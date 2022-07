APOTHEKENTOUR

APOTHEKENTOUR begeistert Teams

2023: Mehr Städte, mehr Partner

Berlin

Gekommen, um zu bleiben: Nach nur fünf Standorten ist gewiss, dass die APOTHEKENTOUR powered by APOTHEKE ADHOC und PTA IN LOVE den Nerv der Apothekenteams trifft. Rund 2.500 Apotheker:innen, PTA und PKA waren bislang live vor Ort und ließen sich von knapp 20 Partnerunternehmen informieren und begeistern. Nächster Stopp: Stuttgart, Phoenixhalle, am 9. und 10. Juli 2022. Und die Veranstalter planen schon jetzt die Tour 2023.

96 Prozent der Teilnehmer:innen wollen im kommenden Jahr wieder dabei sein, wie die Befragungen nach jedem Tourstandort ergeben. Ihnen gefällt die Mischung aus den informativen, stylishen Unternehmensständen, die Vorträge, aber auch das außergewöhnliche Ambiente und die Mischung aus Unterhaltung und Information. Die teilnehmenden Unternehmen sind ebenfalls mehr als zufrieden: Das Regionalkonzept geht auf, Apothekenteams aus der jeweiligen Region treffen nicht nur Lieblingsmarken, sondern auch die lokalen Ansprechpartner:innen. Besonders wichtig: An der Tour nimmt ausschließlich Fachpersonal aus der Offizin teil. Das erhöht die Gesprächsqualität und -intensität dramatisch. Und mit einer durchschnittlichen Verweildauer von bis zu drei Stunden je Besucher:in ist die APOTHEKENTOUR das neue Maß der Dinge.

"Die APOTHEKENTOUR richtet sich an die Apotheken vor Ort und die Menschen, die dort arbeiten. Diese Tour begeistert mit ihrer Vielfalt - den Angeboten unserer Partner, lebt von der Kraft der Marken und der beteiligten Unternehmen, unterscheidet sich vor allem mit der entspannten Stimmung und dem gelebten Regionalprinzip von anderen Formaten im Markt", sagt Thomas Bellartz, geschäftsführender Gesellschafter der EL PATO Medien GmbH und Herausgeber von APOTHEKE ADHOC und PTA IN LOVE. "Das schönste für uns als Veranstalter und unsere Partner sind die unglaublich positiven und auch emotionalen Reaktionen der Teilnehmer:innen, was sich auch in zahllosen Postings in den Social Media-Kanälen spiegelt. Vor allem auf dem Tour-eigenen Instagram-Kanal @apothekentour finden sich regelmäßig zahlreiche Impressionen der Tour. Der Hashtag #apothekentour trendet." Noch mehr Eindrücke von der APOTHEKENTOUR gibt es hier.

2023 wird die Tour im Frühjahr und Herbst in mindestens 12 Städten und Metropolregionen gastieren, dann mit bis zu 30 ausgewählten Partnerunternehmen. Das Konzept aus Messepräsentation, attraktiven Live-Vorträgen, entspannter Unterhaltung und Information wird weiterentwickelt. "Schon jetzt setzen wir Anregungen von Gästen und Partnern möglichst umgehend um und verbessern uns damit von Standort zu Standort", so Bellartz. "2023 werden wir noch mehr Teams erreichen, aber eines keinesfalls ändern: Unser Fokus richtet sich ganz auf die Bedürfnisse von Apotheker:innen, PTA und PKA."

Mit dem nächsten Tourstop in der Stuttgarter Phoenixhalle am 9. und 10. Juli 2022 und bisher rund 800 angemeldeten Apotheker:innen, PTA und PKA geht die Tour in eine sechswöchige Sommerpause. Am 20./21. August geht es dann im Hamburger Hafen weiter, dann folgen

München (10./11.9.), Dortmund (17./18.9.) und Hannover (8./9.10.). Apothekenteams können sich direkt hier kostenlos anmelden und dabei sein.

Mit dabei und live erlebbar sind die wichtigsten Marken aus der Sicht- und Freiwahl sowie aus dem Backoffice: Aliud / Bayer / Blue / CeraVe / Dermapharm / Dr. Kade / Eubos / Eucerin / InfectoPharm / Klosterfrau / Lapondo / La Roche Posay / Linola / No-Q / Noventi / Octenisept / Orthomol / P&G / Pohl Boskamp / SkinCeuticals / Vagisan / Vichy / Wort & Bild Verlag / Zukunftspakt Apotheke

Mehr Informationen zur APOTHEKENTOUR unter www.apothekentour.de.

Die EL PATO Medien GmbH mit Sitz in Berlin betreibt mit rund 60 Mitarbeiter:innen Medien und andere Formate für den deutschsprachigen Gesundheitsmarkt. Mit besonderem Schwerpunkt im Bereich Apotheke und Pharma liegt ihr Fokus dabei auf der digitalen Kommunikation.

