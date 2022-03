WorldSkills Shanghai 2022 Executive Bureau

Die Vorbereitungswoche für die 46. WorldSkills Competition ist beendet

Die Vorbereitungswoche für die WorldSkills Shanghai 2022 ging am Freitag zu Ende, nachdem in den vergangenen vier Tagen Sitzungen zu den Themen Wettbewerb, Workshops, Kompetenzmanagement und anderen Themen stattgefunden hatten.

Nach Angaben des WorldSkills Shanghai 2022 Exekutivbüros sind die Vorbereitungen für die Durchführung eines innovativen Wettbewerbs mit weitreichendem Einfluss unter Einhaltung des Organisationsprinzips „grün, intelligent, technologisch, sicher und einfach" und mit angemessenen Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung und -prävention in vollem Gange.

Zwischen dem Büro und WorldSkills International wurde eine effiziente Koordinierung und Zusammenarbeit eingerichtet, in deren Rahmen mehr als 500 Sitzungen zu verschiedenen Themen zwischen verschiedenen Abteilungen organisiert wurden.

Unter dem Einfluss der Covid-19-Pandemie haben die Organisatoren nach innovativen und effizienten Ansätzen für die Durchführung des Wettbewerbs gesucht.

Inzwischen haben die Organisatoren 11 Areale mit mehr als 300.000 Quadratmetern für die 63 Berufswettbewerbe geplant und ihre Infrastrukturlisten und Grundrisspläne für ihre Werkstätten erstellt.

Technologien, insbesondere Informationstechnologie, Big Data und künstliche Intelligenz, werden eingesetzt, um die Effizienz der Dienstleistungen zu gewährleisten und den sicheren Ablauf des Wettbewerbs zu garantieren.

Die Organisatoren haben das Prinzip der Menschenzentrierung im Auge behalten, um ein sicheres, gesundes, bequemes und komfortables Umfeld für alle Teilnehmer zu schaffen.

Die Stadt wird nicht nur eine voll funktionsfähige Wettkampfstätte mit erstklassigen Einrichtungen zur Verfügung stellen, sondern auch effektive und humanistische Dienstleistungen mit unterstützenden und freiwilligen Teams anbieten. Sie wird für jedes Team einen speziellen Dienstplan für die Dauer seines Aufenthalts in Shanghai erstellen.

Das Exekutivbüro plant eine Eröffnungs- und eine Abschlusszeremonie mit chinesischer Kultur.

Unter dem Motto „Fertigkeiten verändern die Welt" werden die Organisatoren Fertigkeiten und die chinesische Kultur mit moderner Technologie, Geschichten über Fertigkeiten und das Konzept des WorldSkills-Wettbewerbs hervorheben, um die Hoffnung auf einen wirtschaftlichen Aufschwung nach der Pandemie in der ganzen Welt mit der Kraft der Fertigkeiten weiterzugeben.

Shanghai baut ein WorldSkills Museum und wird es mit der ganzen Welt teilen. In dem Museum, das aus dem Yong'an-Lagerhaus am Ufer des Huangpu-Flusses, dem Mutterfluss Shanghais, hervorgegangen ist, wird derzeit an der Gestaltung und Anordnung der Exponate in sechs Bereichen gearbeitet.

Bislang wurden mehr als 4 500 Ausstellungssets gesammelt, davon 697 aus Übersee. Es soll im Oktober für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

Als wichtiger Bestandteil der CPW-Agenda wurden die 63 spezifischen Kompetenztreffen online verlegt. Sie sind zwischen Januar und Mai geplant, wobei die meisten im März abgeschlossen werden. Da sie sich in 28 Ländern und Regionen befinden, müssen einige Teilnehmer erst spät in der Nacht oder früh am Morgen zu den Sitzungen erscheinen.

„Zum Abschluss der Wettbewerbsvorbereitungswoche 2022 können wir wirklich sagen, dass wir der 46. WorldSkills Competition einen Schritt näher gekommen sind", sagte Chris Humphries, Präsident von WorldSkills International und Vorstandsvorsitzender.

