Der Roborock Q7 Max+ für den automatischen Frühjahrsputz

Düsseldorf, Deutschland, 3. März 2022 (ots/PRNewswire)

Frühlingsanfang und erste warme Sonnenstrahlen. Die fördern auch den Winterstaub zutage – den der neue Roborock Q7 Max+ flink wegwischt und saugt! Dieses Jahr wird der Frühjahrsputz zum Kinderspiel.

Für alle, die ihre Böden lieben, ihre Zeit aber für die wirklich schönen Dinge im Leben nutzen möchten, bietet Roborock die perfekte Lösung für einen gepflegten Boden: Der Launch des Q7 Max+ aus der neuen Q-Produktreihe ist dem Traum von einem intelligenten Zuhause einen Schritt näher und mit einem erschwinglichen Preis für alle zugänglich.

Der innovative Saug- und Wischroboter Q7 Max+ nimmt sich der zeitintensiven Reinigung der Böden mit höchster Perfektion an. Die Kombination aus einem leistungsstarken Akku und automatischem Wischen und Saugen, versprechen eine gründliche Reinigung bis zu sieben Wochen am Stück. Über die Roborock-App kann die Fahrtroute durch die Wohnung individuell eingestellt werden und schenkt mehr Zeit, um das Frühlingserwachen draußen in der Natur zu genießen. Auch die neue Kindersicherheitsfunktion sorgt dafür, dass der Saugroboter nicht versehentlich von Kindern oder Haustieren gestoppt wird.

,,Wir glauben, dass die Kompatibilität mit der automatischen Entleerung zu einem „Must-have" für Staubsaugerroboter wird. Neben dem Vorteil der selteneren manuellen Entleerung sind die Kunden deutlich weniger häufig Allergenen und Schmutz ausgesetzt, der beim Entleeren von Hand entstehen kann.", erklärt Richard Chang, CEO und Gründer von Roborock.

Kompromissloser Reinigungskomfort für alle

Für ein erweitertes Kundensegment kombiniert die Q-Serie PresciSense LiDAR-Navigation und anpassbare App-Steuerung, mit erschwinglichem Komfort bei der automatischen Entleerung.

Entwickelt für kraftvolle Reinigung

Bei einer Saugleistung von 4200Pa entfernt der Q7 Max+ tiefsitzenden Schmutz aus Teppichen und Ritzen. Und die Vollgummibürste löst selbst verkrustete Krümel. Die verbesserte Bürste ist zudem leichter zu reinigen.

Saugen und Wischen in einem Aufwasch? Der Q7 saugt vorne und wischt mit einem kräftigen Druck gleich hinterher - mit bis zu 300g und 30 verschiedenen Wasserdruckstufen.

Konzipiert für Komfort

Das brandneue Auto-Empty Dock Pure entleert den eingebauten Staubbehälter automatisch nach jedem Reinigungsvorgang. Der Q7 Max+ ermöglicht somit eine handfreie Entleerung bis zu sieben Wochen.

Der Q7 Max+ verkürzt die Reinigungszeit auf das Nötigste: Die PresciSense Laser-Navigation berechnet die effizienteste Reinigungsroute und ermöglicht individuelle Reinigungsrouten. Schnellreinigung nach dem Kochen? Mit einem Tipp erledigt.

Erkennt Hindernisse

Große Möbel wie Sofas oder Betten erkennt das 3D-Mapping-System und umfährt sie intelligent, ohne Staub oder Krümel zu übersehen. Bei Bedarf sind bestimmte Bereiche per App gesperrt."

Die Kombination von Wassertank und Staubsaugerbehälter in einer Konsole erleichtert die Handhabung. Der Q7 Max+ ist damit der erste Roborock-Staubsauger mit dieser Funktion.

Funktioniert - sicher!

Mit einem Tipp sind die Tasten auf dem Saugroboter gesperrt, damit Kinder oder Tiere nicht versehentlich den Roboter aktivieren oder bei seiner Arbeit unterbrechen.

Roborock Q7 Max – Technische Daten

Vorteil Technische Details Funktion Entwickelt für kraftvolle Reinigung verbesserte Vollgummibürste mit leistungsstarker Saugkraft von 4200 Pa gleichmäßiger Abwärtsdruck von 300g und 30 verschiedene Wasserdruckstufen erleichtert die Pflege für den Nutzer Schmutz auch tief in Teppichen und in Ritzen wird entfernt wischt und saugt Böden gleichzeitig Konzipiert für Komfort Auto-Empty Dock Pure PresciSense LiDAR-Navigationssystem entleert den eingebauten Staubbehälter automatisch nach jedem Reinigungsvorgang eine handfreie Entleerung bis zu sieben Wochen eine zeiteffizientere Reinigungsroute

bequeme Anpassungsmöglichkeiten Erkennt Hindernisse 3D-Mapping-Funktion, ermöglicht individuelle Reinigungsprogramme

350-ml-Wassertank und 470-ml-Schmutzbehälter erkennt Möbel wie Sofas oder Betten und damit den Raumtyp.

Ermöglicht unterschiedliche Reinigungs Zusätzliche Sicherheitsfunktion Kinder-/ Haustier-Tastensperre kein versehentlicher Start durch Kinder oder Haustiere

Den Q7 Max+ gibt es in den Farben Schwarz oder Weiß und wird demnächst erhältlich sein.

Weitere Informationen über den Q7 Max+ und die Q-Serie finden Sie unter

https://de.roborock.com/pages/roborock-q7-max

Über Roborock

Roborock ist auf die Entwicklung und Produktion von Smart-Home Robotern spezialisiert. Roborock steht dafür, dem Kunden einen komfortableren und entspannteren Lebensstil zu ermöglichen. Das Unternehmen ist in 40 Ländern vertreten und verkauft allein in 28 Ländern Europas – darunter Deutschland, Frankreich, Spanien und Großbritannien. Roborocks Büros sind in Peking, Shanghai, Shenzhen und HongKong verteilt. Mehr Informationen über Roborock unter https://de.roborock.com/

