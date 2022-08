FAIRFAMILY® GmbH

Kooperation von FAIRFAMILY und Aramaz Digital: Wie sie die Bäckerbranche durch innovatives Arbeitgebermarketing revolutionieren

Hamburg (ots)

FAIRFAMILY, eine Unternehmensberatung mit Sitz in Hamburg, und die Bielefelder Recruiting-Agentur Aramaz Digital verstärken ihre Zusammenarbeit weiter, wie die Geschäftsführer Felix Anrich, Randolph Moreno Sommer und Eyüp Aramaz mitteilten. Das Ziel der Kooperation ist es, Bäckereien durch ein einzigartiges Arbeitgebermarketing zum gefragtesten Arbeitgeber ihrer Region zu machen.

Felix Anrich: "Beide Unternehmen verfügen über langjährige Erfahrung im Aufbau einer starken und omnipräsenten Arbeitgebermarke. Unser gesammeltes Wissen möchten wir nun bündeln, um für Bäckereibetriebe stets das bestmögliche Ergebnis zu erzielen."

FAIRFAMILY bietet seinen Kunden in erster Linie ein einzigartiges und zugleich flexibles Gesundheits-Benefit-System, durch das sie ihre Attraktivität als Arbeitgeber messbar steigern. In Kooperation mit Aramaz Digital implementiert die Unternehmensberatung demnach reizvolle Benefits in die Bäckereibetriebe. Diese sind mehrheitlich durch Fördergelder finanzierbar. Zudem sorgt FAIRFAMILY in der Zusammenarbeit mit den Bäckereien für eine einfache und mühelose Umsetzung aller Prozesse.

"Aramaz Digital ist die größte Agentur für Mitarbeitergewinnung und Employer Branding für Bäckereien im gesamten DACH-Raum. Eyüp Aramaz und sein Team betreuen mehr als 200 Bäckereien und haben FAIRFAMILY als Marktführer im Bereich der Gesundheits-Benefits in ihr Leistungsportfolio aufgenommen, um die Bäckereibetriebe noch erfolgreicher zu machen. Nun unterstützen sie uns dabei, all diese Benefits nach außen sichtbar zu machen und die Reichweite der Bäckereibetriebe zu maximieren", erklärt Randolph Moreno Sommer.

Die Experten von Aramaz Digital bringen demnach ihr Fachwissen über die digitale Arbeitgebervermarktung von Bäckereien in die Zusammenarbeit ein. Sie positionieren Bäckereiunternehmen gezielt auf sozialen Medien, bei Google sowie Job-Plattformen und sorgen mithilfe eines systematisierten Bewerbermanagements für verwaltungsarme Vorgänge. Zudem stellt die Agentur reibungslose Onboarding-Prozesse sicher und integriert das Employer Branding in das Gesamtsystem der Betriebe.

"Es geht uns in dieser engen Zusammenarbeit also einerseits darum, Bäckereien mit Alleinstellungsmerkmalen auszustatten, mit denen sie sich klar von ihrer Konkurrenz abgrenzen. Andererseits tragen wir dafür Sorge, dass sich die Betriebe beispielsweise auf ihrer Karriereseite, während Bewerbungsgesprächen und in Stellenanzeigen richtig vermarkten und von ihrer Zielgruppe positiv wahrgenommen werden. In Zukunft wollen wir dadurch noch viele weitere Bäckereien als Top-Arbeitgeber in ihrer Region positionieren und ihnen damit zu mehr qualifizierten Mitarbeitern verhelfen, die ihnen lange erhalten bleiben", erklärt Felix Anrich.

Über FAIRFAMILY:

Felix Anrich ist gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Randolph Moreno Sommer Gründer und Geschäftsführer der FAIRFAMILY. Das Unternehmen hat aus über 4.000 Beratungen mit den Spezialisten und Beratern aus den Bereichen Recruiting, Arbeitgebermarketing, Personal, Gesundheitsmanagement und Steuerberatung ein einzigartiges Gesundheits-Benefit-System entwickelt. Die Unternehmensberatung FAIRFAMILY unterstützt mittelständische Unternehmen durch die Implementierung einzigartiger Gesundheitsleistungen zum attraktiven Arbeitgeber zu werden, der die besten Mitarbeiter anzieht, emotional bindet, die Produktivität erhöht und gleichzeitig Krankheitstage senkt. Im Bereich der betrieblichen Krankenversicherung sind sie inzwischen das führende Beratungsunternehmen in Deutschland. Weitere Informationen unter: https://www.fairfamily.de/

Original-Content von: FAIRFAMILY® GmbH, übermittelt durch news aktuell