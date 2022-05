DeFi Technologies, Inc.

DeFi Technologies Inc. Gibt AGM-Abstimmungsergebnisse bekannt

DeFi Technologies Inc. (Das „Unternehmen" oder „DeFi Technologies") (NEO: DEFI) (GR: RMJR) (OTCQB: DEFTF), ein Technologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzierung schließt, freut sich, die Abstimmungsergebnisse der Jahreshaupt- und Sonderversammlung der Aktionäre vom 6. Mai 2022 bekannt zu geben. Die im Management Information Circular vom 7. April 2022 für die Jahreshaupt- und Sonderversammlung 2022 der Aktionäre von DeFi Technologies (die"Versammlung") aufgeführten Kandidaten wurden als Direktoren des Unternehmens gewählt. Insgesamt waren 14,97 % aller ausgegebenen und ausstehenden Aktien von DeFi Technologies auf der Versammlung vertreten.

Wahl der Direktoren

Die Aktionäre stimmten der Wahl der nachstehend aufgeführten Personen als Direktoren zu, und zwar auf der Grundlage der folgenden Abstimmung.

Nominiert % Stimmen für % Zurückgehaltene Stimmen Tito Gandhi 99,555 0,445 William C. Steers 99,547 0,453 Bernard Wilson 92,949 7,051 Krisztian Toth 99,616 0,384 Russell Starr 90,686 9,314

Rechnungsprüfer

Die Aktionäre stimmten zu 99,732% für die Ratifizierung und Genehmigung der Ernennung von RSM Canada LLP, den Wirtschaftsprüfern des Unternehmens. 0,268% der Aktionäre verweigerten ihre Stimme bei der Ernennung der Wirtschaftsprüfer.

Namensänderung

Auf der Versammlung genehmigten die Aktionäre einen Sonderbeschluss zur Änderung des Namens des Unternehmens in „Valour Inc (die "Namensänderung"). Die Namensänderung unterliegt den üblichen behördlichen Genehmigungen und tritt mit der Einreichung der Änderungsartikel in Kraft.

Erfahren Sie mehr über DeFi Technologies und Valour unter defi.tech und valour.com.

Informationen zu Valour

Valour Inc. emittiert börsennotierte Finanzprodukte, die es Privatanlegern und institutionellen Investoren ermöglichen, auf einfache und sichere Weise in bahnbrechende Innovationen, wie z. B. digitale Vermögenswerte, zu investieren. Valour wurde 2019 gegründet und hat seinen Sitz in Zug, Schweiz, und ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von DeFi Technologies Inc. (NEO:DEFI, GR: RMJ. F, OTCQB: DEFTF) notiert. Weitere Informationen über Valour finden Sie unter www.valour.com.

Informationen zu DeFi Technologies

DeFi Technologies Inc. ist ein Technologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzierung schließt. Unser Ziel ist es, Anlegern den Zugang zu branchenführenden dezentralen Technologien zu ermöglichen, die unserer Meinung nach das Herzstück der zukünftigen Finanzwelt darstellen. Im Namen unserer Anteilseigner und Investoren ermitteln wir Chancen und Innovationsbereiche und bauen und investieren in neue Technologien und Unternehmen, um ein vertrauenswürdiges, diversifiziertes Engagement im gesamten dezentralen Finanzökosystem zu bieten. Weitere Informationen oder ein Abonnement für den Erhalt aktueller Unternehmens- und Finanzinformationen finden Sie unter https://defi.tech/.

Hinweis zu zukunftsgerichteten Informationen:

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören unter anderem Aussagen in Bezug auf: die Ernennung von Wirtschaftsprüfern, die Namensänderung, die Wahl von Direktoren, das Wachstum und die Einführung dezentraler Finanzdienstleistungen, die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch DeFi Technologies, die Entwicklung zukünftiger ETPs und die Vorzüge oder potenziellen Renditen solcher Möglichkeiten. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie „plant", „erwartet" oder „erwartet nicht", „wird erwartet", „budgetiert", „vorgesehen", „schätzt", „prognostiziert", „beabsichtigt", „antizipiert" oder „nicht antizipiert" oder „glaubt" oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen erkannt werden oder besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse „können", „könnten", „würden" oder „werden", „auftreten" oder „erreicht werden". Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder der Erfolg des Unternehmens erheblich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren gehören unter anderem das Wachstum und die Entwicklung des DeFi- und Kryptowährungssektors, Regeln und Vorschriften in Bezug auf DeFi, die behördliche Genehmigung von ETPs und die künftige Annahme der ETPs von Valour. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den vorausschauenden Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

