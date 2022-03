Roundhill Investments

Roundhill Investments lanciert Metaverse ETF in Deutschland

Frankfurt, Deutschland, 11. März 2022 (ots/PRNewswire)

Roundhill Investments, ein ETF-Sponsor, der sich auf innovative thematische Fonds konzentriert, plant, noch in diesem Monat in Zusammenarbeit mit Ball Metaverse Research Partners einen Metaverse-ETF in Deutschland aufzulegen. Der Fonds wird die erste Auflage von Roundhill auf dem europäischen Markt sein.

Das Metaverse wird allgemein als Nachfolgestaat des heutigen mobilen Internets verstanden, der jedoch unzählige interoperable und dauerhafte virtuelle Welten umfasst, die auch in die physische Welt integriert werden und so ein neues Medium und eine neue Wirtschaft für Arbeit, Freizeit und Innovation schaffen. Morgan Stanley und Goldman Sachs haben geschätzt, dass die Metaverse-Wirtschaft rund 8 Billionen Dollar wert sein wird. Jensen Huang, Gründer und CEO von Nvidia, hat gesagt, dass er glaubt, dass die Metaverse-Wirtschaft schließlich die der physischen Welt übertreffen wird.

Der Fonds zielt darauf ab, den Anlegern ein Engagement im Metaverse* zu bieten, indem er die Wertentwicklung des Ball Metaverse Index (BALLMETA Index) vor Gebühren und Aufwendungen nachbildet. Nach Angaben von TD Ameritrade (15.2.2022) war der Roundhill Ball Metaverse ETF (NYSE Arca: METV), der auch den BALLMETA-Index abbildet, mit einem Vermögen von 885 Millionen US-Dollar der größte Sektor-ETF, der im Jahr 2021 in den USA aufgelegt wurde.

Der Index wird von Ball Metaverse Research Partners verwaltet, einem Indexierungs- und Forschungsunternehmen, das von Matthew Ball geleitet wird, einem erfahrenen Investor, Berater und Forscher des Metaverse.

„Wir betrachten das Aufkommen des Metaverse als ebenso transformativ und wertvoll wie das Aufkommen des mobilen Internets und des Festnetz-Internets, das diesem vorausging. Sie wird wahrscheinlich jede Branche und jeden Beruf betreffen, die heute führenden Unternehmen erweitern und/oder stören und zu unzähligen neuen Unternehmen und Technologien führen", so Matthew Ball.

„Wir glauben, dass alle Investoren die Möglichkeit haben sollten, in unsere Themen zu investieren, nicht nur US-Investoren. Diese Einführung ist ein wichtiger Schritt, um dieses Ziel zu erreichen", so Tim Maloney, CIO von Roundhill. „Wir freuen uns, unseren ersten Fonds in Europa auf den Markt zu bringen und in Zukunft weitere Produkte anbieten zu können."

*Es gibt keine Garantie, dass das Anlageziel erreicht wird. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit sagt nichts über zukünftige Erträge aus.

Informationen zu Roundhill Investments:

Roundhill Investments ist ein in den USA ansässiger Anlageberater, der sich auf die Entwicklung innovativer börsengehandelter Produkte konzentriert. Die Produktpalette des Unternehmens umfasst derzeit ein verwaltetes Vermögen von mehr als 1 Milliarde US-Dollar. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf: roundhillinvestments.com.

Informationen zu Ball Metaverse Research Partners:

Ball Metaverse Research ist ein Finanz- und Marktforschungsunternehmen, das sich auf den laufenden Übergang der globalen Telekommunikation, des Handels und des sozialen Engagements zur Nachfolgeplattform des heutigen Internets konzentriert, die im Volksmund als „Metaverse" bezeichnet wird. Neben der Verwaltung des Metaverse-Index veröffentlicht Ball Metaverse Research Aufsätze und Studien über die Zukunft des Internets, der Unterhaltung, des Spielens und der sozialen Medien und nimmt an Veranstaltungen der Branche teil, um Standards und den Dialog zwischen wichtigen Medien- und Technologieunternehmern, Erfindern, Aktivisten und Unternehmen zu fördern.

