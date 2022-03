Monty Mobile

Monty Mobile stellt auf dem Mobile World Congress 2022 neue innovative Technologien für Unternehmen vor

Barcelona, Spanien, 5. März 2022 (ots/PRNewswire)

· Der führende Anbieter von Telekommunikationslösungen bringt mehrere Angebote auf den Markt: eine neue „Omnichannel"-Kommunikationsplattform für Unternehmen, eine M2M-Funktion mit eSim, eine Anwendung zum Kauf von eSim von jedem Ort der Welt aus sowie eine Betrugsbekämpfungslösung zum Schutz der Einnahmen der Betreiber.

· Der für die Veranstaltung erstellte e-Katalog präsentiert das Engagement von Monty Mobile für Innovation und seine Position als treibende Kraft auf dem Markt mit bahnbrechenden, maßgeschneiderten Telekommunikationslösungen auf dem neuesten Stand der Technik.

Monty Mobile, ein globaler, innovativer Anbieter von Telekommunikationslösungen, präsentiert auf dem Mobile World Congress in Barcelona unter der Leitung seines CEO Hassan Mansour seine verschiedenen Lösungen, Dienstleistungen und Produkte: „Es war großartig, am MWC 2022 teilzunehmen, der uns eine tolle Plattform bot, um unseren Kunden und Partnern unsere neuen Produkte vorzustellen".

Die erste dieser Neuerungen, „OmniChannel", ist eine Kommunikationsplattform, die Unternehmen dabei helfen soll, mit ihren Kunden über mehrere Kommunikationskanäle zu kommunizieren. Durch den Einsatz der Omnichannel-Plattform von Monty Mobile verfügen die Kunden über ein dediziertes System, das alle ihre Marketingkampagnen verwaltet.

Im zweiten Quartal 2022 wird Monty Mobile auch die M2M-Funktion mit eSim einführen. Diese innovative Technologie ermöglicht es den Betreibern, sich jederzeit und überall mit den Geräten zu verbinden und die vollständige Kontrolle über die lokalen Geräte zu erlangen, indem sie ihr Profil auf den Geräten pushen und von speziellen Datenpaketen profitieren. Diese Funktion bietet eine umfassende Lösung für MNOs/MVNOs, die esim auf M2M/IoT-Geräten ermöglichen und gleichzeitig mit den GSMA-Spezifikationen und Sicherheitsstandards konform sind.

Außerdem bietet das Unternehmen eine Anwendung und ein Webportal an, über die Endbenutzer eSim von jedem Ort der Welt aus kaufen können. Ziel dieser Neueinführung ist es, den Betreibern den richtigen Rahmen zu bieten, um eine nahtlose Umstellung von Card SIM auf eSIM zu gewährleisten. Monty Mobile bietet eine komplette eSIM-Lösung für Mobilfunknetzbetreiber (MNOs/MVNOs), die eSIM auf Endgeräten ermöglicht und somit eine bequemere, unkomplizierte Kundenansprache ermöglicht. Monty Mobile hat außerdem Flash Call Blocking entwickelt, eine Lösung zur Betrugsbekämpfung, die die Einnahmen der Betreiber schützt, indem sie alle unzulässigen Anrufe blockiert und das Durchsickern unbezahlter Anrufe verhindert.

Mit Hauptsitz in Großbritannien und 11 internationalen Niederlassungen in mehr als 120 Ländern ist Monty Mobile bestrebt, die beste innovative Technologie anzubieten, indem es sein Portfolio auf eine breite Palette von Fintech-, Datenmonetarisierungs- und Mobile Advertising-Lösungen ausweitet. Das Unternehmen hat sich zu einem wichtigen regionalen Akteur im Telekommunikationsgeschäft entwickelt und unterstützt mehr als 500 Mobilfunkbetreiber und Dienstanbieter in aller Welt.

Original-Content von: Monty Mobile, übermittelt durch news aktuell