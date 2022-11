Bloomreach

Bloomreach wird Teil der MACH Alliance zur Förderung des Composable Commerce

Mountain View, California (ots/PRNewswire)

Bloomreach, die Nummer 1 Commerce Experience Cloud weltweit, gab heute bekannt, dass sie der MACH Alliance beitritt, einer Gruppe unabhängiger Technologieunternehmen, die sich für offene IT-Architekturen aus technologischen Best-of-Breed-Lösungen einsetzt. Der Beitritt zur MACH Alliance bestätigt, dass Bloomreach die MACH-Standards moderner Technologie erfüllt: Microservices, API first, Cloud-native SaaS und Headless.

„Mitglied der MACH Alliance zu werden, ist ein spannender Meilenstein für Bloomreach", sagt Tjeerd Brenninkmeijer, EVP EMEA bei Bloomreach. „Als Anbieter, der Hunderten von Unternehmen weltweit eine Reihe von Produkten liefert, war es uns schon immer wichtig, zugunsten der Skalierung die Agilität aller Beteiligten zu sichern. Unsere erfolgreiche Aufnahme in die MACH Alliance unterstreicht diese Strategie. Mit ihr haben wir bewiesen, dass wir fähig sind, Produkte zu entwickeln, die globale Marken im großen Stil einsetzen können, während wir gemäß MACH-Standards modern und dem Prinzip des Composable Commerce treu bleiben. Wir freuen uns schon darauf, gemeinsam mit den Mitgliedern der MACH Alliance den Composablility-Ansatz voranzutreiben und andere Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre traditionellen Infrastrukturen hinter sich zu lassen, um sich für die agile digitale Zukunft, die vor uns liegt, zu rüsten."

Mit seinen Lösungen treibt Bloomreach gezielt das digitale Wachstum im Handel voran und überzeugt bei seinen Kunden vor allem nicht-technische Anwenderinnen und Anwender mit diversen Kontroll- und Umsatzoptimierungstools. Sie können mit den Produkten des Unternehmens – Engagement, Discovery und Content – ihre gesamte Customer Journey über eine geschäftsorientierte User Interface personalisieren und erhalten dort Echtzeit-Zugriff auf relevante Kunden- und Produktdaten. Als MACH-zertifiziertes Unternehmen stellt Bloomreach zudem sicher, dass seine Lösungen auch die Bedürfnisse der Entwicklungsteams erfüllen. Sie können dank MACH-Agilität eine moderne Composable-Commerce-Umgebung aufbauen, die nicht nur aus technischer Sicht einfach zu integrieren ist, sondern auch aus geschäftlicher Sicht maximalen Mehrwert bringt.

„Bei Ted Baker, haben sowohl unsere technischen als auch nicht-technischen Teams großartige Erfahrungen mit der Integration und Verwendung von Bloomreach gemacht. Das zeigt, wie erfolgreich Bloomreach zwischen den beiden Seiten, die an einer modernen technologischen Infrastruktur beteiligt sind, Brücken schlägt", meint Leon Shepherd, CIO von Ted Baker und MACH Alliance Ambassador. „Ich freue mich darauf, nun in der MACH Alliance beobachten zu dürfen, wie Bloomreach die laufenden Innovation im Bereich des Composable Commerce vorantreiben wird."

„Wir heißen Bloomreach in der MACH Alliance herzlich willkommen", sagt Casper Rasmussen, Präsident der MACH Alliance. „Für uns deutet die MACH Alliance Zertifikation von Bloomreach auf einen Markt hin, der sich in Richtung Composable Commerce mit Best-of-Breed-Lösungen entwickelt." Bloomreach selbst hat auf seinem Weg in die MACH Alliance einen bedeutenden Wandel durchlaufen und ist ein gutes Beispiel für ein Unternehmen, das versteht, wo es langgeht, und sich dementsprechend ausrichtet."

Erfahren Sie hier mehr über Bloomreach und seinen Weg zur MACH Alliance.

Über Bloomreach

Bloomreach ist die Nummer 1 Commerce Experience Cloud weltweit. Das Unternehmen ermöglicht es Marken, ihre Customer Journeys auf das nächste Level zu heben und Kundenerwartungen zu übertreffen. Sein Portfolio steht im Zeichen von Personalisierung und digitalem Wachstum und bietet mit Produkten wie Discovery beispielsweise Suchfunktionen und Merchandising auf Basis von AI. Mit Content liefert Bloomreach ein Headless-CMS und mit Engagement eine marktführende Customer Data Platform, inklusive diverser Automatisierungslösungen für das Marketing. Gemeinsam vereinen diese Lösungen sowohl die Power von Kunden- und Produktdaten als auch den Speed und die Skalierbarkeit einer AI-Optimierung. So entstehen umsatzstarke Commerce Experiences, die zu Conversions über alle Kanäle und Customer Journeys hinweg führen. Mehr als 850 Brands weltweit nutzen Bloomreach bereits, darunter Albertson, Bosch, PUMA, FC Bayern München und Marks & Spencer. Auf bloomreach.com finden Sie mehr Informationen dazu.

Über die MACH Alliance

Die MACH Alliance ist eine Non-Profit-Organisation, die von keinen bestimmten Anbietern oder Mitgliedern gefördert, sondern von einem unabhängigen Gremium geleitet wird. Sie wurde im Juni 2020 gegründet, um Unternehmen dabei zu helfen, sich in der komplexen Technologielandschaft von heute zurechtzufinden. Die Vereinigung möchte Firmen die Vorteile offener IT-Architekturen auf Basis von Microservices, API first, Cloud-native SaaS und Headless vor Augen führen. Alle Mitglieder der MACH Alliance müssen bestimmte Zertifizierungskriterien erfüllen, die auf der Website veröffentlicht werden. Die MACH Alliance ist offen für Technologieunternehmen und Branchenexperten, die ihre Vision für die Zukunft teilen. Finden Sie mehr Informationen auf machalliance.org, erfahren Sie mehr über die MACH-Zertifizierung hier und folgen Sie uns auf Twitter und LinkedIn.

michelle.demaio@bloomreach.com

Original-Content von: Bloomreach, übermittelt durch news aktuell