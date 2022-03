GreenBroz Inc.

GreenBroz Inc. bringt das Model G Precision Grinder + Destemmer auf den Markt, der die Verarbeitung von Cannabis vor dem Rollen und der Extraktion verändert

Las Vegas, 16. März 2022 (ots/PRNewswire)

GreenBroz Inc., bekannt als bahnbrechender Innovator von Nachernte-Verarbeitungstechnologien für die Cannabisindustrie, gab heute offiziell die Veröffentlichung seines Model G Precision Grinder + Destemmer. Model G ist die erste Kombination aus Abbeermaschine und Zerkleinerungsmaschine auf dem Markt und verfügt über ein neuartiges System für den kontinuierlichen Durchsatz.

Die effiziente Entfernung der Stängel aus der gemahlenen Blüte bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der Produktqualität und Kontrolle der Partikelgröße stellte für die Betreiber ein großes Hindernis dar, das es zu überwinden galt.

„Es ist ein bedeutender Meilenstein für uns, diese Technologie liefern zu können, die das seit langem bestehende Problem der Erzeugung einheitlicher Partikel für die Segmente Pre-Roll, Konzentrate und Esswaren löst und dabei ein hohes Maß an Qualität, Effizienz und Durchsatz aufrechterhält", so Cullen Raichart, Gründer und CEO von GreenBroz Inc. „Fünf Jahre konzentrierte Arbeit unseres Ingenieurteams und zahllose Teststunden haben zu einer Lösung geführt, von der wir überzeugt sind, dass sie Bestand hat."

Die wichtigste Innovation des Forschungs- und Entwicklungsteams ist die zum Patent angemeldete dreieckige Klingenanordnung des Model G. In Kombination mit dem Motor mit geringem Drehmoment und niedriger Drehzahl ermöglicht er ein hohes Maß an Kontrolle über die Partikelgröße, während seine sanfte Betätigung weniger Hitze erzeugt, wodurch die Integrität der hochwertigen Terpene und Trichome erhalten bleibt und der THC-Gehalt pro Pfund maximiert wird.

„Im Gegensatz zu anderen Geräten auf dem Markt, die die Knospen pulverisieren, wurde das Model G so konzipiert, dass die Knospen sanft zerlegt werden, um die gewünschte einheitliche Mahlgradgröße zu erhalten", so GreenBroz-Ingenieur Dylan Cruz. Das Model G ist mit austauschbaren Sieben in den Größen 1/8 Zoll, 5/32 Zoll oder 3/16 Zoll erhältlich und bietet dem Kunden Kontrolle und Flexibilität. Das Gerät kann durch Hinzufügen eines Edelstahl-Lochblechs in beliebiger Größe völlig individuell gestaltet werden.

Das Model G wird in den USA in der GreenBroz-Fertigungsstätte in Las Vegas hergestellt und kann über 100 Pfund pro Stunde verarbeiten. Es wurde entwickelt, um schonend und effizient zu sein.

Informationen zu GreenBroz Inc.

GreenBroz Inc. bietet branchenführende automatisierte Erntelösungen für die legale Cannabis-Industrie. GreenBroz ist ein Unternehmen im Besitz von Veteranen und hat sich der feinen amerikanischen Handwerkskunst, der erstklassigen Maschinentechnik und dem außergewöhnlichen Kundenservice verschrieben. GreenBroz hilft kleinen, mittleren und großen Anbaubetrieben, ihre Version des amerikanischen Traums zu verwirklichen. Alle GreenBroz-Geräte werden in der neuen, 2019 eröffneten Produktionsstätte in Las Vegas in den USA hergestellt. Dank seiner Handelspartner auf vier Kontinenten macht es GreenBroz ganz einfach, Ihren Bedarf an Erntemaschinen zu decken. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte GreenBroz.com.

pralljaana@gmail.com

