APOTHEKENTOUR

APOTHEKENTOUR: Premiere am 7./8. Mai in Berlin

Berlin (ots)

Alles neu macht der Mai: Am 7. und 8. Mai 2022 startet in Berlin die erste APOTHEKENTOUR, powered by APOTHEKE ADHOC und PTA IN LOVE. Zum Auftakt des Messe-Events werden hunderte Apotheker:innen, PTA und PKA erwartet. Rund 20 Top-Hersteller präsentieren ihre Marken, Dienstleistungen und Produktneuheiten. Letzte Anmeldungen für Berlin oder auch bereits für die weiteren Städte sind unter www.apothekentour.de kostenlos möglich.

Endlich geht es los: Nach zwei Jahren Pandemie-bedingter Verschiebung feiert die APOTHEKENTOUR am 7./8. Mai ihre Premiere im Berliner Vollgutlager. Das Messe-Event ist exklusiv für Apothekenteams und tourt an 10 Wochenenden durch 10 deutsche Städte. "Diese Premiere ist natürlich für uns auch eine Generalprobe, und das macht es doppelt spannend. Wir freuen uns, dass wir mit diesem neuen Format einer APOTHEKENTOUR die Bindung zwischen den wichtigsten Marken und Industriepartnern und den Apotheken vor Ort massiv und nachhaltig stärken werden", sagt Initiator Thomas Bellartz, Herausgeber von APOTHEKE ADHOC und PTA IN LOVE.

Folgende Top-Hersteller und Marken werden auf der APOTHEKENTOUR vertreten sein: Aliud, Bayer, Blue, CeraVe, Dermapharm, Eubos, Eucerin, Klosterfrau, LAPONDO, La Roche Posay, Linola, NO-Q, Noventi, Octenisept, Orthomol, Pohl-Boskamp, Procter & Gamble, SkinCeuticals, Vagisan, Vichy, Wort und Bild-Verlag, Zukunftspakt Apotheke. Die Partnerunternehmen präsentieren ihre Marken und Dienstleistungen sowie Neuheiten und Zukunftsideen und gehen mit den Besucher:innen ins persönliche Gespräch.

Das Messe-Event mit Tour-Charakter setzt auf eine besondere Mischung aus Wissenstransfer, Live-Unterhaltung und Wohlfühlen. Besucher:innen können sich auf Messepräsentationen der Unternehmen, spannende Vorträge im Silent-Lab-Format in zwei Lounges, Food und Drinks, einige Überraschungen und zum Ende des Besuches auf eine spektakuläre Goodie Bag freuen. Und das in einer coolen Location im pulsierenden Herzen Berlins.

Nach der Eröffnung in Berlin geht es weiter nach Leipzig, Rhein-Main/Offenbach, Köln, Nürnberg, Stuttgart, Hamburg, München, Dortmund und Hannover. Insgesamt werden rund 10.000 Gäst:innen auf der Tour erwartet. Apotheker:innen, PTA und PKA können sich unter www.apothekentour.de anmelden, um sich eines der begehrten kostenlosen Tickets zu sichern.

Die EL PATO Medien GmbH mit Sitz in Berlin betreibt mit mehr als 60 Mitarbeiter:innen Medien und andere Formate für den deutschsprachigen Gesundheitsmarkt. Mit besonderem Schwerpunkt im Bereich Apotheke und Pharma liegt ihr Fokus dabei auf der digitalen Kommunikation.

Original-Content von: APOTHEKENTOUR, übermittelt durch news aktuell