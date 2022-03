Bienenprodukte-Versand.de

Deutschland droht ein Versorgungsengpass bei Honig wegen des Ukraine Krieges

Emmering (ots)

Die Ukraine war in den letzten Jahren mit einer Importquote von rund 18 % eines der wichtigsten Honigimportländer für Deutschland. Der Ukraine Krieg dürfte die Importmengen von Honig aus der Ukraine erheblich einbrechen lassen.

Im Jahr 2020 wurden insgesamt 88.000 Tonnen Honig aus 60 Ländern nach Deutschland importiert. Wie in der Infographik auf Bienenprodukte-Versand.de ersichtlich, war die Ukraine im Jahr 2020 mit einer Importmenge von 15.741 Tonnen Honig das bedeutendste Importland von Honig nach Deutschland.

Durch die russischen Angriffe, die Generalmobilmachung in der Ukraine und die beschlossenen Sanktionen und den damit unmittelbar verbundenen Einschränkungen für Produktion und Logistik muss mit einem massiven Einbruch der Honigimportmengen aus der Ukraine sowie der Schwarzmeerregion gerechnet werden. Ein Komplettausfall der Honiglieferungen aus der Ukraine entspricht der jährlichen Honigleistung von rund 500.000 Bienenvölkern.

Wie Bienenprodukte-Versand.de mitteilt wurde in den letzten Jahren in Deutschland jährlich durchschnittlich rund 30.000 Tonnen Honig von rund 1 Million Bienenvölkern produziert. Mit einem Selbstversorgungsgrad von ca. 30 % ist Deutschland auf den Import von Honig angewiesen. Honig ist eine hochwertige, weltweit stark nachgefragte Spezialität und ein wichtiger Rohstoff in der Lebensmittel- und Kosmetikindustrie. Der Ausfall von Honigimporten aus der Ukraine und der Schwarzmeerregion wird zu einem erheblichen Preisanstieg und zu Versorgungsengpässen bei Honigprodukten führen. Importe aus anderen Ländern können den Lieferausfall aus der Ukraine in absehbarer Zeit nicht ersetzen.

Selbst wenn der Krieg in der Ukraine beendet wird, dauert es längere Zeit bis die Honigproduktion und Logistik in der Ukraine wieder aufgebaut ist und die Honigimporte wieder das Niveau vor Kriegsbeginn erreichen können.

Imkern liegt in Deutschland im Trend. Seit den letzten 15 Jahren steigt die Zahl der Imker und Imkerinnen in Deutschland kontinuierlich an. Im Jahr 2021 gab es in Deutschland rund 170.000 imkernde Menschen. Die Anzahl der in Deutschland gehaltenen Bienenvölker stieg von 942.000 im Jahr 2019 auf 1,14 Millionen Bienenvölker im Jahr 2021 an. Setzt sich der Anstieg der Bienenvölker in den nächsten Jahren weiterhin fort, kann der Importausfall von Honig aus der Ukraine in rund fünf Jahren durch die zunehmende Honigerzeugung in Deutschland kompensiert werden.

Weitere Grafiken und Informationen zur Honigherkunft, Honigerzeugung und zum Honigverbrauch in Deutschland gibt es auf www.bienenprodukte-versand.de/honig-herkunft-und-verbrauch-in-deutschland.

