HÄAGEN-DAZS EHRT AM INTERNATIONALEN FRAUENTAG DAS VERMÄCHTNIS SEINER UNBESUNGENEN GRÜNDERIN MIT DER EINFÜHRUNG VON "THE ROSE PROJECT" UND EINER "FOUNDER'S FAVOURITE" - VERLOSUNGLAUNC

London, 1. März 2023 (ots/PRNewswire)

Häagen-Dazs startet "The Rose Project" zu Ehren der wegweisenden Mitbegründerin Rose Mattus: Eine globale Initiative mit einem 100.000-Dollar-Stipendium zur Unterstützung von #WomenWhoDon'tHoldBack

Zu den Feierlichkeiten am International Frauentag selbst wird es in Häagen-Dazs-Geschäften kostenlose Kugeln von Roses geliebtem Vanilleeis geben, und zwar im Rahmen der weltweit größten Werbeaktion des Unternehmens.

Reuben Mattus stellte Eiscreme her, doch Rose Mattus schaffte Häagen-Dazs. Während Reuben für seine Gründung weithin gefeiert wird, bleibt Roses Pionierarbeit als Geschäfts- und Marketinggenie weitgehend unerkannt. Als echte Pionierin, durchbrach Rose mit ihrer unnachgiebigen Haltung im New York der 1960er Jahre gläserne Decken: sie machte Häagen-Dazs zu einem echten Trendsetter, der von Eiscreme-Fans beliebt ist. Am Internationalen Frauentag 2023 wird ihr unbesungenes Vermächtnis durch die Einführung von "The Rose Project" gewürdigt. Dieses globale Rebranding möchte ihren Beitrag für das von einer Frau gegründetes Unternehmen Anerkennung zollen.

"The Rose Project" ist eine globale Initiative, die Stipendien in Höhe von 100.000 Dollar zur Unterstützung ähnlich unbesungener Frauen in der ganzen Welt bereitstellt, Frauen, die ebenfalls Anerkennung für ihre Errungenschaften und gesellschaftlichen Beiträge verdient haben.

Ab sofort können Nominierungen für #WomenWhoDontHoldBack eingereicht werden (auch Selbstnominierungen). Aus diesen Nominierungen werden 50 Frauen für ihre lobenswerten Bemühungen in die engere Wahl gezogen und haben die Möglichkeit, einen von fünf Geldzuschüssen in Höhe von 20.000 Dollar zu gewinnen. Somit haben die Preisträgerinnen von The Rose Project die Angelegenheit, ihre außergewöhnliche Arbeit fortzusetzen, ihr Potenzial zu entfalten oder ein Projekt zu unterstützen, das ihnen am Herzen liegt.

Nominierungen für The Rose Project können über https://iwd.haagen-dazs.global/ eingereicht werden.

Häagen-Dazs wird außerdem den Internationalen Frauentag mit seinem weltweit größten Werbegeschenk feiern. Das Vanilleeis wird zum 'Founder's Favourite' umbenannt, um Roses lebenslange Liebe zu diesem kultigen Originalgeschmack zu würdigen. Kostenlose Vanillekugeln werden am 8. März 2023 in über 100 ausgewählten Häagen-Dazs-Geschäften in Europa, Lateinamerika, Asien und dem Nahen Osten angeboten.

Darüber hinaus wurde zu Ehren von Rose eine Gedenkedition von 1960 'Founder's Favourite' Häagen-Dazs Vanilla Pints hergestellt, die den ganzen März über in allen feiernden Geschäften erhältlich sein werden.

Informationen zu Rose Mattus

Rose und Reuben Mattus gründeten Häagen-Dazs 1960 in New York. Während Reuben die Produkte kreierte, war es Rose, die das Geschäft leitete und zusammenhielt, damit ihr Mann erfolgreich sein konnte. Als Marketing-Pionierin der damaligen Zeit baute sie eine beispiellose Fangemeinde für die Marke auf, ohne dafür Werbegelder auszugeben, indem sie Kostproben anbot und Mund-zu-Mund-Propaganda in gehobenen Etablissements und trendigen Vierteln Manhattans betrieb. Rose und ihre Tochter Doris eröffneten 1976 den ersten Häagen-Dazs Shop in Brooklyn und bauten dann ein Franchising-Netzwerk auf, das das Geschäft landesweit ausweitete. Sie wurden schließlich von der National Association of Women Business Owners mit dem Preis 'Outstanding Entrepreneur' ausgezeichnet. Als echte Partnerin ihres Erfinder-Ehemanns machte Rose Häagen-Dazs zu der berühmten Marke, die wir heute kennen und lieben.

