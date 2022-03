Vikar Ahmed

Vikar Ahmed, der Juwelier der Stars, kreiert ein Schmuckstück mit einem der teuersten Edelsteine der Welt

IDAR-OBERSTEIN, Deutschland, 16. März 2022 (ots/PRNewswire)

Vikar Ahmed, bekannt als „Juwelier der Stars", arbeitet an einem ganz besonderen Schmuckstück, das einen der teuersten Edelsteine der Welt enthalten wird. Bei der Auftragsarbeit eines oder einer Prominenten aus Los Angeles handelt es sich um ein exklusives Collier, in dem der Paraíba-Turmalin das Herzstück ist.

Dieser Edelstein mit

mehr als 40 Karat und seiner einzigartigen türkisen Färbung

ist

einer der wertvollsten der Welt

. Neben dem kostbaren Paraíba in der Mitte wird die Kette in mehr als 320 Karat gefertigt und mit kostbaren farbigen Edelsteinen verziert.

Dieser Auftrag eines internationalen Stars ist nicht der einzige, den der deutsche Juwelier erhalten hat. Er ist inzwischen der private Juwelier vieler Prominenter, Hip-Hop-Künstler und Modedesigner. Künstler besuchen ihn in seinem Atelier in Idar-Oberstein, Deutschland, wo er individuelle und maßgeschneiderte Schmuckstücke anfertigt.

Vikar selbst liefert seine exklusiven Stücke u.a. in Berlin, Düsseldorf, München, London, Cannes, Paris, Zürich und St. Moritz persönlich aus.

Seine VIP-Kunden in Monaco fliegen ihn eigens zu diesem Zweck in die Stadt. Dank seiner Leidenschaft für Edelsteine und einzigartige Schmuckstücke hat er enge freundschaftliche Beziehungen zu einigen seiner Kunden aufgebaut.

Vikar Ahmed plant eine Expansion mit der Eröffnung von Filialen auf der ganzen Welt. Die Produktion der Schmuckstücke wird weiterhin in Idar-Oberstein erfolgen, ganz im Sinne von „Made in Germany", denn seine Kunden erwarten hohe Qualität und beste Verarbeitung.

Die Anfänge von Vikar liegen in der Stadt Idar-Oberstein, wo er aufgewachsen ist und wo er im Jahr 2004 sein eigenes Unternehmen gründete. Je mehr er sich mit Diamanten, Farbedelsteinen und Schmuck beschäftigte, desto stärker wurde seine Leidenschaft für das Luxussegment.

Die ersten Schritte in die Selbstständigkeit waren für Vikar mit einigen Schwierigkeiten verbunden: Um sein Unternehmen zu finanzieren und seinen Traum zu verwirklichen musste er anfangs verschiedene Nebenjobs annehmen. So gelang es ihm, seine ersten Entwürfe anzufertigen und auf ausgewählten Messen in aller Welt zu präsentieren.

Seine innovativen und ungewöhnlichen Kollektionen fanden schnell reißenden Absatz und so wurde seine Arbeit mit weißen und farbigen Diamanten sowie Farbedelsteinen in großen Größen, von 30 bis 120 Karat, immer bekannter. Alle seine Kreationen sind garantiert in bester deutscher Qualitätsarbeit gefertigt und sprechen Menschen an, die sich gerne mit Luxus umgeben. Die Luxusmarke Vikar Ahmed steht für einen einzigartigen Lebensstil.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1766103/Vikar_Ahmed.jpg

Original-Content von: Vikar Ahmed, übermittelt durch news aktuell