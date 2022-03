Fairlohnung® GmbH

Die besten Spezialisten in Deutschland: Neuer Beirat stärkt die Vision der FAIRFAMILY

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Das Unternehmen FAIRFAMILY mit Sitz in Hamburg hat zum 2. Februar 2022 einen Beirat berufen. Das Gremium ist ab sofort aktiv und unterstützt das Unternehmen bei der Weiterentwicklung ihres Konzepts für gesunde Unternehmenskulturen und deren Messbarkeit. Mitglieder des Beirats sind die Spezialisten Prof. Dr. Volker Nürnberg, Dr. Dieter Bischop, Prof. Dr. Hans-Wilhelm Zeidler, Dr. Stephan Gärtner und Stephan Michaelis.

Geschäftsführer Felix Anrich: "Mithilfe dieser führenden Spezialisten ist es uns möglich, mehr Unternehmen zu erreichen und ihnen dabei zu helfen, ihre Unternehmenskultur zu verbessern. Einige Firmen verlieren aktuell die Zugehörigkeit und Bindung zu ihren Mitarbeitern - unter anderem, weil diese immer noch im Homeoffice sind. Zudem leiden diese Mitarbeiter unter gesundheitlichen Problemen und Herausforderungen, die vom Unternehmen nicht wahrgenommen werden. Hierbei wollen wir helfen."

Die FAIRFAMILY ermöglicht es Arbeitgebern, ihren Mitarbeiterarbeitern ein einzigartiges Gesundheitskonzept zur Verfügung zu stellen. Dieses Konzept erhöht die Produktivität und senkt die Krankheitstage. Dabei funktioniert das Ganze als emotionaler Lohnbestandteil - digitalisiert, verwaltungsarm und gesetzlich gefördert. Auf diese Weise werden alle Herausforderungen bewältigt, die das New Work, also das hybride Arbeiten, mit sich bringt. Außerdem werden die Zugehörigkeit und das gesunde Miteinander gestärkt.

Die Aufgabe des Beirats ist es, Beratungen und Empfehlungen auszusprechen, um die FAIRFAMILY bei ihrem Ziel zu unterstützen, einen neuen Standard einer gesunden Unternehmenskultur zu schaffen. Dabei werden unter anderem die Spezialisten Dr. Volker Nürnberg, Gesundheitsexperte und "BGM-Papst" und Dr. Dieter Bischop, promovierter Quantenphysiker, dazu beitragen, schnell umsetzbare Lösungen zu finden und die erzielten Erfolge messbar zu machen. Das kann durch Kennzahlen wie einer erhöhten Aktivität der Mitarbeiter, einer gestärkten Zugehörigkeit, einer herausragend positionierten Arbeitgebermarke und gesenkten Fehltagen aufgezeigt werden.

"Wir sind sehr stolz, diese fünf erfahrenen Spezialisten in unserem Beirat begrüßen zu dürfen - sie alle sind Koryphäen in ihrem Gebiet. Mit ihrer Unterstützung und Beratung wird es uns möglich sein, einen neuen Standard in Deutschland zu schaffen. Denn die Erfolge messbar zu machen, war in dieser Form bisher noch nicht möglich", sagt der zweite Geschäftsführer, Randolph Moreno Sommer.

Über FAIRFAMILY:

Sie sind Deutschlands größte Community aus Unternehmern und Beratern, deren Vision die Schaffung gesunder Unternehmenskulturen ist. Gemeinsam mit ihren Partnern hat die FAIRFAMILY die Erfahrung aus über 10.000 Firmen gesammelt und die bewährten Vorgehensweisen und Dienstleistungen zu einem ganzheitlichen Konzept kombiniert und weiterentwickelt: Ein holistisches Gesundheitskonzept, mit flexibel abrufbaren Leistungen, welches stetig weiterentwickelt wird und für die Finanzierung Fördergelder verwenden werden, welche über 95 Prozent der Unternehmen verfallen lassen. Sie unterstützen jedes Unternehmen durch Kommunikations-, Konflikt- und Changemanagement in ihrem Prozess, damit eine gesunde Unternehmenskultur nachhaltig gefestigt wird. Weitere Informationen unter: https://www.fairfamily.de/

Original-Content von: Fairlohnung® GmbH, übermittelt durch news aktuell