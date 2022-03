LiveArtX

LiveArtX lanciert $ART Token, um die traditionelle und digitale Kunstwelt zusammenzubringen

New York, 16. März 2022 (ots/PRNewswire)

$ART bietet den Inhabern exklusiven Zugang zu den physischen und digitalen Kunstwelten im gesamten Kunst-Ökosystem

Mehr als 4,5 Millionen Dollar wurden bereits von führenden Investoren wie Animoca Brands, Binance und KuCoin zugesagt

LiveArtX, die Premium-NFT-Plattform, die die Kunstwelt mit Web3 verbindet, freut sich, die Einführung von $ART bekannt zu geben, einem Token, der sowohl in der physischen als auch in der digitalen Kunstwelt von Nutzen ist. Inhaber des $ART-Tokens, dem ersten seiner Art, erhalten Zugang zur Kunstwelt, einschließlich Zugang zum Besten der physischen und digitalen Kunst, Teilnahme an exklusiven Kunsterlebnissen und -veranstaltungen, Vorankündigung von Drops, eine Rolle bei der Kuratierung der Plattform und Mitgliedschaft in der LiveArt DAO. Mehr als 4,5 Millionen Dollar wurden bereits von prominenten Blockchain-Innovatoren und Krypto-Investoren zugesagt, darunter Animoca Brands, BNB Chain Fund und KuCoin, Alameda Ventures, OKX Blockdream Ventures, Gate Labs, HashKey, APENFT Foundation, SNZ, Shima Capital, ArkStream Capital, Head&Shoulder Financials, AppWorks, Kikitrade, und Aspen Digital.

LiveArtX ist eine strategische Partnerschaft zwischen LiveArt - gegründet von führenden Köpfen der Kunstbranche, darunter ehemalige Führungskräfte von Sotheby's und Christie's - und Everest Ventures Group (EVG), dem Blockchain-Investor und Inkubator.

Boris Pevzner, Mitbegründer und CEO von LiveArt, kommentierte: „Der $ART-Token dient als ultimative Brücke zwischen der physischen und digitalen Kunstwelt. Es ist der Eckpfeiler von LiveArts Strategie, Technologie, Innovation und tiefes Wissen über den Kunstmarkt zu vereinen. Wir glauben an eine zukünftige Kunstwelt, die das Beste der traditionellen Kunstindustrie mit der Kraft der Web3-Technologie und der Krypto-Communities verbindet. Deshalb haben wir zusammen mit EVG LiveArtX ins Leben gerufen - eine Plattform mit digitaler und physischer Kunst, mit Krypto- und Bargeldkäufen, mit Ausstellungen in der realen Welt und im Metaversum - alles untermauert durch den $ART-Token."

Allen Ng, CEO von EVG und Mitbegründer von LiveArtX, sagte: „Blockchain eröffnet Künstlern und Sammlern eine Vielzahl von überfälligen Möglichkeiten. Aber die Technik kann das nicht allein. Mit dem unvergleichlichen Kunstmarkt-Know-how des LiveArt-Teams und der starken Unterstützung durch die Web3-Community wird LiveArtX einer der ältesten Anlageklassen der Menschheit neue Innovationen bringen."

LiveArtX dient dem gesamten Ökosystem der Kunst. Künstler können ihre Werke im LiveArtX Creator Hub mit leistungsfähigem Rechtemanagement und unumstößlichen Wiederverkaufsgebühren prägen. Sammler können auf dem LiveArtX-Marktplatz auf eine kuratierte Auswahl der besten Kunstwerke zugreifen. Die White Label Suite ermöglicht es Galerien und Partnern, ihre eigenen NFT-Marktplätze einzurichten und zu verwalten oder mit dem LiveArtX Studio bei der Kuratierung und Vermarktung von Produkten zusammenzuarbeiten. Und das LiveArtX Developer Lab ermöglicht es den fortgeschrittensten Programmierern, mit unserer innovativen Technologie zu arbeiten.

Das Team hinter LiveArt besteht aus erfahrenen Kunstmarkt- und Technologieexperten unter der Leitung von Adam Chinn - Gründungspartner des internationalen Kunstberatungsunternehmens Art Intelligence Global und ehemaliger Chief Operating Officer von Sotheby's; John Auerbach - CEO von UOVO, dem führenden Anbieter für die Lagerung von Kunst und Sammlungen, der zuvor leitende Positionen im E-Commerce bei Sotheby's und Christie's innehatte; und dem digitalen Unternehmer Boris Pevzner - zu dessen zahlreichen Verdiensten die Entwicklung von Collectrium (von Christie's übernommen) und xfire (von Viacom übernommen) gehört. Zum Führungsteam gehören auch George O'Dell, ein erfahrener Spezialist für zeitgenössische Kunst, und Marisa Kayyem, ehemalige Direktorin für Bildung bei Christie's.

Informationen zu LiveArtX: LiveArtX ist eine hochwertige NFT-Plattform, die die Kunstwelt mit web3 verbindet. LiveArtX wurde von führenden Unternehmen der Kunstbranche entwickelt und bringt Kunstschaffende, Mitarbeiter und Sammler in das Metaversum. LiveArtX, zusammen mit LiveArt.io, bietet die ultimative Brücke zwischen der physischen und der digitalen Welt der Kunst - mit einer Mischung aus Technologie, Innovation und tiefem Wissen über den Kunstmarkt.

LiveArtX | Twitter | Discord | Telegram

Informationen zur Everest Ventures Group (EVG): EVG, als Mitbegründer von LiveArtX, ist ein Web3-Venture-Studio, das weltweit über 30 Blockchain-Projekte ins Leben gerufen und in sie investiert hat, darunter Dapper Labs, Animoca Brands, ImmutableX, The Sandbox, Dunamu, Kraken und Lukka. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über ein Team von über 150 Ingenieuren, Marketing- und Finanzfachleuten, die die Masseneinführung von Blockchain auf vier Kontinenten vorantreiben.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1766588/Art_Token_Investors.jpg

Original-Content von: LiveArtX, übermittelt durch news aktuell