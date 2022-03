Cision Germany GmbH

Cision PR Newswire und Nativo verkünden exklusive Partnerschaft für Sponsored Placements

Frankfurt, Deutschland, 4. März 2022 (ots/PRNewswire)

Marken können sich jetzt eine garantierte redaktionelle Platzierung bei Tausenden von Premium-Publishern sichern

Cision PR Newswire und Nativo gaben kürzlich bekannt, dass sie eine exklusive Partnerschaft eingegangen sind, um earned und paid Media durch gesponserte native Platzierung von Markennachrichten und -inhalten zu integrieren. Durch die neue Sponsored Placement-Lösung von PR Newswire und Nativo können Marken nun eine garantierte Platzierung ihrer Inhalte, einschließlich Pressemitteilungen, Produktankündigungen, Umwelt-, Sozial- und Governance-Nachrichten (ESG) und viele weitere Markenbotschaften, bei Tausenden von Verlagen erhalten.

Diese Partnerschaft bietet PR-Fachleuten eine neue Möglichkeit, die Wirkung von Markeninhalten zu verbreiten und zu analysieren, und ermöglicht es PR-Agenturen, ihren Kunden verlässlich garantierte Platzierungen zu verkaufen. Das subtile Format einer gesponserten Platzierung ermöglicht es Marken, das Engagement zu steigern, indem sie die Zielgruppen auf den Kanälen erreichen, die sie bevorzugen und denen sie vertrauen.

Die Vorteile von Sponsored Placement

Sponsored Placement sorgt für die Reichweite und Sichtbarkeit von Markeninhalten, indem es eine Platzierung im redaktionellen Umfeld erstellt, die auf die Pressemitteilung in einem patentierten nativen Artikelformat verlinkt. Exklusiv bei Cision PR Newswire fügt sich das Sponsored Placement nahtlos in den Newsfeed einer Publikation ein, indem es sich dem visuellen Design und der Funktion der Website anpasst. Sobald ein Leser auf die gesponserte Platzierung klickt, wird er direkt auf den Inhalt in einem gesponserten redaktionellen Format auf der Website der Publikation weitergeleitet, was zu einem dreimal höheren Engagement führt als bei herkömmlichen digitalen Anzeigen.

„Diese Partnerschaft wird es Marken ermöglichen, die Menge an gezielten Botschaften über ihre bezahlten und erworbenen Kanäle zu erhöhen", sagte Nicole Guillot, Chief Operating Officer von Cision. „Mit unseren Sponsored Placement-Angeboten können Marken nun ein viel breiteres Publikum erreichen, um mit ihren Botschaften eine authentische Beziehung zu ihren Kunden aufzubauen, die für das Publikum sowohl wertvoll als auch intuitiv ist."

„Diese Partnerschaft zwischen zwei führenden Unternehmen in den Bereichen Kommunikation und digitale Werbung wird die Annäherung zwischen bezahlten und nicht bezahlten Medien beschleunigen", sagte Justin Choi, Gründer und CEO von Nativo. „Mehr denn je müssen Marken die Verbraucher mit authentischen Geschichten ansprechen, und diese Partnerschaft ermöglicht es ihnen, dies in großem Umfang mit einem neuen Maß an Kontrolle, Messung und Erkenntnissen zu tun."

Über Nativo

Nativo stellt Marken und Verlagen die weltweit fortschrittlichste Technologie für Inhalte zur Verfügung. Für Marken ermöglicht Nativo Storytelling in großem Umfang mit der größten nativen Reichweite und liefert Erkenntnisse, die den Return-on-Content freisetzen. Für Publisher bereichert Nativo die Monetarisierung mit der umfassendsten Plattform für Werbeformate der nächsten Generation und einer bahnbrechenden Technologie für die Auslieferung von Werbung. Nativo hat es sich zur Aufgabe gemacht, Werbung für das Content Zeitalter zu rüsten und gleichzeitig das Web-Erlebnis zu verbessern und sinnvolle Verbindungen für den digitalen Verbraucher von heute zu schaffen.

Über Cision

Als weltweit führendes Unternehmen für PR-, Marketing- und Social-Media-Management-Technologie und -Intelligenz unterstützt Cision Marken und Unternehmen dabei, Kunden und Stakeholder zu identifizieren, mit ihnen in Kontakt zu treten und sich zu vernetzen, um Geschäftsergebnisse zu erzielen. Mit einer Reihe von IR-Services hilft PR Newswire Unternehmen dabei, ihre Kommunikations- und Offenlegungsanforderungen zu erfüllen. Ein Netzwerk von über 1,1 Milliarden Influencern, eingehendes Monitoring, Analysen und die Social Media-Plattformen Brandwatch und Falcon.io bilden die Spitze eines erstklassigen Lösungsangebots. Cision hat Niederlassungen in 24 Ländern in Nord- und Südamerika, EMEA und APAC. Weitere Informationen über die preisgekrönten Lösungen von Cision, einschließlich der Cision Communications Cloud® finden Sie unter www.cision.de und folgen Sie @Cision_DE auf Twitter.

Original-Content von: Cision Germany GmbH, übermittelt durch news aktuell