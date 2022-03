SINGA

UKRAINE: SINGA, eine führende Organisation für die Inklusion von Flüchtlingen, stellt Plattform für Unterkunftsvermittlung bei Privatpersonen in mehreren europäischen Ländern bereit

Angesichts des Krieges in der Ukraine unterstützt SINGA, eine weltweit tätige Organisation, die Einheimische und Neuankömmlinge (Asylsuchende, Flüchtlinge usw.) miteinander in Kontakt bringt, die Entwicklung von Bürgerprogrammen für Flüchtlinge in mehreren europäischen Ländern.

Mehr als eine Million Menschen sind in der vergangenen Woche bereits aus der Ukraine geflohen. Dieser Krieg könnte die größte Migrationsbewegung des Jahrhunderts in Europa auslösen. Die Tragödie ruft in ganz Europa eine neue Welle der Solidarität hervor. Vor diesem Hintergrund plant SINGA, seine Unterkunftsplattform www.jaccueille.fr („Ich nehme auf") für Privatpersonen auf mehrere europäische Länder auszuweiten. In Frankreich und Belgien haben sich bereits Hunderte von Familien am Programm von SINGA beteiligt und Flüchtlinge bei sich aufgenommen. Die Registrierungsrate ist zwanzigmal höher als üblich.

Dieses Programm ermöglicht es Bürgern, die ein freies Zimmer haben, Flüchtlinge für ein paar Monate bei sich aufzunehmen, damit diese sich auf organisatorische Dinge konzentrieren können. Das im Jahr 2015 ins Leben gerufene Unterkunftsprogramm hat seine Wirksamkeit bewiesen: Wer an dem Programm teilnimmt, findet mit viermal höherer Wahrscheinlichkeit einen Job und mit sechsmal höherer Wahrscheinlichkeit eine eigene, dauerhafte Unterkunft. Es hat im August 2021 bereits die Aufnahme afghanischer Flüchtlinge erleichtert.

SINGA will seine Lösung in den Nachbarländern der Ukraine einsetzen: In Polen, Ungarn, der Slowakei, Rumänien und Moldawien, ebenso in den europäischen Ländern, die Flüchtlinge aufnehmen, insbesondere Großbritannien, Deutschland, Spanien und Italien.

Die Entwicklung in Europa soll durch Partnerschaften und den Austausch von SINGAs Methodik und Know-how erfolgen. Allen NGOs und Bürgergruppen, die den Bedarf äußern, sollen soziale Unterstützung, Vernetzung, Vermittlung und Tools bereitgestellt werden. „Die Vermittlung von Unterkünften bei Privatbürgern ist eine leistungsstarke Lösung. Wir konnten seit 2015 echtes Know-how in dem Bereich entwickeln. Deshalb ist es uns wichtig, dieses an alle Organisationen weiterzugeben, die die Bürger in diesem Ansatz unterstützen möchte", erklärt Vincent Berne, Leiter des französischen Hosting-Programms.

SINGA steht für eine langfristig nachhaltige Inklusionspolitik für alle Menschen im Exil. „Das Ausmaß der Migration hat sich verändert. Und das Phänomen wird sich aufgrund der Erderwärmung und der Zunahme geopolitischer Krisen zwangsläufig verschärfen. Diese Situation macht die Notwendigkeit deutlich, eine Politik der Gastfreundschaft und nachhaltigen Inklusion für alle im Exil lebenden Menschen auf der Welt umzusetzen", erklärt Benoît Hamon, CEO von SINGA Global.

