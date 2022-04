Martin Recht

Kreativität für das Krankenhausmarketing: 5 Ideen, wie man neue Mitarbeiter von sich überzeugt

Zur Fachkräftegewinnung wurden mittlerweile beinahe alle Methoden versucht - doch die perfekte Lösung scheinen Krankenhäuser noch nicht gefunden zu haben. "Viele Krankenhäuser denken leider noch zu klassisch", erklärt Martin Recht, Marketingexperte für Krankenhäuser.

"Vielmehr sollten sie sich kreativ zeigen und sich an neue Ansätze wagen. Sie könnten beispielsweise versuchen, sich mit verschiedenen informativen Inhalten wie einem Podcast im Netz zu positionieren", führt er aus. In folgendem Gastbeitrag verrät Martin Recht 5 Ideen, wie Krankenhäuser neue Mitarbeiter von sich überzeugen.

1. Mitarbeiter werden zu Markenbotschaftern

Ein gutes Marketing sollte immer die Mitarbeiter des Krankenhauses einbeziehen: Sie können etwa in Interviews und Gastbeiträgen über sich und das Krankenhaus berichten. Relevante Informationen lassen sich aus den Fragen gewinnen, wie lange die Angestellten schon in der Klinik arbeiten, welche Abteilung sie besonders mögen oder was die Highlights ihrer bisherigen Tätigkeit waren. Oft gelingt es damit, der Zielgruppe authentische Eindrücke zu vermitteln.

2. Wichtige Informationen auf einem Blick

Selbst mit dieser Form des Marketings wird es aber kaum gelingen, alle Fragen zu beantworten, die sich den potenziellen Bewerbern stellen. Alles, was für sie interessant ist, sollte daher kurz, knapp und übersichtlich aufbereitet werden. Etwa in Form eines FAQs, der für alle Kandidaten einsehbar ist und der direkt über eine eigene Karriereseite des Krankenhauses abgerufen werden kann.

3. Die Bewerbungsprozesse werden schlanker gestaltet

Daneben ist es wichtig, sich einmal das gesamte Prozedere rund um die Bewerbung zu betrachten: Lässt es sich nicht einfacher und effizienter gestalten? Die Klinik kann dafür Videos einsetzen, in denen sie den Eingang der Bewerbung bestätigt, in denen sie ebenso aber eine erste emotionale Botschaft an den Kandidaten sendet und ihm individuell erläutert, welche weiteren Schritte für die Bewerbung nun anstehen.

4. Dem Bewerber echte Vorteile bieten

Corporate Benefits gehören heute zu den wichtigen Instrumenten bei der Mitarbeitergewinnung. Doch Vorsicht, auch dabei gilt es, sich selbst aus der Masse herauszuheben. Das Anbieten von Wohnraum, von Kindergarten- und Altenheimplätzen oder einer medizinischen Versorgung für die Angehörigen gehört zu den Vorteilen, die von vielen Bewerbern geschätzt werden und die dazu führen können, eine begehrte Fachkraft von der Klinik zu überzeugen.

5. Weitere Touchpoints ermöglichen

Abschließend sollte das Krankenhaus aber auch in der Lage sein, das allgemeine Marketing zu erweitern und zu modernisieren. Das gelingt etwa mit einem eigenen Podcast, in dem die Klinik, ihre Mitarbeiter und der Arbeitsalltag regelmäßig vorgestellt werden. Zudem empfiehlt es sich, die Krankenhausbewertungen bei Google im Blick zu behalten - und zu erkennen, wo noch Verbesserungsbedarf besteht.

