung festzulegen. Der Net-Zero-Standard ist die weltweit erste wissenschaftlich fundierte Zertifizierung der Netto-Null-Ziele von Unternehmen im Einklang mit dem Ziel des Pariser Abkommens, die Erderwärmung auf 1,5 °C zu begrenzen.

„Illumina tritt der SBTi stolz als erstes Genomikunternehmen der Welt mit einem verifizierten, wissenschaftlich fundierten Netto-Null-Ziel bei", erklärte John Frank, Chief Public Affairs Officer von Illumina. „Dieser Ansatz wird uns helfen zu zeigen, dass unsere langfristigen Netto-Null-Klimaziele glaubwürdig, ehrgeizig und rechenschaftspflichtig sind."

SBTi-genehmigte Ziele von Illumina

Netto-Null:

Kurzfristige Zielvorgaben auf der Grundlage der Ausgangswerte für 2019

Langfristige Zielverpflichtungen auf Basis der Ausgangswerte für 2019

Verpflichtung zum Erreichen von Netto-Null-THG-Emissionen im gesamten direkten Betrieb von Illumina (Scope 1 und 2) und in unserer Wertschöpfungskette (Scope 3) bis 2050 gegenüber dem Basisjahr 2019

Senkung der absoluten Treibhausgasemissionen aus dem direkten Betrieb um 46 % bis 2030 Verringerung der absoluten THG-Emissionen aus indirekten Tätigkeiten mit Schwerpunkt auf Elementen der Wertschöpfungskette, die mit eingekauften Materialien, Transport, Investitionen, Geschäftsreisen und dem Pendeln von Mitarbeitern verbunden sind, um 46 % bis 2030 Erhöhung der jährlichen Beschaffung von erneuerbarem Strom von 0,6 % im Jahr 2019 auf 100 % bis 2030

Senkung der absoluten Treibhausgasemissionen aus dem Direktbetrieb um 90 % bis 2050 Reduzierung der absoluten THG-Emissionen aus indirekten Vorgängen im Zusammenhang mit gekauften Waren und Dienstleistungen, Investitionsgütern, vorgelagertem Transport und Vertrieb, Geschäftsreisen, Pendeln von Mitarbeitern und Investitionen um 90% bis 2050



Im Oktober 2021 lancierte die SBTi den weltweit ersten Corporate Net-Zero Standard. Im Januar 2022 öffnete sie diese Zertifizierung für alle Unternehmen, und Illumina war eines der ersten Unternehmen, das eine Überprüfung seines Netto-Null-Ziels beantragte. Heute gehört Illumina zu den ersten Unternehmen weltweit, die eine Validierung ihrer wissenschaftsbasierten Ziele erhalten haben.

„Der SBTi-Net-Zero-Standard für Unternehmen sorgt für Übereinstimmung und treibt das Handeln voran", so Frank. „Es gibt noch viel zu tun, aber wir haben uns dem ehrgeizigsten Niveau des Klimaschutzes verpflichtet und wir fordern andere auf, dasselbe zu tun."

„Als wissenschaftsbasierte Organisation sind wir gezwungen, sicherzustellen, dass unsere Reduktionsziele auf einem wissenschaftsbasierten Ansatz beruhen und verifiziert sind", erklärte Sharon Vidal, Leiterin für soziale Unternehmensverantwortung bei Illumina. „Die Validierung unserer Netto-Null-Ziele durch die SBTi ist für die Integration des Umweltschutzes in unsere Betriebsabläufe von entscheidender Bedeutung."

Die Fortschritte und die Nachhaltigkeitsleistung von Illumina werden im jährlichen Bericht zur sozialen Verantwortung im Unternehmen veröffentlicht.

Der Klima-Aktionsplan von Illumina umfasst ein philanthropisches Engagement in Höhe von 20 Millionen USD zur Unterstützung von Initiativen, die sich mit Nachhaltigkeitsinnovationen und Umweltgerechtigkeit befassen, sowie Ziele zur Verringerung des Wasserverbrauchs und der Deponieabfälle im direkten Betrieb. Klicken Sie hier, um mehr über den Ansatz von Illumina zur ökologischen Nachhaltigkeit zu erfahren.

