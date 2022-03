Fosun RZ Capital

Fosun RZ Capital nutzt Branchenressourcen, um innovativen Start-ups zum Erfolg auf globalen Märkten zu verhelfen

9. März 2022

Kürzlich hat Fosun RZ bekannt gegeben, dass es unabhängig 2 Milliarden aufgebracht hat, um einen neuen RMB-Fonds (im Gegenwert von über 300 Mio. USD) einzurichten, mit dem frühzeitig in technologische Innovationen und neue Verbrauchermarken investiert werden soll. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf Anbietern von grenzüberschreitenden E-Commerce-Plattformen und ERP-Lösungen in Indien und Südostasien.

Darüber hinaus bringt Fosun RZ Capital einen weiteren US-Dollar-Fonds auf, um innovative Start-ups weltweit auf mehreren Stufen zu unterstützen. Um weitere Unterwassermöglichkeiten umzusetzen und seinen weltweiten Einfluss zu vergrößern, plant das Unternehmen auch die Eröffnung neuer Büros und die Anwerbung weiterer lokaler Fachkräfte im Vereinigten Königreich und in Singapur im Jahr 2022.

Fosun RZ Capital wurde 2013 gegründet und ist heute eine weltweit führende Investitionsinstitution der Branche, die von Fosun, einer weltweit tätigen innovationsorientierten Verbrauchergruppe, unterstützt wird. Es ist dazu bestimmt, die internationalen Ressourcen von Fosun zu nutzen, um innovationsgetriebenen Start-ups eine sanfte Landung zu ermöglichen und ihnen zu helfen, ihr Geschäft in Übersee, insbesondere in Asien, auszubauen. Fosun RZ Capital betreibt bereits mehrere Büros in China, den USA, Indien und Israel, die Investitionsmöglichkeiten in aufstrebenden Märkten rund um den Globus abdecken.

Als Praktiker der „Glocal"-Philosophie ist Fosun RZ Capital auf marktübergreifendes Lernen spezialisiert und verfügt über reiche Erfahrung bei der Förderung von Start-up-Einhörnern. In Indien startete Fosun RZ Capital im Jahr 2016 und hat seitdem in Makemytrip (MMYT), Delhivery, ixigo, Dot, Kissht, Let's transport, Trell und andere investiert. Mit Ausnahme des an der Nasdaq notierten Unternehmens Makemytrip (MMYT) gilt es als phänomenale Erfolgsbilanz, dass zwei weitere oben erwähnte Unternehmen (Ixigo und Delhivery) jetzt Unicorn++-Bewertungen haben und planen, an die indische Börse zu gehen. In den Vereinigten Staaten hat das Unternehmen seit 2014 Potenziale in der Lebensmitteltechnologie von GrubMarket, dem Marktführer für digitale Automobilradare Uhnder und dem Pionier für virtuelle Schadenslösungen – Snapsheet – entdeckt. In Israel wird Splitty, eines der Portfoliounternehmen, nun den für das kommende Jahr geplanten Börsengang beantragen.

Mit seiner tiefen Verbindung zu den über 100 Mitgliedsunternehmen aus dem Gesundheitswesen, Verbrauchermarken, Finanzierungsdienstleistungen für intelligente Fertigungsindustrien ermöglicht Fosun RZ Capital es seinen Portfoliounternehmen, strategische Synergien innerhalb des gesamten Business-Ökosystems von Fosun zu suchen. In Israel investierte das Unternehmen letztes Jahr in Similari, Nucleai und Craft, und jedes dieser Start-ups hat aufgrund der Ressourcen des Fosun-Ökosystems von Fosun RZ Capital stark profitiert. Zudem hilft es Unternehmen, die weltweit expandieren möchten, ihre Chancen im Ausland zu nutzen. Beispielsweise arbeitet es jetzt eng mit chinesischen Stadtverwaltungen und lokalen Gewerbeparks zusammen, um mithilfe ausgereifter Austauschprogramme innovative israelische Unternehmen dazu zu bewegen, ihr eigenes Unternehmen in China zu gründen. Im vergangenen Jahr hat eines seiner Portfoliounternehmen, IRP Systems, mit Hilfe seines lokalen Teams bereits ein Kooperationsprogramm mit dem chinesischen Elektrofahrzeuggiganten Niu Techlogies (Nasdaq: NIU) in Changzhou, China, initiiert.

