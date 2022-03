APOTHEKENTOUR

Apothekentour: Ab Mai in zehn deutschen Städten

10.000 Gäste erwartet

Berlin (ots)

Endlich ist es so weit: Am 7. Mai 2022 startet die APOTHEKENTOUR, powered by APOTHEKE ADHOC und PTA IN LOVE, um Top-Marken aus dem Pharma- und Apothekenmarkt und HV-Teams aus der Apotheke vor Ort zusammenzubringen. Auf dem Messe-Event mit Tour-Charakter präsentieren sich rund 20 Unternehmen mit ihren Top-Marken in 10 deutschen Städten den Apotheker:innen und PTA aus der jeweiligen Region. Apotheker:innen und PTA können sich bereits unter www.apothekentour.de kostenlos anmelden.

Zwei Jahre nach dem eigentlich geplanten Start feiert die erste APOTHEKENTOUR am 7. Mai 2022 in Berlin Premiere. Veranstalter ist die EL PATO Medien GmbH aus Berlin, die mit ihren Plattformen APOTHEKE ADHOC und PTA IN LOVE dieses neue Event-Highlight vorantreibt. Die APOTHEKENTOUR wird 2022 in 10 deutschen Städten zu Gast sein. Nach der Eröffnung in Berlin geht es weiter nach Leipzig, Offenbach, Köln, Nürnberg, Stuttgart, Hamburg, München, Dortmund und Hannover. Dort werden Top-Marken ihre Produkte, Innovationen und Angebote an jeweils zwei Tagen den Apothekenteams der Region präsentieren.

Rund 4.000 Besucher haben sich bereits angemeldet, um die außergewöhnliche Kombination aus Event, Messepräsentationen, Vorträgen, Kulinarik und Unterhaltung beizuwohnen. Insgesamt werden mehr als 10.000 Gäste erwartet. Bislang gehen die folgenden Unternehmen/Marken neben APOTHEKE ADHOC und PTA IN LOVE mit auf Tour: Aliud, Bayer, Dermapharm, Eubos, Eucerin/Beiersdorf, Immunkarte, Klosterfrau, Lapondo, L'Oréal Cosmétique Active, NO-Q, Noventi, Orthomol, Pohl-Boskamp, Wort und Bild-Verlag, Zukunftspakt Apotheke.

Mit der APOTHEKENTOUR wollen die Macher von EL PATO erneut Maßstäbe für Kommunikation und Marketing in der Apotheken- und Pharmabranche setzen. "Nach mehr als zwei Jahren Pandemie ohne nennenswerte Live-Events für die Apotheke vor Ort bringen wir Apothekenteams und Marken in einem außergewöhnlichen Umfeld zusammen", sagt Thomas Bellartz, geschäftsführender Gesellschafter von EL PATO Medien GmbH. "Starke Marken brauchen starke Präsenz und starke Kommunikation mit Apotheker:innen und PTA, die im HV beraten und verkaufen. Deshalb organisieren wir Wissen, Information und Unterhaltung in einem spannenden Ambiente und bei bester kulinarischer Begleitung. Damit ermöglichen wir ein entspanntes sowie persönliches Networking, das geprägt ist von positiven Erlebnissen."

Die APOTHEKENTOUR wird digital verlängert, damit auch diejenigen, die nicht live dabei sein können, vom Wissenstransfer profitieren können. Unter www.apothekentour.de können sich Apotheker:innen und PTA anmelden und verifizieren.

Die EL PATO Medien GmbH mit Sitz in Berlin betreibt mit rund 60 Mitarbeiter:innen Medien und andere Formate für den deutschsprachigen Gesundheitsmarkt. Mit besonderem Schwerpunkt im Bereich Apotheke und Pharma liegt ihr Fokus dabei auf der digitalen Kommunikation.

Original-Content von: APOTHEKENTOUR, übermittelt durch news aktuell