Julia Greb

Physiotherapeutin und Osteopathin für Hunde und Pferde Julia Greb bildet ab dem 01. November aus

Bochum (ots)

Julia Greb, ausgebildete Physiotherapeutin, Osteopathin und Heilpraktikerin für Hunde und Pferde mit Sitz in Bochum, bietet ab dem ersten November Ausbildungen für Therapeuten aus dem Bereich Physiotherapie, Osteopathie, sowie der traditionellen chinesischen Veterinärmedizin (TCVM) für Hund und Pferd an.

Ausbilderin Julia Greb: "Viele Ärzte oder Therapeuten drehen immer nur an einer Stellschraube, statt den Hund oder das Pferd ganzheitlich zu betrachten - so ist der Erfolg relativ kurz. Wir verfügen über ganzheitliches Wissen, das wir in verschiedenen therapeutischen Methoden mit Fakten verknüpfen. Mit der Ausbildung von Physiotherapeuten und Osteopathen für Pferde und Hunde wollen wir unser Wissen nun weitertragen, um möglichst viele gute Therapeuten in die Welt zu bringen."

Physiotherapeuten und Osteopathen für Hunde und Pferde sind keine staatlich anerkannten Berufe. Dennoch gibt es viele Schulen, in denen diese Ausbildungen angeboten werden. Die Ausbildung bei Julia Greb startet von der Basis an mit der Qualifikation der Therapeuten. Durch das Coaching zum Businessaufbau im tiertherapeutischen Bereich, weiß Julia Greb, welche Themen neben der fachlichen Qualifikation für einen erfolgreichen Therapeuten notwendig sind. Ihre Teilnehmer werden somit optimal qualifiziert und ganzheitlich ausgebildet. In der anliegenden Reha-Anlage kann direkt mit den Patienten gearbeitet werden.

Von anderen Schulen unterscheidet sie der hohe Praxisanteil und die erfahrungs- und praxisorientierten Lehrinhalte, die an die Studienteilnehmer weitergegeben werden. Die Ausbildung bei Julia Greb basiert nicht nur auf theoretischen Inhalten. Aufgrund jahrelang erfolgreich geführter Reha-Stationen kann außerdem im Bereich der Erfahrungsmedizin Wissen vermittelt werden.

"Unser Ziel ist es, durch unser Gesamtkonzept aus den Reha-Stationen und des Coachings von Therapeuten im Businessaufbau die Brücke zur fundierten Ausbildung zu schlagen, sodass viele erfolgreiche Therapeuten ein hervorragendes Ergebnis an Hunden und Pferden erzielen können und wir damit unsere Ganzheitlichkeit weiter ausbauen und abrunden. Langfristig planen wir, weitere Studiengänge anzubieten, sodass mehrmals im Jahr die Möglichkeit besteht, eine Ausbildung zu starten. Dafür sollen noch weitere Dozenten ins Team geholt werden. So wollen wir deutschlandweit eine gute, fundierte Ausbildung der Therapeuten gewährleisten und dementsprechend Lebensqualität für die Tiere und ihre Besitzer ermöglichen", sagt Julia Greb.

Über Julia Greb:

Julia Greb hilft Pferdebesitzern, ihr Pferd gesundheitlich zu verstehen und Auffälligkeiten erfolgreich im Team mit Tiertherapeuten zu managen. Dank ihrer über zehnjährigen Erfahrung als Tierphysiotherapeutin und -osteopathin kennt sie sich perfekt aus und kann schon voraussehen, welche Schritte folgen müssen, damit das Pferd gesund wird und es auch langfristig bleibt. Nun gibt sie ihr Fachwissen auch in Form von Ausbildungen an andere weiter. Weitere Informationen finden Interessierte unter: www.zentrum-fuer-tierisches-wissen.de

