Hedonova erweitert globale Präsenz mit neuer Niederlassung in Zürich

Zürich, 9. März 2022 (ots/PRNewswire)

Die neue Niederlassung des Hedgefonds für alternative Anlagen wird die wachsende Nachfrage auf dem europäischen Markt bedienen

Hedonova, ein Hedgefonds für alternative Anlagen, hat heute die Eröffnung einer neuen Niederlassung in Zürich bekannt gegeben und damit die globale Präsenz des Fonds weiter ausgebaut. Dies ist die dritte Niederlassung des Fonds mit Hauptsitz in Los Angeles und die zweite Niederlassung, die in Europa tätig ist.

Die zentrale Aufgabe der neuen Niederlassung wird es sein, den Investitionsprozess zu straffen und effizienter zu gestalten, wobei der Schwerpunkt auf dem Risikomanagement und den Treasury-Aktivitäten liegt. Hedonova bietet seinen Anlegern über einen einzigen diversifizierten Fonds Zugang zu mehr als zwölf alternativen Anlageklassen und arbeitet daran, Investitionen in moderne Anlagen zugänglicher und bequemer zu machen. Der Fonds bietet derzeit Investitionen in Kryptos, NFT, Kunst, Startups, Immobilien, Medienwerte, Kunst und mehr. Durch sein einzigartiges Modell ist Hedonova zu einem begehrten Fonds geworden. In nur zwei Jahren hat der Fonds mehr als 2.000 zugelassene Investoren und 84 Millionen Dollar an Wertpapieren.

„Wir freuen uns über das Wachstum und die Nachfrage nach den Dienstleistungen von Hedonova, insbesondere auf dem Schweizer Markt", erläuterte Alexander Cavendish, Mitbegründer und CEO von Hedonova. „Unser Antrieb ist der Wunsch, politische, nationale und internationale Grenzen zu überwinden, und wir sehen unser Wachstum in Europa als vorrangig für diese Mission an."

„Die Eröffnung unserer Niederlassung in Zürich markiert eine aufregende Zeit für unser Unternehmen, und wir sind begeistert von unserem Wachstum und unserer Mission, Investment-Dienstleistungen zugänglich zu machen", sagte Suman Bannerjee, Mitbegründer und CIO von Hedonova.

Hedonova konzentriert sich nicht nur auf die Zugänglichkeit und Inklusivität für Anleger, sondern auch für seine Angestellten weltweit. Seit seiner Gründung hat der Fonds die Zugänglichkeit zu einem grundlegenden Teil seines Geschäfts gemacht, indem er Menschen mit Behinderungen aktiv einstellt.

Weitere Informationen finden Sie auf www.hedonova.io.

Informationen zu Hedonova Hedonova wurde im Jahr 2020 gegründet und ist ein globaler Hedge-Fonds für alternative Vermögenswerte, der für alle offen ist. Seine Investitionen umfassen Kryptowährungen, NFT, Startups, aufstrebende Immobilienmärkte, Kunst, Medienwerte, Wein und mehr. Mit mehr als 12 alternativen Anlageklassen in einem Fonds ist der Fonds auf der Mission, Anlagen für jedermann zugänglich zu machen, indem er eine Investition von nur 1.000 US-Dollar verlangt.

Original-Content von: Hedonova, übermittelt durch news aktuell