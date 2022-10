Bitget geht eine Partnerschaft mit Leo Messi ein

Victoria, Seychellen (ots/PRNewswire) - Die Börse bietet die größte Auswahl an Krypto-Assets unter den CEXs, mit fast 500 Spot-Handels-Paaren Die weltweit führende Kryptobörse Bitget kündigt ihre Initiative zur Erweiterung ihrer Plattform um neue und wertvolle Web 3-Projekte an, Bitget ABC (Always the Best Crypto). Bitget ABC wird im Laufe des Monats mehr als 130 wertvolle Projekte einführen und den Nutzern ...

mehr